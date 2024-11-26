Огромное количество украинцев недовольны налогами и их использованием, поэтому считают правильным их избегать. Почему эта стратегия неправильная и может привести только к катастрофе, рассуждает инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Почему украинцы ненавидят налоги и к чему это может привести
Трудно представить, что является наиболее несравнимыми вещами: Голодомор, организованный «советами», и налоги, которые ты платишь в Украине. Но почему-то некоторые люди решаются это приравнять. Пусть это будет на их совести.
Но важно понимать, что налоги в Украине нужно платить именно для того, чтобы оккупант не организовал тебе очередной геноцид.
Государство невозможно без налогов. Собственное государство. Собственно, не будет налогов, не будет смысла в государстве. Ибо де-факто сбор и перераспределение налогов — это основная функция государства.
Когда налоги с тебя собирает империя, которые идут в столицу чужого государства, то вполне естественно избегать этих налогов. Но когда твое собственное государство собирает налоги, чтобы удерживать институты государства, чтобы финансировать социальные программы твоего государства и чтобы финансировать армию, которая защищает твое государство, то избегание таких налогов является преступлением.
И, конечно, налоги могут использоваться незаконно или ненадлежащим образом, проще говоря, может быть коррупция. Но это не причина не платить налоги. Это причина контролировать, куда эти налоги идут.
И, также, забавно, что люди, которые говорят, что не хотят платить налоги, потому что не видят, куда они идут, просто никогда их полноценно не платили. И, собственно, потому трудно увидеть, куда они идут. Зато легко увидеть значительное неравенство в Украине, вызванное в том числе тем, что многие не платят налоги.
У нас сложилась уникальная ситуация. Третий год идет война, а налоги еще не повышали. Была отдельная история с налогами для банков, но это исключение. Даже новый закон о повышении налогов, который был не самым рациональным и не самым умным, однако достаточно умеренным, как для военного времени, еще не подписан. Такого никогда не было в истории человечества. Чтобы шла война и не происходило радикального повышения налогов. И об этом тоже нужно помнить.
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Но главное, что Голодомор — это трагедия. Трагедия нации, которая не смогла на тот момент построить собственное государство и была беззащитной перед агрессором. Защита невозможна без сильных институтов и без армии. Армия невозможна без налогов. Точка.
Комментарии - 35
Не хочуть, поци, податки платити, не відчувають вдячності.
З цими словами пан данька гєтьманцєв буде запроваджувати податок в 110% з часом)))
«ненавидіти» і не бачити в цьому потреби дивлячись на новини про овочерізки, дубові двері та барабани в бомбосховища за мільйони гривень на тендерах для казнокрадів, ой, депутатів — це різні речі.
Коли мільярд твоїх податків йдуть на дороги до непрацюючих аеропортів, а потім будується стадіон за бюджетні кошти з цих же податків по суті, то ну якось починаєш ненавидіти не податки, а владу корумповану, котра ці податки собі по карманах розпихує як навіжена, наче в останній раз)
Серго, а ти дані оновив? ти чого не на фронті? Знов хрень якусь пишеш, то ти не розумієш чому люди не взлюбили ухилянтів з тцк котрі ламають людей на вулиці і викрадають людей саджаючи на підвал, то ти не можеш відрізнити ненависть до корупції у владі і ненависть до податків, хоча за що податки ненавидіти взагалі?)) Якби податки витрачалися туди куди мають витрачатися, то жодних проблем, а так як всі давно прекрасно знають куди ці податки підуть і на чиї маєтки і майбахи, то звісно всі будуть старатися платити трошки менше казнокрадам, ой, депутатам))0))))
Так відкрийте кордони і поїдуть невдячні холопи до іншої країни)))
Без людей немає сенсу в державі, але ти і тобі подібні сергуня не розуміють це))
Щоб окупант не організував черговий геноцид, треба перестати займатися популізмом, і замість бронювання СБУ, Нацгвардії, Поліції, ТЦКунів, Прикордонної служби — всіх на фронт, на ротацію з тими хто давно на фронті. Замість 500 мільйонів на ікру, шампанське і восьминогів полярникам — будувати і надавати житло переселенцям з окупованих територій. Замість тендерів на мільйони гривень на овочерізки, дубові двері та барабани в бомбосховища — робити заводи по виготовленню зброї на Заході України, або взагалі в Польщі, і замість кешбеків на 3 млрд грн закуповувати дрони для армії. Воюють всі, не може ким чен зе воювати — йде його жінка на фронт, його рідня, всі значить всі, а не вибірково, бо силовиків ми забронюємо, держ сектор забронюємо, спортсменів забронюємо, чиновників всіх забронюємо, а ти дурник йди в окоп) Всі діти всіх чиновників щоб в окопі були, щоб власним прикладом.
