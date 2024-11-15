ЕС ввел рекордные пошлины на электрокары из Китая: станут ли они более доступными в Украине

С ноября в ЕС начали действовать так называемые компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая — от 20,7% до 35,3%. В «черный список» попали все собранные в Поднебесной «электрички», в том числе продукция европейских автоконцернов. «Минфин» разбирался, как Европа тормозит китайские электромобили, и как это скажется на украинском авторынке.

Помимо компенсационных пошлин в Европе, продолжает действовать еще и стандартная пошлина на импортные авто — 10%. С ее учетом максимальная налоговая нагрузка на китайские «электрички» превысит 45%, а это фактически запретительная ставка. Ожидается небывалое повышение ценников, что может подкосить рекордные продажи китайских электромобилей в Европе.

«Китайские электрокары хорошо продавались за счет их цены, зачастую демпинговой. Если они потеряют ценовое преимущество и будут продаваться, к примеру, за те же деньги, что и автомобили европейских марок, не факт, что покупатели выберут их. Возможен резкий обвал продаж», — считает Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка.

Вопрос в том, много ли китайских электромобилей окажутся «лишними» в Европе, и какова их дальнейшая судьба.

«Не исключено, что такие авто могут перенаправить в Украину, вполне возможно, что и со скидками», — считает руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий. В этом случае украинцы смогут воспользоваться ситуацией и купить недорого китайские электрокары.

Правда, появляются новые риски: некоторые популярные у нас модели европейских электромобилей китайской сборки, скажем, Volkswagen ID, могут стать в Украине дефицитными.

Как китайские электрокары завоевали Европу

«Минфин» уже писал о том, как ЕС готовился к повышению пошлин на китайские электрокары. Еврокомиссия инициировала расследование по китайскому автоимпорту еще в октябре прошлого года.

Поводом стал значительный рост продаж китайских электромобилей в ЕС на фоне стагнации местных автоконцернов — те с трудом выдерживали ценовую конкуренцию с китайцами.

По данным исследовательской компании Exact Systems «MotoBarometr» 2024 года, к 2035 году китайские электромобили могут стать лидером продаж в Европе. Такого мнения придерживаются 53% представителей польского автопрома, 45% их коллег из Германии, 54% респондентов в Испании и 59% — в Венгрии.

«Китайские электромобили бьют рекорды продаж в Европе. И в отдельные месяцы даже занимали первые места в авторейтингах некоторых стран, в частности, Польши. Такая популярность легко объяснима — авто из Китая значительно дешевле европейских», — отмечает Бучацкий.

Еврокомиссия выяснила, что такое ценовое преимущество китайским производителям дает субсидирование со стороны властей КНР (в частности, большие льготы у производителей аккумуляторов). В то же время у европейских компаний такой поддержки нет. И это «несправедливое субсидирование», по мнению ЕК, создает экономическую угрозу для производителей Евросоюза.

«Ситуация на европейском авторынке действительно напряженная. Компания Volkswagen едва ли не впервые за все время своего существования подняла вопрос о закрытии двух своих заводов из 6.

Понятно, что против этого выступили профсоюзы и власти Германии, но экономику не обманешь. В последние сто лет европейский автопром сумел выбиться в мировые лидеры за счет технологий по двигателям внутреннего сгорания. В электрокарах у него такого преимущества уже нет. Китай в последние годы инвестировал огромные деньги в это направление, и сумел добиться значительного прогресса.

Можно утверждать, что по качеству китайские и европейские электрокары идут на равных, в некоторых моделях китайцы даже выигрывают. В то же время стоимость европейских авто остается более высокой, чем китайских. И снизить ее не представляется возможным из-за высоких цен на энергоносители, оплату труда и другие составляющие себестоимости в Европе", — говорит Омельницкий.

Поэтому перед европейским автопромом открываются мрачные перспективы: если китайцы продолжат экспансию, в ЕС может начаться «автомобильная деиндустриализация» с закрытием по цепочке автомобильных заводов, производств запчастей, оборудования для автосборки и др. Речь идет о потере миллионов рабочих мест и огромных налоговых поступлений. Неудивительно, что европейские власти занервничали.

