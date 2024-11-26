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26 ноября 2024, 15:59 Читати українською

Почему украинцы ненавидят налоги и к чему это может привести

Огромное количество украинцев недовольны налогами и их использованием, поэтому считают правильным их избегать. Почему эта стратегия неправильная и может привести только к катастрофе, рассуждает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Огромное количество украинцев недовольны налогами и их использованием, поэтому считают правильным их избегать.

Трудно представить, что является наиболее несравнимыми вещами: Голодомор, организованный «советами», и налоги, которые ты платишь в Украине. Но почему-то некоторые люди решаются это приравнять. Пусть это будет на их совести.

Но важно понимать, что налоги в Украине нужно платить именно для того, чтобы оккупант не организовал тебе очередной геноцид.

Государство невозможно без налогов. Собственное государство. Собственно, не будет налогов, не будет смысла в государстве. Ибо де-факто сбор и перераспределение налогов — это основная функция государства.

Когда налоги с тебя собирает империя, которые идут в столицу чужого государства, то вполне естественно избегать этих налогов. Но когда твое собственное государство собирает налоги, чтобы удерживать институты государства, чтобы финансировать социальные программы твоего государства и чтобы финансировать армию, которая защищает твое государство, то избегание таких налогов является преступлением.

И, конечно, налоги могут использоваться незаконно или ненадлежащим образом, проще говоря, может быть коррупция. Но это не причина не платить налоги. Это причина контролировать, куда эти налоги идут.

И, также, забавно, что люди, которые говорят, что не хотят платить налоги, потому что не видят, куда они идут, просто никогда их полноценно не платили. И, собственно, потому трудно увидеть, куда они идут. Зато легко увидеть значительное неравенство в Украине, вызванное в том числе тем, что многие не платят налоги.

У нас сложилась уникальная ситуация. Третий год идет война, а налоги еще не повышали. Была отдельная история с налогами для банков, но это исключение. Даже новый закон о повышении налогов, который был не самым рациональным и не самым умным, однако достаточно умеренным, как для военного времени, еще не подписан. Такого никогда не было в истории человечества. Чтобы шла война и не происходило радикального повышения налогов. И об этом тоже нужно помнить.

Читайте также: Топ-3 схемы уклонения от уплаты налогов: как их изменила война и борьба с «тенью»

Но главное, что Голодомор — это трагедия. Трагедия нации, которая не смогла на тот момент построить собственное государство и была беззащитной перед агрессором. Защита невозможна без сильных институтов и без армии. Армия невозможна без налогов. Точка.

Автор:
Фурса Сергей
Инвестиционный банкир Фурса Сергей
Dragon Capital
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 35

+
+174
Oleksii Ch
Oleksii Ch
26 ноября 2024, 16:08
#
От халепа, постійно владі з народом не щастить…
Не хочуть, поци, податки платити, не відчувають вдячності.
+
+58
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 16:17
#
«Не хочуть, поци, податки платити, не відчувають вдячності.»

З цими словами пан данька гєтьманцєв буде запроваджувати податок в 110% з часом)))
+
+14
SAndreyS
SAndreyS
26 ноября 2024, 17:37
#
В США несплата податків один з найтягших злочинів щодо строків ув’язнення. До чого би це…?
+
+79
Kanarej
Kanarej
26 ноября 2024, 18:38
#
В США і корупція також один з найтяжчих злочинів щодо покарання ;). Чи може це інше, і нам такого не треба? ;)
+
+34
asdf2024
asdf2024
26 ноября 2024, 18:47
#
Зарплата в США равна украинской ?
+
+15
Abramon
Abramon
26 ноября 2024, 20:03
#
При чому тут з/п до дотримання податкового законодавства?
+
0
Criptor82
Criptor82
26 ноября 2024, 20:56
#
SAndreys дружище!!! Батьки засновники США дуже добре знали, про сутність держави та її мету, бо як мінімум читали Т. Гобсса — Левіафан, а ті кому ви адресуєте питання читали іншу літературу, що ви від них хочете))
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
26 ноября 2024, 22:33
#
В США в ряде штатов тебе присылают отчёт где расписано куда именно пошли твои налоги. В США картина когда министр обороны попадается на закупке яиц по стоимости х5 и не несёт никакой ответственности невозможна. В США ты платишь банально за «величие и безопасность». В Китае например тоже налоги обязательные вот на 99%, но там каждый получает от государства по максимуму и ты видишь куда идут твои деньги. Что у нас в стране государство строило или делало за последние 30 лет полезного?
+
+78
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 16:17
#
«Чому українці ненавидять податки»

«ненавидіти» і не бачити в цьому потреби дивлячись на новини про овочерізки, дубові двері та барабани в бомбосховища за мільйони гривень на тендерах для казнокрадів, ой, депутатів — це різні речі.

Коли мільярд твоїх податків йдуть на дороги до непрацюючих аеропортів, а потім будується стадіон за бюджетні кошти з цих же податків по суті, то ну якось починаєш ненавидіти не податки, а владу корумповану, котра ці податки собі по карманах розпихує як навіжена, наче в останній раз)
+
+60
nitrolog
nitrolog
26 ноября 2024, 16:56
#
У Запоріжжі будуть школу підземну за 100 млн. увагаааа … за 20 км від лінії фронту, в той час коли ця лінія наближається і ця «школа» є ціллю номер один для кацапів і вона досягається зараз дуже легко. Ось як треба красти гроші. Податки кажете, Сергію, то підіть спитайте де гроші з бюджету поділися. Про будівництво школи всі знають, чому ж ніхто не робить нічого? Контроль податків як витрачається? Ну спробуй Сірьожа проконтролюй, тебе виставлять за двері чинуші і будуть далі грабувати. Єдине що ми можемо це вішати на стовпах таких чинушів, але ж хіба це дозволено?
+
+138
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 16:20
#
Фурса Сергій

Серго, а ти дані оновив? ти чого не на фронті? Знов хрень якусь пишеш, то ти не розумієш чому люди не взлюбили ухилянтів з тцк котрі ламають людей на вулиці і викрадають людей саджаючи на підвал, то ти не можеш відрізнити ненависть до корупції у владі і ненависть до податків, хоча за що податки ненавидіти взагалі?)) Якби податки витрачалися туди куди мають витрачатися, то жодних проблем, а так як всі давно прекрасно знають куди ці податки підуть і на чиї маєтки і майбахи, то звісно всі будуть старатися платити трошки менше казнокрадам, ой, депутатам))0))))
+
+168
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 16:21
#
«Держава є неможливою без податків. Власна держава. Власне, не буде податків — не буде сенсу в державі.»

Так відкрийте кордони і поїдуть невдячні холопи до іншої країни)))

Без людей немає сенсу в державі, але ти і тобі подібні сергуня не розуміють це))
+
+123
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 16:22
#
«Але важливо розуміти, що податки в Україні треба платити саме для того, щоб окупант не організував тобі черговий геноцид.»

Щоб окупант не організував черговий геноцид, треба перестати займатися популізмом, і замість бронювання СБУ, Нацгвардії, Поліції, ТЦКунів, Прикордонної служби — всіх на фронт, на ротацію з тими хто давно на фронті. Замість 500 мільйонів на ікру, шампанське і восьминогів полярникам — будувати і надавати житло переселенцям з окупованих територій. Замість тендерів на мільйони гривень на овочерізки, дубові двері та барабани в бомбосховища — робити заводи по виготовленню зброї на Заході України, або взагалі в Польщі, і замість кешбеків на 3 млрд грн закуповувати дрони для армії. Воюють всі, не може ким чен зе воювати — йде його жінка на фронт, його рідня, всі значить всі, а не вибірково, бо силовиків ми забронюємо, держ сектор забронюємо, спортсменів забронюємо, чиновників всіх забронюємо, а ти дурник йди в окоп) Всі діти всіх чиновників щоб в окопі були, щоб власним прикладом.

А якщо ви раніше віддали ядерку, розпродавали ворогу військову техніку, розпускали армію, не створили контрактну армію і не приєдналися до жодного військового союзу — то тепер, на жаль, настав час їсти лайно всім колективом.
+
+79
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 16:25
#
«Але коли твоя власна держава збирає податки, щоб утримувати інститути держави, щоб фінансувати соціальні програми твоєї держави і щоб фінансувати армію, що захищає твою державу, то уникнення таких податків є злочином.»

Дуже багато хто сидить на чемоданах, багато хто пливе через тису незважаючи на те, що свої ж прикордонники стріляють в спину, держава не випускає холопів і задається питанням, чому люди не хочуть платити корумпованій наскрізь владі, хммм, що ж тут не так))))))
+
+49
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 16:28
#
«І, також, кумедно, що люди, які кажуть, що не хочуть платити податки, бо не бачать, куди вони йдуть, просто ніколи їх повноцінно не платили. І, власне, тому важко побачити, куди вони йдуть. Натомість легко побачити значну нерівність в Україні, викликану в тому числі тим, що багато хто не платить податки.»

