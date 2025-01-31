Первая украинская криптовалютная биржа Kuna прекращает коммерческую деятельность не только в Украине, но и по всему миру. Об этом заявил основатель криптобиржи Михаил Чобанян в своем Telegram-канале.
Первая украинская криптобиржа Kuna прекращает свою деятельность
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Закрытие коммерческой деятельности
«Я прекращаю любую коммерческую деятельность криптобиржи с сегодняшнего дня. Kuna полностью сворачивает свою деятельность во всех странах», — заявил Чобанян.
При этом он подчеркнул, что речь о продаже криптобиржи не идет.
По его словам, у клиентов Kuna будет около двух месяцев переходного периода, чтобы они могли вывести свои активы.
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Чем будет заниматься Чобанян
Место, занятое криптобиржей, Чобанян планирует освободить под «нечто интересное и новое — Symbiocracy».
Он сказал, что его интересует только домен IT-индустрии, в котором частные или государственные предприятия создают программное обеспечение.
«GovTech — это следующее направление, которое меня интересует. Все, что связано с технологиями, искусственным интеллектом и развитием человечества», — отметил основатель Kuna.
Напомним
В понедельник, 27 января, пользователи Kuna рассказали, что получили уведомление на email о блокировке сервиса в Украине. Провайдеры начали блокировать доступ к сайту криптобиржи, выполняя распоряжение Госспецсвязи.
Основанием для этого стало решение Шевченковского суда города Киева, принятое по ходатайству Бюро экономической безопасности (БЭБ) по делу № 761/1434/25.
В судебном реестре не сообщается о сути претензий стражей порядка к криптобирже, публично они их тоже не называли. По данным Forbes, БЭБ проводит расследование по уклонению от уплаты налогов группой компаний Kuna.
В прошлом году Чабанян сообщил, что Kuna изучает вариант продажи своего бизнеса в Украине.
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Комментарии - 7
Легализация — это платить налоги.
Как только поднялся вопрос — «ну , платите» — криптуны сразу такеи «аа, не , так не интересно. закрываемся». Ну собственно и все…
Саме Чобонян з 2019 року виступав за новий податковий закон по крипті.
Оскільки Чобонян є власником біржі то сам він (його біржа) платить податки як бізнес, а не як людина що продає крипту. І податки він платив, бо як би не платив то податкова до нього прийшла б ще в 2018, а не 7 років потому.