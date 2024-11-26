Почему украинцы ненавидят налоги и к чему это может привести

Трудно представить, что является наиболее несравнимыми вещами: Голодомор, организованный «советами», и налоги, которые ты платишь в Украине. Но почему-то некоторые люди решаются это приравнять. Пусть это будет на их совести.

Но важно понимать, что налоги в Украине нужно платить именно для того, чтобы оккупант не организовал тебе очередной геноцид.

Государство невозможно без налогов. Собственное государство. Собственно, не будет налогов, не будет смысла в государстве. Ибо де-факто сбор и перераспределение налогов — это основная функция государства.

Когда налоги с тебя собирает империя, которые идут в столицу чужого государства, то вполне естественно избегать этих налогов. Но когда твое собственное государство собирает налоги, чтобы удерживать институты государства, чтобы финансировать социальные программы твоего государства и чтобы финансировать армию, которая защищает твое государство, то избегание таких налогов является преступлением.

И, конечно, налоги могут использоваться незаконно или ненадлежащим образом, проще говоря, может быть коррупция. Но это не причина не платить налоги. Это причина контролировать, куда эти налоги идут.

И, также, забавно, что люди, которые говорят, что не хотят платить налоги, потому что не видят, куда они идут, просто никогда их полноценно не платили. И, собственно, потому трудно увидеть, куда они идут. Зато легко увидеть значительное неравенство в Украине, вызванное в том числе тем, что многие не платят налоги.

У нас сложилась уникальная ситуация. Третий год идет война, а налоги еще не повышали. Была отдельная история с налогами для банков, но это исключение. Даже новый закон о повышении налогов, который был не самым рациональным и не самым умным, однако достаточно умеренным, как для военного времени, еще не подписан. Такого никогда не было в истории человечества. Чтобы шла война и не происходило радикального повышения налогов. И об этом тоже нужно помнить.

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Но главное, что Голодомор — это трагедия. Трагедия нации, которая не смогла на тот момент построить собственное государство и была беззащитной перед агрессором. Защита невозможна без сильных институтов и без армии. Армия невозможна без налогов. Точка.