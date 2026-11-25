Биткоин погрузился в самую низкую зону индикатора Bitcoin Rainbow Chart, которая называется «Fire Sale» («Распродажа»). По состоянию на 25 ноября 2026 года крупнейшая криптовалюта торговалась около $59 тыс. При этой цене модель оценивает биткоин как существенно дешевле его долгосрочного исторического тренда. Об этом свидетельствуют данные BlockchainCenter .

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Что означает зона «распродажи»

Bitcoin Rainbow Chart — это индикатор, который отображает историческую динамику цены биткоина на логарифмической шкале и разделяет ее на девять цветных зон.

Нижние, синие зоны обычно ассоциируются с относительно низкой оценкой актива, в то время как верхние, красные — с высокой оценкой по сравнению с долгосрочной трендовой линией.

Зона «Fire Sale» расположена в нижней части графика. Попадание в нее свидетельствует, что текущая цена биткоина низкой относительно значений, которые предполагает модель.

По данным отдельных версий Rainbow Chart, 25 ноября биткоин даже опустился ниже нижнего предела цветовых диапазонов.

Что происходит с курсом биткоина

25 ноября стоимость биткоина снова опустилась ниже психологической отметки в $60 тыс.

По данным криптовалютных аналитических ресурсов, в течение дня криптовалюта торговалась примерно в диапазоне $58,8−59,8 тыс.

Падение произошло после продолжительного снижения криптовалютного рынка. В частности, 21 ноября во время распродажи биткоин кратковременно опускался до $55,1 тыс. — самого низкого уровня с сентября 2024 года.

Дополнительное давление на рынок создавало отток средств из криптовалютных инвестиционных фондов и снижение интереса инвесторов к рисковым активам.

Значит ли это, что биткоин пора покупать

Исторически нижние зоны Rainbow Chart часто совпадали с периодами значительных проседаний биткоина, после которых рынок впоследствии восстанавливался.

Однако, этот индикатор не является точным инструментом прогнозирования. Он построен на исторических данных, а его параметры могут изменяться в зависимости от методологии.

Попадание биткоина в зону Fire Sale не гарантирует, что криптовалюта достигла ценового дна.

Цена может оставаться в нижнем диапазоне длительно или продолжать падение. Поэтому индикатор целесообразно рассматривать как один из дополнительных инструментов оценки рынка, а не как самостоятельный сигнал для инвестирования.