Самая масштабная кибератака на госреестры Украины: сколько займет восстановление

В четверг, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

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По ее словам, точно известно, что атаку провели россияне для нарушения работы критически важной инфраструктуры государства.

Украинские специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам.

Минюст с командой и специалистами других служб, координирует работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем.

«По предварительной оценке угроз функционирования другим ресурсам — нет», — отметила Стефанишина.

Восстановление

По словам Стафанишиной, время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.

В первую очередь будут восстановлены:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

Особенности предоставления услуг гражданам будут предоставлены 20 декабря.

«После полного восстановления будет проведен обстоятельный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем», — сказала министр юстиции.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 декабря Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров.

В «Дие» вчера заявили, что реестры приостановлены, поэтому временно не работают: