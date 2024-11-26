Чому українці ненавидять податки і до чого це може призвести

Величезна кількість українців незадоволені податками та їх використанням, тому вважають правильним їх уникати. Чому ця стратегія є неправильною і може призвести лише до катастрофи, розмірковує інвестиційний банкір Сергій Фурса .

Важко уявити, що є найбільш непорівняними речами: Голодомор, організований «совєтами», і податки, які ти платиш в Україні. Але чомусь деякі люди наважуються це прирівняти. Нехай це буде на їх совісті.

Але важливо розуміти, що податки в Україні треба платити саме для того, щоб окупант не організував тобі черговий геноцид.

Держава є неможливою без податків. Власна держава. Власне, не буде податків — не буде сенсу в державі. Бо де-факто збір і перерозподіл податків — це основна функція держави.

Коли податки з тебе збирає імперія, які йдуть до столиці чужої держави, то цілком природно цих податків уникати. Але коли твоя власна держава збирає податки, щоб утримувати інститути держави, щоб фінансувати соціальні програми твоєї держави і щоб фінансувати армію, що захищає твою державу, то уникнення таких податків є злочином.

І, звісно, податки можуть використовуватися незаконно чи неналежно, простіше кажучи, може бути корупція. Але це не причина не платити податки. Це причина контролювати, куди ці податки йдуть.

І, також, кумедно, що люди, які кажуть, що не хочуть платити податки, бо не бачать, куди вони йдуть, просто ніколи їх повноцінно не платили. І, власне, тому важко побачити, куди вони йдуть. Натомість легко побачити значну нерівність в Україні, викликану в тому числі тим, що багато хто не платить податки.

В Україні склалася унікальна ситуація. Третій рік йде війна, а податки ще не підвищували. Була окрема історія з податками для банків, але це виключення. Навіть новий закон про підвищення податків, який був ненайраціональнішим і ненайрозумнішим, проте досить помірним, як для військового часу, ще не підписаний. Такого ніколи не було в історії людства. Щоб йшла війна і не відбувалось радикального підвищення податків. І це також треба пам'ятати.

Читайте також: Топ-3 схеми ухиляння від сплати податків: як їх змінила війна і боротьба з «тінню»

Але головне, що Голодомор — то трагедія. Трагедія нації, яка не спромоглася на той момент побудувати власну державу і була беззахисною перед агресором. Захист неможливий без сильних інститутів і без армії. Армія неможлива без податків. Крапка.