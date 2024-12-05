В Украине открыта новая схема минимизации налога из депозитных доходов

Уже за декабрь вкладчики получат депозитные проценты по новому расчету: с удержанием 18% налога на доход плюс 5% военного сбора, то есть с удержанием в совокупности 23% от дохода. Однако нехитрая схема, которая лежит на поверхности, позволит вкладчикам, как и раньше, уплачивать с депозитного дохода 19,5%-ный налог.

По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), на 1 ноября 2024 года общая сумма депозитов частных клиентов (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 331,6 млрд грн. С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 96,8 млрд грн, из которых 58,7 млрд грн — это реальный рост объема вкладов, то есть без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов из-за девальвации гривны. Напомню, что вклады физических лиц-предпринимателей также подпадают под гарантии ФГВФЛ.

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Из общей суммы вкладов физлиц на 1 ноября вклады в национальной валюте составили 854,9 млрд грн (64,2 % от всех вкладов), а в иностранной валюте — 476,7 млрд грн (35,8%).

При этом есть несколько важных моментов для более глубокого понимания ситуации:

Доля ФОПов в структуре вкладчиков составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. При этом абсолютная сумма их вкладов составила 147,7 млрд грн. Объективно нужно заметить, что данные средства являются коммерческим ресурсом этих предпринимателей, и именно к классическим вкладам (как средству накопления с целью получения дохода в виде процентов) их можно отнести по экономическому содержанию только весьма условно. А, собственно, сумма средств «не ФОПов» составляет в системе 1 183,9 млрд грн.

Учитывая реальные военные риски и невозможность прогнозирования гражданами своих планов на длительные сроки, большинство людей предпочитает держать средства на текущих счетах, то есть для них оперативный доступ к деньгам — это главный мотиватор, который пересиливает мотив заработка на этих деньгах в виде дохода по депозитам. Это очень хорошо иллюстрирует таблица ФГВФЛ на 1 ноября этого года.

69,1 % всех вкладов — это счета до востребования, и только 30,9% — это срочные вклады, в том числе 17,82% из них это депозиты со сроком погашения до 3 месяцев, 7,22% — со сроками возврата от 3 до 6 месяцев, 4,73% — от 6 месяцев до 1 года, и лишь 1,13% — вклады со сроками возврата свыше года.

В Украине очень перекошенная структура вкладов, что хорошо отражает серьезное расслоение среди украинцев на бедных и сверхбогатых. Это отлично видно по информации Фонда гарантирования:

От 10 гривен и до 200 000 грн (что по текущему официальному курсу составляет от менее $1 до около $4 800) на счетах в банках совокупно у 98,22% всех вкладчиков-физлиц. От 200 000 до 600 000 грн на счетах совокупно у 1,27% вкладчиков. А вот от 600 000 гривен всего у 0,51% всех вкладчиков, но при этом именно эти люди владеют более 48,53% всех объемов средств физлиц на текущих и депозитных счетах в нашей банковской системе.

Таким образом, банкам, чтобы формировать и наращивать базу фондирования среди физлиц, в первую очередь важно ориентироваться именно на поведенческие реакции этих менее 1% самых богатых граждан страны. Иначе, они выведут из банковской системы почти половину имеющихся на счетах физлиц средств.

Учитывая демографические проблемы, связанные с войной, отъездом почти 6,5 млн беженцев за границу, старением населения (пенсионеры у нас в большинстве случаев даже близко не подходят под определение «среднего класса»), у меня нет оснований считать, что такое расслоение вкладчиков-физлиц изменится к лучшему в ближайшие годы. Это будет очень глубокой проблемой для украинского общества и финансовой системы Украины еще не один год после завершения войны с рф.

Есть еще одна проблема, о которой также пока не особо говорят, но которая начнет «всплывать» уже в ближайшее время. 1 декабря 2024 года вступил в силу так называемый ресурсный закон, предусматривающий повышение ставки военного сбора на доходы физических лиц с текущих 1,5% до 5%.

Нововведения касаются всех доходов, из которых удерживается военный сбор, в том числе и процентного дохода из депозитов.

Таким образом, для банковских вкладов новая ставка военного сбора начала действовать уже с 1 декабря 2024 года, и за декабрь вкладчики получат депозитные проценты уже по новому расчету: с удержанием 18% налога на доход плюс 5%-ного военного сбора, то есть с удержанием совокупно 23% от дохода.

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В то же время закон делает определенные исключения из этого правила для военнослужащих и работников:

Вооруженных Сил Украины,

Службы безопасности Украины,

Службы внешней разведки Украины,

Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

Национальной гвардии Украины,

Государственной пограничной службы Украины,

Управления государственной охраны Украины,

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,

Государственной специальной службы транспорта.

Для указанных категорий вкладчиков военный сбор остается на уровне 1,5%.

Банки, как налоговые агенты, с 1 декабря уже запрашивают у граждан, которые открывают депозиты, документы, подтверждающие принадлежность к этим группам. Это делается для того, чтобы при расчете выплат по депозиту учитывать имеющуюся льготу. Абсолютно справедливо, чтобы у людей, рискующих жизнью и защищающих нашу Родину, были преференции.

С другой стороны, такая вилка в ставке военного сбора открывает возможность для манипуляций: вклады будут оформляться на представителей льготной категории, чтобы вместо 5% военного сбора уплачивать только 1,5%.

То, что эта несложная схема будет вполне рабочей, свидетельствует предыдущая практика подобных налоговых решений. Например, в свое время завозимые в Украину авто массово оформлялись на «афганцев» и «чернобыльцев», у которых были льготы при растаможке. Поскольку бюджет терял на этом значительные суммы, законодателям пришлось отменить эту льготу.

При наличии в банковской системе 0,51% самых богатых вкладчиков с депозитами от 600 тыс. грн, которые при этом владеют 48,53% всех средств физлиц на текущих и депозитных счетах в банках, совершенно очевидно, кто станет главным «пользователем» новой схемы.

Тем более, что таким образом, оформляя вклады на своих военных родственников или доверенных лиц, подпадающих под этот льготный список, они и свои капиталы «прячут», и на таких огромных суммах вкладов имеют немалую дополнительную экономию на налогах.

А вот основное бремя повышения военного сбора по депозитам возьмут на себя не самые богатые вкладчики с суммой депозитов «от 10 до 200 000 грн». Хотя к этой группе принадлежит 56,95% всех частных владельцев вкладов.

Наличие любых исключений при налогообложении всегда порождает новые схемы для получения отдельными участниками экономической жизни страны дополнительных преференций. Не зря МВФ при рассмотрении щепетильных вопросов по социальным налогам всегда настаивает на соблюдении единых правил игры без каких-либо исключений.