В Еврокомиссии отметили, что производственные мощности китайского автопрома рассчитаны на 3 млн электромобилей в год, что в два раза превышает емкость европейского рынка. Китайцы пытаются поставлять их именно в ЕС, поскольку в США и Канаде уже действуют 100% пошлины на «электрички» из Поднебесной.

По данным Bloomberg, за последние три года доля произведенных в Китае электрокаров на европейском авторынке выросла с 3% до более 20%. Но при этом доля непосредственно китайских марок (тех же BYD, Geely, Saic) составляет всего 8%. Остальная часть приходится на продукцию европейских и американских концернов, у которых есть сборочные производства в Поднебесной.

Как изменятся цены на китайские авто в Европе

В июле этого года Евросоюз уже протестировал временные пошлины на китайские электрокары в таком размере: на BYD — 17,4%, Geely — 19,9%, Saic — 37,6%. По другим автопроизводителям из Китая пошлина составила: 20,8% для тех, кто сотрудничал с ЕК в ходе расследования, и 37,6% — для остальных. Tesla после переговоров с ЕС получила пошлину в 7,8%. В итоге уже в августе продажи китайских авто упали на рекордные 48% — до 18-месячного минимума.

Окончательное решение по «торможению» китайского автопрома в ЕС появилось под конец октября. При этом размеры ставок немного снизили, по сравнению с пробным вариантом:

на электрокары BYD — 17%,

Geely — 18,8%,

Saic — 35,3%,

Tesla — 7,8%,

Другие компании, сотрудничавшие с ЕК в ходе расследования, — 20,7%,

Компании, не сотрудничавшие с Еврокомиссией, — 35,3%.

Новые налоги будут накладываться на уже действующую в ЕС пошлину на импортные авто — 10%. То есть максимальная налоговая планка на китайские электрокары составит более 45%.

За введение новых пошлин проголосовали далеко не все страны. В частности, имеющая мощный автопром Германия выступила против.

«Дело в том, что и у Volkswagen, и у BMW есть собственные производственные площадки в Китае, и продают там большие объемы авто. Они опасаются ответных мер со стороны КНР, что может сильно ударить по их бизнесу в Поднебесной», — пояснил Омельницкий.

В пресс-службе Volkswagen заявили, что новые тарифы — это «неправильный подход», и призвали Еврокомиссию и китайское правительство продолжить переговоры и найти «политическое решение». Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что новые пошлины могут привести к тарифной войне между ЕС и Китаем.

Китай уже предупредил о возможных «ответных мерах» — пошлине в 25% на продукцию европейских автоконцернов.

Насколько теперь могут подорожать китайские электрокары в Европе?

Судя по размеру пошлин, к ценнику добавится от 17,8% до 45,3%, в зависимости от марки. Но, как говорит Олег Омельницкий, на самом деле подорожание будет меньшим, так как китайские электрокары, несмотря на сравнительно невысокие цены, продавались в ЕС с большой маржей.

Еще до введения заградительных пошлин крупнейшие китайские производители MG и BYD заявили о намерении сохранить стабильные цены на свои модели в странах Европы, включая Францию и Италию, даже в случае роста производственных расходов из-за новых пошлин.

MG Motor Франция особенно критично отозвалась о предложенных Евросоюзом пошлинах, назвав их «несправедливыми», и подтвердила свои планы не перекладывать эти затраты на потребителей в текущем году. В Италии, MG планирует ежемесячно пересматривать ценообразование, чтобы адаптироваться к изменениям рыночной ситуации.

Тем не менее эксперты прогнозируют рост цен на китайские авто на 15−35%, что, по мнению Бучацкого, может обвалить продажи «электричек» из Поднебесной в Европе.

Власти Китая уже призвали своих автопроизводителей оставить внутренние разногласия и действовать единым фронтом на международной арене, не заключая инвестиционных договоров с теми странами, которые поддержали повышение пошлин.

