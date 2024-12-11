США выделили Украине кредит на $20 млрд. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка

Министерство финансов США объявило о выделении Украине финансирования в размере $20 млрд. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка, через который они будут доступны Украине. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Что известно о финансировании

Финансирование является частью инициативы стран G7 ERA Mechanism и будет погашаться за счет прибылей от замороженных российских активов.

«Соединенные Штаты продолжают стоять бок о бок с Украиной и в тесном сотрудничестве реализовывать новые решения для поддержки нашей страны. Впервые россия фактически будет платить за нанесенный Украине ущерб. Это — историческое достижение Украины и международной коалиции», — говорится в сообщении.

Важно, что средства налогоплательщиков Украины или налогоплательщиков стран G7 и ЕС не будут использоваться для финансирования расходов, связанных с займом.

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$20 млрд от США позволят обеспечить приоритетные потребности Государственного бюджета Украины начиная с 2025 года.