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20 декабря 2024, 9:35 Читати українською

Самая масштабная кибератака на госреестры Украины: сколько займет восстановление

В четверг, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

В четверг, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины.
Фото: freepik.com

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По ее словам, точно известно, что атаку провели россияне для нарушения работы критически важной инфраструктуры государства.

Украинские специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам.

Минюст с командой и специалистами других служб, координирует работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем.

«По предварительной оценке угроз функционирования другим ресурсам — нет», — отметила Стефанишина.

Восстановление

По словам Стафанишиной, время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.

В первую очередь будут восстановлены:

  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.
  • Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей.
  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

Особенности предоставления услуг гражданам будут предоставлены 20 декабря.

«После полного восстановления будет проведен обстоятельный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем», — сказала министр юстиции.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 декабря Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров.

В «Дие» вчера заявили, что реестры приостановлены, поэтому временно не работают:

  • Услуги ФЛП и ООО
  • Перерегистрация авто
  • Бронирование работников
  • естьВосстановление
  • Выдержка из ЕГР
  • Актовые записи
  • Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе
  • И другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 20

+
+182
KValera
KValera
20 декабря 2024, 9:43
#
«Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може.» — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
+
+60
nitrolog
nitrolog
20 декабря 2024, 9:44
#
«Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому», — сказала міністр юстиції.

Який ще аналіз?
Вас хакнули бо некомпетенті, бо зарплати там низкі і працюють нефахові люди, а ще міністр якоїсь там трансформації казав що кібербезпека переоцінена, нащо туди вкладати гроші, краще їх освоїти на премії. Для чого наймати пентестерів за десятки тисяч баксів, якщо можна взяти адмінів за 20к грн, які ще вчора тягнули кабелі для домашнього інтернету. Ставте фахових людей на керівні посади, вони будуть наймати фахових робітників, тільки ЗП треба ще конкуренту давати
+
+45
Три літри
Три літри
20 декабря 2024, 10:39
#
Та зараз набіжіть купа скигликів які почнуть розповідати що великі зарплати це зло.
+
0
nitrolog
nitrolog
20 декабря 2024, 10:41
#
+++
+
+62
SamBB
SamBB
20 декабря 2024, 10:39
#
Стандартна відписка органів після чого на це попросять +1500000 мільярдів, розпиляють і начіпають в підсумку один одному ще медальок за мужнє відбиття та захист.А через пару місяців ситуація повториться з іншою системою.
+
0
nitrolog
nitrolog
20 декабря 2024, 10:41
#
Так і буде 100%
+
+30
Silumin
Silumin
20 декабря 2024, 10:49
#
Тим, хто дійсно важливий для влади, наприклад, суддям та прокурорам, які можуть пришити кримінальну справу кому скажуть або винести рішення на користь «своїх людей» — зарплати платяться цілком конкуренті.
А тим же, хто ніяк не впливає на можливість особистого збагачення та утримання влади, оплата проводиться по залишковому принципу.
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
20 декабря 2024, 11:35
#
Не все так просто, в киевстаре зарплаты были дай бог и их это не спасло, а теперь 4 или 5 топов сидят
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
20 декабря 2024, 11:50
#
А можно хоть одно ФИО сидящих ТОПов Киевстара озвучить,
а то текст выглядит очень не убедительно…
+
+15
nitrolog
nitrolog
20 декабря 2024, 11:51
#
Мені от теж цікаво хто і головне за що топів посадили)))
+
0
Три літри
Три літри
20 декабря 2024, 10:38
#
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

А чому не Фьодоров? А важко відірвати дупу від стулу і поїхати запитати чиновників вживу, а не ксерити прес-релізи? Ви ЗМІ чи так, кави прийшли попити з автомату у колідорі?
+
+143
Silumin
Silumin
20 декабря 2024, 10:52
#
Тому що про «потужні перемоги» на цифровому фронті бадьоро рапортує особисто Міша Фьодоров, а от про не менш потужні обісрамси у своїй роботі він уже доручає розказувати комусь іншому, щоб негатив не асоціювався з ним особисто. Це стандартна тактика, той же Зе постійно так робить, щоб у наріда складалося враження, що все хороше — від Президента, а все погане — від нетямущих бояр.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
20 декабря 2024, 11:53
#
«час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.»

Неужели хакеры и все бекапы удалили, что так долго и возможно
вручную будут вводить все данные в СУБД…
+
0
nitrolog
nitrolog
20 декабря 2024, 12:12
#
Так хакери і написали, що вони бекапи видалили на серваках Польщі
може офлайн бекапи є
цікаво як там Федоров
+
0
SamBB
SamBB
20 декабря 2024, 12:22
#
А як же співали про безпечні серваки за кордоном…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 декабря 2024, 12:08
#
Первая хакерская атака рашистов, реально затронувая большинство ИТ-систем
предприятий Украины была проведена через частного разработчика ПО Медок,
который больше месяца морозился, не обращая внимания на жалобы клиентов,
пока всё окончательно не рухнуло.
С госреестрами немного сложнее — ведь там всё покрыто тайной, особенно
недочеты в работе и просчеты в организации технических регламентов и процессов…
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
20 декабря 2024, 12:12
#
Дві-три неділі:)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 декабря 2024, 12:17
#
Раніше доходило до того, що спалювали, наприклад, військомат. Зараз не потрібно — достатньо хакнути:)
+
0
Три літри
Три літри
20 декабря 2024, 12:31
#
Тобі знов не пощастило: військкомат не хакнули
+
0
asdf2024
asdf2024
20 декабря 2024, 12:30
#
Ну так разворованны миллионы на кибербезобасности,руснявые школьники разгромили нашу суперкибер безпеку.И главное никто не в ответе,патриоты поскулят в каментах да и всё.
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