А якщо ви раніше віддали ядерку, розпродавали ворогу військову техніку, розпускали армію, не створили контрактну армію і не приєдналися до жодного військового союзу — то тепер, на жаль, настав час їсти лайно всім колективом.
Дуже багато хто сидить на чемоданах, багато хто пливе через тису незважаючи на те, що свої ж прикордонники стріляють в спину, держава не випускає холопів і задається питанням, чому люди не хочуть платити корумпованій наскрізь владі, хммм, що ж тут не так))))))
Кумедно бачити як волонтери збирають на дрони для армії, всі українці останнє віддають, бо там воюють їх рідні і близькі люди, а ти і тобі подібні, такі ж як андрюша пишний, котрий отримував за 2023 рік 628 тисяч грн на місяць ОФІЦІЙНОЇ ЗАРПЛАТИ (https://minfin.com.ua/ua/2024/08/09/132844237/) і скільки цікаво ти особисто серго або андрюша з своєї зарплатки чималої задонатили за час війни? скільки податків сплатили і скільки ще не задекларували? Собі питання навчіться задавати ці, а потім в людей запитуйте.
Ніколи в історії людства не було такого, щоб під час війни замість забезпечення житлом ВПО з окупованих територій — купляли ікру і вина полярникам, такого ніколи не було, щоб замість дронів і зброї, купляли барабани, овочерізки і дубові двері в бомбосховища, такого не було, щоб називали війну екзистенціальною, але кричали про «потужну перемогу» руками слюсарів, токарів, вантажників, айтішніків і так далі, в той час як ті хто мають військові звання і вміють користуватися зброєю (поліцаї, СБУ, Прикордонна служба, Нацгвардія, тцкуни), разом з депутатами, їх родичами, дітьми, спортсменами — заброньовані були, такого ніколи не було, в тому ж Ізраілі син прем`єр міністра загинув на війні, а в нас за офіційними словами Стефанчука «жоден син депутата на фронті не воює», тому так серго, такої дичини, коли ви наче воюєте, але в цей же час Укрнафта і ГТС Оператор Україна прокачує транзитом через територію України кацапську нафту і газ, по суті даючи кацапам мільярди доларів, так, такого лайна ще ніколи не було, щоб крала влада як навіжена в своєї ж воюючої держави, такого ніколи не було, тут ти правий серго))
Держава неможлива без прав громадян, якщо тримати громадян як в концтаборі, сподіваючись, що поки ти будеш красти кошти, хтось там буде віддавати життя за три копійки — державу так не побудуєш. А щоб армія була можливою, треба було не розпродавати всю історію незалежності України зброю і військову техніку, а тепер коли у вас нирка відвалюється, ви раптом захотіли кинути пити і курити та забажали зайнятися спортом, це отак раптово не робиться, це так не працює
Фурса почему-то пологает что простые Украинцы этого банкета чиновников не видят дополнительно пытается обвинить Украинцев в неуплате налогов и пытается оправдать будущее повышение налогов.
Фурса олицетворяет человека приближённого к Власти, только название себе взял инвестиционный банкир, который ничего не построил в Украине.
Хтось прирівнює до США як там платять податки та відповідальність, хтось говорить щось інше…
За, США — так в США платять люди податки, але чомусьв нас не говорять, що люба особа яка працює легально в США і платить податки може в кінці податкового року списати на податки: одяг, пальне яке купує. І держава поверне людині частину податків з тих витрат.
В нас ви таке бачили, щоб простим людям щось повертали, не юридичним особам??? А нічого не повертають, тільки нові податки на пальне, військовий збір і так далі… І далі грошей не вистачає…
А може справа не в податках, а в корупції яка у владі. При такій владі, які податки не були б все буде не вистачати. Адже коли злодії керують казною, вони будуть красти та інших привчати підсвідомо до цього!!!
И опять о самом понятии …налоги… Как можно говорить государству о налогах. если высший законодательный орган ВР в 2015 году вносит изменения в налоговый кодекс. для того что бы освободить ахметова (и еще пару «деятелей") от уплаты НДС на импорт угля с рф (страны агрессора).
И под этим документом расписался самый главный «борец» с коррупцией гр порошенко!
Судя по всему в Аргентине Милей вводит автоматический сбор налогов который будет осуществляться банками с каждой транзакции в пользу государства, в такой системе и налоговая служба не нужна.