Кумедно бачити як волонтери збирають на дрони для армії, всі українці останнє віддають, бо там воюють їх рідні і близькі люди, а ти і тобі подібні, такі ж як андрюша пишний, котрий отримував за 2023 рік 628 тисяч грн на місяць ОФІЦІЙНОЇ ЗАРПЛАТИ (https://minfin.com.ua/ua/2024/08/09/132844237/) і скільки цікаво ти особисто серго або андрюша з своєї зарплатки чималої задонатили за час війни? скільки податків сплатили і скільки ще не задекларували? Собі питання навчіться задавати ці, а потім в людей запитуйте.
+
+64
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 16:33
#
«Такого ніколи не було в історії людства.»

Ніколи в історії людства не було такого, щоб під час війни замість забезпечення житлом ВПО з окупованих територій — купляли ікру і вина полярникам, такого ніколи не було, щоб замість дронів і зброї, купляли барабани, овочерізки і дубові двері в бомбосховища, такого не було, щоб називали війну екзистенціальною, але кричали про «потужну перемогу» руками слюсарів, токарів, вантажників, айтішніків і так далі, в той час як ті хто мають військові звання і вміють користуватися зброєю (поліцаї, СБУ, Прикордонна служба, Нацгвардія, тцкуни), разом з депутатами, їх родичами, дітьми, спортсменами — заброньовані були, такого ніколи не було, в тому ж Ізраілі син прем`єр міністра загинув на війні, а в нас за офіційними словами Стефанчука «жоден син депутата на фронті не воює», тому так серго, такої дичини, коли ви наче воюєте, але в цей же час Укрнафта і ГТС Оператор Україна прокачує транзитом через територію України кацапську нафту і газ, по суті даючи кацапам мільярди доларів, так, такого лайна ще ніколи не було, щоб крала влада як навіжена в своєї ж воюючої держави, такого ніколи не було, тут ти правий серго))
+
+34
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 16:36
#
«Захист неможливий без сильних інститутів і без армії. Армія неможлива без податків. Крапка.»

Держава неможлива без прав громадян, якщо тримати громадян як в концтаборі, сподіваючись, що поки ти будеш красти кошти, хтось там буде віддавати життя за три копійки — державу так не побудуєш. А щоб армія була можливою, треба було не розпродавати всю історію незалежності України зброю і військову техніку, а тепер коли у вас нирка відвалюється, ви раптом захотіли кинути пити і курити та забажали зайнятися спортом, це отак раптово не робиться, це так не працює
+
+94
zevs1
zevs1
26 ноября 2024, 16:48
#
Если Смысл существования государства только в сборе налогов для благополучия чиновников и их семей что и происходит в Украине, то для чего такое государство простым Украинцам.

Фурса почему-то пологает что простые Украинцы этого банкета чиновников не видят дополнительно пытается обвинить Украинцев в неуплате налогов и пытается оправдать будущее повышение налогов.

Фурса олицетворяет человека приближённого к Власти, только название себе взял инвестиционный банкир, который ничего не построил в Украине.
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
26 ноября 2024, 17:16
#
Чого не побудував? Сите життя собі точно побудував.
+
0
zevs1
zevs1
26 ноября 2024, 18:59
#
В голову этому Фурсе ни разу ведь не приходило желание построить в Украине налоговую систему Дубая .
+
0
efess
efess
26 ноября 2024, 17:35
#
Дуже болісна, на жаль, саме зараз ця тема для обговорення…
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
26 ноября 2024, 18:20
#
Мне пока так никто и не объяснил за что я должен платить налоги в полном объеме. За какие услуги? Медицина платная, образование когда я учился, то родители платили за все от ремонтов и книг до кружков и мероприятий. Подать в суд платно, получить/поменять паспорт/права платно. Какие услуги мне предоставляет государство, что я должен проникнуться и платить налоги?
+
0
nitrolog
nitrolog
26 ноября 2024, 18:26
#
Ну як які, оплата яхт та маєтків для казнокрадів, на повій, на підземну школу біля лінії фронту, на барабани, чи ви не патріот?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
26 ноября 2024, 19:12
#
Не патриот. И поэтому ни ваши варианты, ни всякие поддержки многодетных и малоимущих меня не трогают. Мне пока ни один человек не привел реальный аргумент за что я должен платить у нас налоги.
+
0
gucci
gucci
26 ноября 2024, 20:49
#
Я приведу аргумент, чому я сплачую податки. Мені вигідно бути резидентом України, маючи прибутки в різних країнах світу. Єдине що — військовий збір. Ну, 1.5 мене влаштовує, 5 — я подумаю. 18% прибуток — це щось середнє. Але мій фоп — це взагалі копійки легальних грошей. А легальні гроші значно цінніші за сіряк. Я вважаю, що розмови про патріотизм — це єрунда. Має бути вигідно сплачувати податки і збори саме в цій резиденції. Так само як і кнут без пряника
+
0
Criptor82
Criptor82
26 ноября 2024, 21:01
#
Мініган. Поясню іншим разом, сьогодні не маю настрою.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
26 ноября 2024, 22:24
#
Давайте, условия те же что и для Кьюверти — если найдете действительно рабочий аргумент я не только признаю ошибку, но и задоначу косарь на любой сбор на ваш выбор.
+
0
silentDo
silentDo
26 ноября 2024, 18:40
#
Як вже надоїв цей срач з податками

