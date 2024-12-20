В четверг, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.
Самая масштабная кибератака на госреестры Украины: сколько займет восстановление
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По ее словам, точно известно, что атаку провели россияне для нарушения работы критически важной инфраструктуры государства.
Украинские специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам.
Минюст с командой и специалистами других служб, координирует работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем.
«По предварительной оценке угроз функционирования другим ресурсам — нет», — отметила Стефанишина.
Восстановление
По словам Стафанишиной, время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.
В первую очередь будут восстановлены:
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.
- Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей.
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.
Особенности предоставления услуг гражданам будут предоставлены 20 декабря.
«После полного восстановления будет проведен обстоятельный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем», — сказала министр юстиции.
Напомним
«Минфин» писал, что 19 декабря Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров.
В «Дие» вчера заявили, что реестры приостановлены, поэтому временно не работают:
- Услуги ФЛП и ООО
- Перерегистрация авто
- Бронирование работников
- естьВосстановление
- Выдержка из ЕГР
- Актовые записи
- Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе
- И другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.
Комментарии - 20
Який ще аналіз?
Вас хакнули бо некомпетенті, бо зарплати там низкі і працюють нефахові люди, а ще міністр якоїсь там трансформації казав що кібербезпека переоцінена, нащо туди вкладати гроші, краще їх освоїти на премії. Для чого наймати пентестерів за десятки тисяч баксів, якщо можна взяти адмінів за 20к грн, які ще вчора тягнули кабелі для домашнього інтернету. Ставте фахових людей на керівні посади, вони будуть наймати фахових робітників, тільки ЗП треба ще конкуренту давати
А тим же, хто ніяк не впливає на можливість особистого збагачення та утримання влади, оплата проводиться по залишковому принципу.
а то текст выглядит очень не убедительно…
А чому не Фьодоров? А важко відірвати дупу від стулу і поїхати запитати чиновників вживу, а не ксерити прес-релізи? Ви ЗМІ чи так, кави прийшли попити з автомату у колідорі?
Неужели хакеры и все бекапы удалили, что так долго и возможно
вручную будут вводить все данные в СУБД…
може офлайн бекапи є
цікаво як там Федоров
предприятий Украины была проведена через частного разработчика ПО Медок,
который больше месяца морозился, не обращая внимания на жалобы клиентов,
пока всё окончательно не рухнуло.
С госреестрами немного сложнее — ведь там всё покрыто тайной, особенно
недочеты в работе и просчеты в организации технических регламентов и процессов…