Смена каналов поставок и рост ценников: какие авто подорожают уже в этом году

Несмотря на войну, сложную ситуацию в экономике и девальвацию гривны, украинский авторынок продолжает прирастать в объемах, вырастут и цены. А вот рыночные тренды поменяются. «Минфин» разбирался, что происходит на украинском авторынке и чего ждать водителям.

По данным ассоциации «Укравтопром», за 10 месяцев 2024 года (более свежей статистики пока нет) в Украину импортировали 265 тыс. легковушек (подержанных и новых) на 3,6 млрд долларов. Это на 9,5% больше, чем в 2023 году. Руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий считает, что продажи машин будут расти и в этом году.

Кто скупает новые авто

По данным Autoconsulting, в прошлом году в Украине было продано 71,3 тыс. новых авто, что на 10% больше, по сравнению с 2023 годом.

«Продажи могли быть еще больше — до 73 тыс., но в декабре вступили в силу новые правила реализации б/у авто, согласно которым при второй или третьей продаже транспортного средства за текущий год собственника обязали проводить независимую оценку.

Цель этого нововведения — сломать схему минимизации налогов, когда владелец указывает заведомо низкую сумму сделки, и уже от нее платит налоги (со второй сделки налог 5%, с третьей — 18% плюс военный сбор — ред.). Но многие автовладельцы оказались не готовы к таким новшествам и повышенным налоговым платежам, поэтому отложили сделки на 2025 год (если сделка — первая в году, налоги с нее не взимают). Следовательно, посыпалась вся цепочка: человек не продал старое авто, поэтому не пришел в салон за новым", — объяснил Омельницкий.

Еще один фактор, который способствовал приостановке сделок по купле-продаже авто, — вражеская атака на реестры Минюста в декабре 2024 года, из-за чего сервисные центры МВД временно прекратили переоформлять транспортные средства.

Но даже при этом сегмент новых авто демонстрирует положительные тенденции.

«Есть рост, и это главное. Фактически рынок идет по тому же сценарию, что и после кризиса 2014 года — сначала обвал продаж, затем — постепенное восстановление. По итогам 2024 года, мы приблизились к показателям 2017−2018 годов (тогда было реализовано 78 тыс. новых машин)», — отметил Омельницкий.

Почему, несмотря на войну, продажи новых и сравнительно дорогих авто в Украине продолжают расти?

В Autoconsulting называют несколько причин.

Во-первых, в 2024 году немалую долю продаж салонам обеспечили государственные и коммунальные учреждения. К примеру, было много закупок легковых авто для медиков, энергетиков и др. «Государство стало одним из главных клиентов автосалонов», — отметил Омельницкий.

Во-вторых, начал обновлять автопарки бизнес.

В-третьих, авто в салонах активно покупали рядовые граждане. Спрос подталкивала в том числе девальвация гривны, ведь цены на машины в автосалонах выставляются в гривне, и при росте курса доллара продавцы далеко не сразу меняют ценники. То есть появилось своего рода «окно возможностей» для тех, у кого есть сбережения в валюте и кто мог сэкономить на покупке нового авто.

Кроме того, многие салоны предлагают гривневую рассрочку под невысокие проценты, что в период «валютных качелей» также весьма привлекательно для покупателей.

При этом эксперты говорят, что на рынке все еще есть большой отложенный спрос на авто. В качестве подтверждения, вспоминают небывалый ажиотаж в августе на волне обсуждения нового на тот момент законопроекта о повышении налогов.

Изначально этот проект содержал норму о введении 15%-го военного сбора на первую регистрацию машин. Поэтому, чтобы не переплачивать, украинцы массово ринулись в салоны. В итоге продажи новых авто взлетели с прогнозированных 5 тыс. до 8 тыс., а склады многих дилеров опустели. После того, как законодатели отказались от идеи ввести военный сбор с первой регистрации, продажи авто стабилизировались.

Впрочем, продавцы уверены, что, сейчас случись очередное «ЧП», и от клиентов у них снова не будет отбоя.

Электрокары выходят из моды: бум на элитные авто закончился

Интересно, что в прошлом году предпочтения автолюбителей заметно изменились.

К примеру, бум спроса на электрокары, который наблюдался в течение последних нескольких лет, пошел на спад. По словам Омельницкого, если в 2023 году доля электромобилей в общей структуре продаж составляла порядка 20%, то, по итогам минувшего года, она сократилась до 17%.

