Министерство финансов США объявило о выделении Украине финансирования в размере $20 млрд. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка, через который они будут доступны Украине. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
США выделили Украине кредит на $20 млрд. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка
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Что известно о финансировании
Финансирование является частью инициативы стран G7 ERA Mechanism и будет погашаться за счет прибылей от замороженных российских активов.
«Соединенные Штаты продолжают стоять бок о бок с Украиной и в тесном сотрудничестве реализовывать новые решения для поддержки нашей страны. Впервые россия фактически будет платить за нанесенный Украине ущерб. Это — историческое достижение Украины и международной коалиции», — говорится в сообщении.
Важно, что средства налогоплательщиков Украины или налогоплательщиков стран G7 и ЕС не будут использоваться для финансирования расходов, связанных с займом.
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$20 млрд от США позволят обеспечить приоритетные потребности Государственного бюджета Украины начиная с 2025 года.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что США готовы предоставить Украине до $20 миллиардов в рамках кредита от Большой семерки, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов россии. Но окончательного решения тогда еще не было.
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22 октября Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине займа Евросоюза в размере 35 млрд евро. Речь идет о $50 млрд (более 45 млрд евро) кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов. При этом известно, что финальная сумма, которую ЕС предоставит Украине в качестве ссуды, может быть меньше — в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.
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