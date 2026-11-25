Владельцы криптовалют, у которых нет документов о приобретении своих активов, могут столкнуться с проблемами во время их легальной продажи и вывода средств. Без доказательства начальной стоимости криптоактивов их придется легализовать по полной стоимости. Из-за налоговой нагрузки часть владельцев может искать способы обойти официальные процедуры. На эту проблему обратил внимание финансовый аналитик Андрей Шевчишин в сообщении на Facebook 25 ноября.

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В целом, аналитик положительно оценивает появление нового законодательства для крипторинка. Он считает, что лучше иметь такой закон, чем не иметь ни одного. Однако одной из главных проблем называет отсутствие документов, подтверждающих покупку биткоина, стейблкоинов, альтокинов и других криптоактивов.

Шевчишин объясняет ситуацию на примере владельца 0,5 биткоина стоимостью $30 тыс. Если у человека нет документального подтверждения цены приобретения, для легального вывода актива ему придется оплатить около $3 тыс. Аналитик сомневается, что многие владельцы согласятся на такие условия. По его мнению, официально оформлять активы будут преимущественно те, кому это действительно необходимо.

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Отдельную проблему он видит для государственных служащих и других людей, подающих декларации. Например, если человек задекларировал криптовалюту на $5 млн, при его продаже может возникнуть необходимость подтвердить документами цену приобретения активов или предоставить соответствующие транзакции на бирже. Если таких доказательств нет, собственник может столкнуться с крупными налоговыми обязательствами. В своем примере Шевчишин говорит о $500 тыс. налогов.

По мнению аналитика, в таких условиях владельцы криптовалют будут искать альтернативные способы проведения операций. Среди возможных вариантов он называет P2P-расчеты, нелегальные криптообменники и схемы, позволяющие сформировать документальное подтверждение первоначальной стоимости актива.

В частности, P2P-операции подразумевают договоренности между двумя участниками. Один пересказывает криптовалюту на кошелек другого, а расчет производится отдельно. Оплатой могут быть наличные деньги, гривна, иностранная валюта, золото или товары.

Еще один возможный вариант, о котором пишет Шевчишин, — использование нелегальных криптообменников. Он сравнивает их с нелегальными онлайн-казино, продолжающими появляться даже после блокировок. Аналитик также отмечает, что криптовалюты используют киберпреступники для обхода трансграничных ограничений, налоговых требований и контроля государственных органов. В то же время киберспециалисты уже могут отслеживать преступников и движение средств через скомпрометированные криптогаманцы.

Еще один вариант, который описывает Шевчишин, связан с перемещением денег и криптоактивов между регулируемой и условно нерегулируемой средой. Речь идет о сочетании официальных операций через банки и лицензированные криптобиржи с переводами непосредственно между криптогаманцами вне бирж. Часть операций в таком случае проходит официально, чтобы продемонстрировать их фискальным органам, другая — вне регулируемой системы.

Также аналитик упоминает возможность использования стейблкоина USDC. По его словам, в Европейском Союзе и Европейской экономической зоне этот актив имеет статус легального и регулируемого криптоактива.

Отдельно Шевчишин обращает внимание на налоговые ставки. Даже льготные 10% он считает большой нагрузкой для владельцев криптовалют, а 23% называет слишком высокой ставкой. Аналитик отмечает, что аналогичная налоговая нагрузка действует на украинском рынке ценных бумаг.

Еще один немаловажный момент касается времени введения льготного режима. По словам Шевчишина, до вступления нового закона в силу официальное оформление криптоактивов будет облагаться налогом по ставке 23%. Льготную ставку 10% планируют применять только после начала действия закона в 2027 году.

Напомним

25 ноября 2026 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10225-д, который вводит правила регулирования рынка криптовалют и налогообложения операций с виртуальными активами.