При этом никаких серьезных изменений в предложении электрокаров или ценах на них не произошло: рынок, как и ранее, переполнен сравнительно недорогими «электричками» из Китая.

«На снижении спроса сказались другие факторы. В первую очередь проблемы с электроэнергией и ее подорожание на „быстрых“ зарядных станциях. По факту эксплуатация электромобилей при теперешних тарифах на заправку заметно выросла в цене. Кроме того, в Украине по-прежнему недостаточно развитая инфраструктура по обслуживанию электромобилей, начиная с зарядных станций и заканчивая сервисом», — пояснил Олег Омельницкий.

Электрокары, которые для многих автолюбителей были своего рода модными игрушками, постепенно теряют этот статус. И часть водителей выставляют «электрички» на перепродажу, возвращаясь к старой проверенной «классике» — бензиновым и дизельным авто.

«Можно сказать, что вернулась мода на кроссоверы с ДВС, тем более, что многие производители представили достаточно интересные новинки в этой категории. Скажем, лидером продаж в госзакупках стал Renault Duster, а среди частных покупателей — Toyota RAV4», — отметил Омельницкий.

Произошли изменения и в сегменте элитных авто, который с начала войны бил рекорды продаж.

Как отметили в Autoconsulting, по итогам 2024 года, премиальный сегмент рос, но более медленно, чем рынок в целом, — плюс 9%. Как следствие, его доля сократилась с прежних 21% до 20%. При этом, скажем, продажи BMW все равно были достаточно высокими — более 4 800 авто за год, что на 13,3% превышает показатели 2023 года.

В то же время объемы реализации Mercedes, по сравнению с 2023 годом, упали почти на 25% (до 1 961 шт), а Tesla — на 87,5% (их реализовали всего 80 шт).

Эксперты объясняют спад продаж премиальных авто тем, что многие автолюбители, у которых с начала войны появились дополнительные финансовые возможности, уже купили «машину своей мечты». Поэтому спрос со стороны таких покупателей стабилизировался. Схемы же, по которым дорогие авто покупали в Украине и затем вывозили через Европу в рф (где премиальные машины под санкциями), в прошлом году окончательно сошли на нет.

Сейчас набирает обороты сегмент новых авто эконом-класса, в котором появилось несколько бюджетных новинок. «К примеру, реально купить даже кроссовер за 600−800 тыс. грн, тогда как еще в начале прошлого года предложение на рынке новых авто дешевле миллиона грн нужно было хорошо поискать, и за счет этого лоукост-сегмент практически исчез. Но к концу года начал реанимироваться», — говорит Омельницкий.

«Гонщики» взяли паузу

Что касается рынка б/у авто, то, по словам руководителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, в прошлом году в Украине ежемесячно перепродавалось около 80 тыс. машин. То есть емкость сегмента вторичных перепродаж за месяц больше, чем продажи новых авто за год.

При этом в страну каждый месяц пригоняют порядка 16 тыс. машин из-за границы. Правда, под конец года импорт пошел на спад. По данным Станислава Бучацкого, в ноябре 2024 года на первую регистрацию было подано 1 561 тыс. иномарок, что на 9,4% меньше, чем в октябре, и на рекордные 35,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Причины снижения темпов «пригона» авто, по словам Бучацкого, — ухудшение экономической ситуации в стране, что сказалось на платежеспособности украинцев, а также рост валютного курса. Последний фактор снизил привлекательность бизнеса на пригоне авто для «гонщиков»: ведь на внутреннем рынке старые машины можно было найти даже дешевле, чем, к примеру, в Германии или Голландии.

Параллельно посредники продолжают экспериментировать с каналами поставок. Так, импорт машин из Германии, по данным ассоциации «Укравтопром», в прошлом году упал на 12%. Поставки из США, наоборот, выросли на 34%, из Южной Кореи — на 39%, а из Китая — на рекордные 81%.

Такие изменения в логистике объясняются просто — импортеры выбирают рынки, где можно купить авто сравнительно недорого, поэтому массово уходят из Европы, хотя по объемам поставок та же Германия пока все равно лидирует — за год завезли более 53,5 тыс. авто, тогда как, к примеру, из США — меньше 41 тыс., а из Китая — чуть больше 30 тыс.

