Первая украинская криптобиржа Kuna прекращает свою деятельность

Первая украинская криптовалютная биржа Kuna прекращает коммерческую деятельность не только в Украине, но и по всему миру. Об этом заявил основатель криптобиржи Михаил Чобанян в своем Telegram-канале.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Закрытие коммерческой деятельности

«Я прекращаю любую коммерческую деятельность криптобиржи с сегодняшнего дня. Kuna полностью сворачивает свою деятельность во всех странах», — заявил Чобанян.

При этом он подчеркнул, что речь о продаже криптобиржи не идет.

По его словам, у клиентов Kuna будет около двух месяцев переходного периода, чтобы они могли вывести свои активы.

Читайте также: В Украине заблокируют доступ к криптобирже Kuna

Чем будет заниматься Чобанян

Место, занятое криптобиржей, Чобанян планирует освободить под «нечто интересное и новое — Symbiocracy».

Он сказал, что его интересует только домен IT-индустрии, в котором частные или государственные предприятия создают программное обеспечение.

«GovTech — это следующее направление, которое меня интересует. Все, что связано с технологиями, искусственным интеллектом и развитием человечества», — отметил основатель Kuna.

Напомним

В понедельник, 27 января, пользователи Kuna рассказали, что получили уведомление на email о блокировке сервиса в Украине. Провайдеры начали блокировать доступ к сайту криптобиржи, выполняя распоряжение Госспецсвязи.

Основанием для этого стало решение Шевченковского суда города Киева, принятое по ходатайству Бюро экономической безопасности (БЭБ) по делу № 761/1434/25.

В судебном реестре не сообщается о сути претензий стражей порядка к криптобирже, публично они их тоже не называли. По данным Forbes, БЭБ проводит расследование по уклонению от уплаты налогов группой компаний Kuna.

В прошлом году Чабанян сообщил, что Kuna изучает вариант продажи своего бизнеса в Украине.