Хтось прирівнює до США як там платять податки та відповідальність, хтось говорить щось інше…

За, США — так в США платять люди податки, але чомусьв нас не говорять, що люба особа яка працює легально в США і платить податки може в кінці податкового року списати на податки: одяг, пальне яке купує. І держава поверне людині частину податків з тих витрат.

В нас ви таке бачили, щоб простим людям щось повертали, не юридичним особам??? А нічого не повертають, тільки нові податки на пальне, військовий збір і так далі… І далі грошей не вистачає…

А може справа не в податках, а в корупції яка у владі. При такій владі, які податки не були б все буде не вистачати. Адже коли злодії керують казною, вони будуть красти та інших привчати підсвідомо до цього!!!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 ноября 2024, 18:44
#
А никто не хочет задать вопрос. почему, с 2014 по 2019 год, поменяли практически всю законодательную базу, внесли изменения в Конституцию. приняли массу законов и подзаконных актов регулирующих понятие …военное положение… и т. п. А вот сам источник побуждающий к коррупции -налоговый и Таможенный кодекс (все в редакции 2011 года) никто и не собирался менять.
И опять о самом понятии …налоги… Как можно говорить государству о налогах. если высший законодательный орган ВР в 2015 году вносит изменения в налоговый кодекс. для того что бы освободить ахметова (и еще пару «деятелей") от уплаты НДС на импорт угля с рф (страны агрессора).
И под этим документом расписался самый главный «борец» с коррупцией гр порошенко!
+
0
Criptor82
Criptor82
26 ноября 2024, 21:08
#
Ви за німецьку пресу не обіжайтесь, не має там нічого цікавого. Як і всюди: кримінальна хроніка, зміни в законодавстві, чутки, соцопитування, одним словом «легенди прикриття». Більше інформації знайдете в доповідях МВФ, БМР, ЄЦБ та the Economist- недавно вийшов новий журнал з кріптограмами, як вам нова обкладинка?
+
+4
asdf2024
asdf2024
26 ноября 2024, 18:53
#
Нытьё про голодомор в конце вообще не понятно. Есть подозрение , что голодором занимались хлопцы в стиле ТЦКа. Дали большивики указ, а они и старались.Спустя время будут визги ,что ТЦка это агенты кремля были ,чтоб сорвать могилизацию.
+
0
bonv
bonv
26 ноября 2024, 19:44
#
То корупційна у нас влада чи народ? Влада не платить податки…
+
0
user793472975
user793472975
26 ноября 2024, 20:17
#
В Канаді відмінили податки на їжу, книжки, дитячий одяг і іграшки
+
0
zevs1
zevs1
26 ноября 2024, 22:20
#
В Аргентине президент Милей ликвидировал налоговую службу, налоговых сотрудников уволили, так они вышли на забастовку пытаясь доказать собственную значимость, им было предложено пойти трудоустроиться на свободный рынок труда тут у них случился ступор в голове.

Судя по всему в Аргентине Милей вводит автоматический сбор налогов который будет осуществляться банками с каждой транзакции в пользу государства, в такой системе и налоговая служба не нужна.
+
0
Criptor82
Criptor82
26 ноября 2024, 20:42
#
І ніхто не звернув увагу на те, що написано маленькими буквами — Dragon Capital. Томаш Фіала, інвест партнер Джордж Сорос, 2007−2017 роках міноритарним пакетом володів Goldman Sachs. https://forbes.ua/leadership/marafonets-01012021−810 Томаш ви можете радіти, реформована система освіти за останні 20 років зробила хороших споживачів з кліповим мисленням. Браво! П.С. Можна ще Віки глянути)
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