При этом рейтинг наиболее ходовых б/у машин, по данным Института исследований авторынка, практически не меняется. В топ-5 входят Volkswagen, Audi, Nissan, Renault и Skoda — то есть классические «середнячки».

Средний возраст пригнанных б/у машин достаточно почтенный — больше 9 лет, а по типу двигателя преобладают бензиновые модели (на них приходится более 45%).

Электрокары заняли 19,8%-ную долю, что в целом подтверждает ту же тенденцию, что и в сегменте новых «электричек» — ажиотажный спрос на них падает, несмотря на действие льгот на растаможку (0% НДС и ввозная пошлина, есть только акциз, но он составляет всего несколько сотен евро).

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Какие авто подорожают в 2025 году и заработает ли трейд-ин

Что будет с авторынком в этом году?

Олег Омельницкий прогнозирует, что в сегменте новых авто продолжится рост, и, по итогам года, удастся реализовать до 80 тыс. машин. При этом продолжит падать спрос на электрокары и премиальные иномарки.

Отметим, что следующий год может оказаться последним годом действия льгот на электрокары. Власти уже намекали, что продлевать их, скорее всего, не будут. Поэтому под конец 2025 года возможен всплеск импорта «электричек», которые попытаются завезти и растаможить еще по льготным условиям, в расчете распродать в 2026 году. Бучацкий говорит, что возможна активизация поставок электрокаров из США, а общие объемы пополнения автопарка «электричек» в следующем году оценивает в порядка 70 тыс. штук.

Но насколько активно их будут раскупать, во многом зависит от ценников на электроэнергию, а прогнозы по ним не самые оптимистические. Эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко не исключает, что уже к лету 2025 года электроэнергия для населения может подорожать до 6−7 грн за киловатт. Кроме того, непонятны перспективы по отключениям.

Кроме того, по мнению Бучацкого, под конец 2025 года, если не продлят льготы, электрокары в Украине могут подорожать. Но насколько существенным будет рост цен, пока говорить рано — все будет зависеть от спроса и предложения в этом сегменте.

Олег Омельницкий прогнозирует повышение ценников и на новые авто с ДВС. «Повышение экологического стандарта новых авто до Евро-6 прибавит к ценнику около 5%. Кроме того, ежегодно новые модели за счет более сложной электроники дорожают на 2−3%. То есть в общей сложности новые легковушки станут дороже на 7−8%», — говорит Омельницкий.

На рынке б/у авто также есть причины для роста ценников. Требование по сертифицированной оценке авто для владельцев, продающих 2 и 3 машину за год, остаются в силе. А это значит, что автовладельцы уже не смогут занижать стоимость авто и экономить на налогах.

Поэтому, скорее всего, будут предпринимать попытки переложить хотя бы их часть на покупателей. Согласятся ли те переплачивать — вопрос пока открытый. Ведь большинство покупателей подержанных авто выбирают машины в первую очередь по цене, и ориентируются на достаточно скромные бюджеты — до $8 тыс. Даже «лишние» несколько сотен долларов могут оказаться для них принципиальными.

Впрочем, рынок подержанных авто уже в этом году может кардинально измениться. В конце прошлого года парламент принял закон, упрощающий работу дилеров по программе трейд-ин — салонам уже не нужно оформлять машину на себя, ставить на учет в ТЦК, а затем, найдя покупателя, снова снимать транспорт с учета в военкомате и переоформлять на нового собственника.

Поэтому, как считает Бучацкий, трейд-ин в Украине может резко нарастить обороты. «Спрос на эту услугу уже есть, главное — правильно ее организовать: предлагать адекватные цены выкупа авто, конкурентные цены на авто, которые водители захотят приобрести с доплатой», — отмечает Бучацкий.

По его словам, уже в этом году заметно изменились каналы продаж автомобилей — с «классических» сайтов объявлений пользователи мигрировали в локальные социальные группы, а также в Tik-Tok, Instagram, Facebook, Telegram.

«В этом году эти процессы продолжатся, охват классифайдов будет падать, в то же время ожидается рост разного рода локальных проектов на базе соцсетей», — считает Бучацкий. При этом, по его словам, частные автовладельцы все меньше хотят тратить свое время на продажу машин, предпочитая переложить этот процесс на посредников.