Таким образом, КНР намерена обрести дополнительные рычаги воздействия на Европу с целью минимизировать или полностью отменить дополнительные пошлины на электромобили. Ведь в прошлом году на европейский рынок пришлось 40% от всех экспортированных из Китая электромобилей.

Понятно, что в обозримом будущем Пекин не сможет добиться снятия заградительных пошлин для своих автопроизводителей. А значит, сотни тысяч авто из Китая могут оказаться «лишними» на европейском рынке.

Влияние на украинский авторынок

Как считает Олег Омельницкий, электрокары из Китая, которые предназначались для европейского рынка и уже поставлены в ЕС, из-за новых пошлин могут хлынуть на другие рынки, в том числе в Украину.

«Мы можем оказаться такой себе „серой зоной“, куда станут перебрасывать китайские автомобили», — говорит эксперт.

«В Украине тоже есть растаможка авто, но по электрокарам действуют льготы — нет ни НДС, ни ввозной пошлины, а акциз составляет всего 1 евро за каждый киловатт мощности аккумулятора. То есть растаможить электрокар можно всего за 120−150 евро», — поясняет Бучацкий.

При этом, по словам Омельницкого, в Украине сегмент китайских электрокаров сравнительно небольшой — продается порядка тысячи авто в месяц или 10−12 тысяч в год.

С учетом новых поставок, этот объем может вырасти до 15 тысяч, или плюс 3 тысячи автомобилей в год, — подсчитал Омельницкий. Не исключено, что, по крайней мере, часть этих авто заедет в нашу страну с большими скидками — их размер зависит от того, насколько сильно ухудшится ситуация на европейском авторынке, и придется ли продавцам китайских электрокаров объявлять распродажи, чтобы избавиться от залежалого товара. Эксперты прогнозируют, что в среднем китайские электрокары в Украине могут подешеветь на 10%.

Речь идет о новых автомобилях, стартовый ценник на которые достаточно высокий — от $20 тыс. Даже с учетом возможных скидок их стоимость вряд ли упадет ниже $15−18 тыс., что для большинства украинцев все равно дорого.

«80% нашего авторынка занимают авто до 10 тысяч долларов», — уточняет Бучацкий. То есть большого скачка продаж китайских электрокаров в Украине не будет. Впрочем, когда появятся эти скидки и появятся ли вообще — вопрос открытый.

К примеру, летом, когда ЕС «тестировал» повышенные пошлины на электрокары из Китая, Volkswagen ID6, собранный в Поднебесной, стоил в Украине в среднем $24 тыс. Спустя несколько месяцев он не подешевел, но, и, наоборот, подорожал — сейчас его предлагают за $26−27,5 тыс. Как объяснили «Минфину» продавцы, такое повышение цен связано с ростом популярности этой модели. А дополнительных поставок, якобы ставших лишними в ЕС авто, на наш рынок не было, по крайней мере, пока.

Китайский электрокар Zeekr 001, который летом этого года стоил около $41 тыс., сейчас предлагается за $41,4 тыс., то есть тоже дороже.

«У нас мало официальных импортеров китайских авто, этот сегмент контролируют в основном серые дилеры, а в поставках преобладают подержанные авто. Даже у электрокаров, которые продаются как новые, на самом деле небольшие пробеги (уже несколько лет работает схема по поставкам из КНР автомобилей, которые изначально покупают местные жители по льготным программам, а затем перепродают посредникам — ред.). Именно на такие авто приходятся официальные продажи», — добавил Бучацкий.

При этом для украинского авторынка остается угроза, о которой ранее предупреждал глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко. Могут уменьшиться поставки в нашу страну электрокаров, сделанных в ЕС.

Дело в том, что европейские производители могут рассчитывать на льготы от местных властей, но только если продают большинство своих авто в Европе. В последнее время выполнять это условие не позволяла жесткая конкуренция с поставщиками китайских авто.

«Но если она уменьшится и европейские производители смогут продавать авто на «домашнем» рынке, не будет смысла перенаправлять их на другие, — говорит Назаренко.