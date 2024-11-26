Величезна кількість українців незадоволені податками та їх використанням, тому вважають правильним їх уникати. Чому ця стратегія є неправильною і може призвести лише до катастрофи, розмірковує інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Чому українці ненавидять податки і до чого це може призвести
Важко уявити, що є найбільш непорівняними речами: Голодомор, організований «совєтами», і податки, які ти платиш в Україні. Але чомусь деякі люди наважуються це прирівняти. Нехай це буде на їх совісті.
Але важливо розуміти, що податки в Україні треба платити саме для того, щоб окупант не організував тобі черговий геноцид.
Держава є неможливою без податків. Власна держава. Власне, не буде податків — не буде сенсу в державі. Бо де-факто збір і перерозподіл податків — це основна функція держави.
Коли податки з тебе збирає імперія, які йдуть до столиці чужої держави, то цілком природно цих податків уникати. Але коли твоя власна держава збирає податки, щоб утримувати інститути держави, щоб фінансувати соціальні програми твоєї держави і щоб фінансувати армію, що захищає твою державу, то уникнення таких податків є злочином.
І, звісно, податки можуть використовуватися незаконно чи неналежно, простіше кажучи, може бути корупція. Але це не причина не платити податки. Це причина контролювати, куди ці податки йдуть.
І, також, кумедно, що люди, які кажуть, що не хочуть платити податки, бо не бачать, куди вони йдуть, просто ніколи їх повноцінно не платили. І, власне, тому важко побачити, куди вони йдуть. Натомість легко побачити значну нерівність в Україні, викликану в тому числі тим, що багато хто не платить податки.
В Україні склалася унікальна ситуація. Третій рік йде війна, а податки ще не підвищували. Була окрема історія з податками для банків, але це виключення. Навіть новий закон про підвищення податків, який був ненайраціональнішим і ненайрозумнішим, проте досить помірним, як для військового часу, ще не підписаний. Такого ніколи не було в історії людства. Щоб йшла війна і не відбувалось радикального підвищення податків. І це також треба пам'ятати.
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Але головне, що Голодомор — то трагедія. Трагедія нації, яка не спромоглася на той момент побудувати власну державу і була беззахисною перед агресором. Захист неможливий без сильних інститутів і без армії. Армія неможлива без податків. Крапка.
Коментарі - 13
Не хочуть, поци, податки платити, не відчувають вдячності.
З цими словами пан данька гєтьманцєв буде запроваджувати податок в 110% з часом)))
«ненавидіти» і не бачити в цьому потреби дивлячись на новини про овочерізки, дубові двері та барабани в бомбосховища за мільйони гривень на тендерах для казнокрадів, ой, депутатів — це різні речі.
Коли мільярд твоїх податків йдуть на дороги до непрацюючих аеропортів, а потім будується стадіон за бюджетні кошти з цих же податків по суті, то ну якось починаєш ненавидіти не податки, а владу корумповану, котра ці податки собі по карманах розпихує як навіжена, наче в останній раз)
Серго, а ти дані оновив? ти чого не на фронті? Знов хрень якусь пишеш, то ти не розумієш чому люди не взлюбили ухилянтів з тцк котрі ламають людей на вулиці і викрадають людей саджаючи на підвал, то ти не можеш відрізнити ненависть до корупції у владі і ненависть до податків, хоча за що податки ненавидіти взагалі?)) Якби податки витрачалися туди куди мають витрачатися, то жодних проблем, а так як всі давно прекрасно знають куди ці податки підуть і на чиї маєтки і майбахи, то звісно всі будуть старатися платити трошки менше казнокрадам, ой, депутатам))0))))
Так відкрийте кордони і поїдуть невдячні холопи до іншої країни)))
Без людей немає сенсу в державі, але ти і тобі подібні сергуня не розуміють це))
Щоб окупант не організував черговий геноцид, треба перестати займатися популізмом, і замість бронювання СБУ, Нацгвардії, Поліції, ТЦКунів, Прикордонної служби — всіх на фронт, на ротацію з тими хто давно на фронті. Замість 500 мільйонів на ікру, шампанське і восьминогів полярникам — будувати і надавати житло переселенцям з окупованих територій. Замість тендерів на мільйони гривень на овочерізки, дубові двері та барабани в бомбосховища — робити заводи по виготовленню зброї на Заході України, або взагалі в Польщі, і замість кешбеків на 3 млрд грн закуповувати дрони для армії. Воюють всі, не може ким чен зе воювати — йде його жінка на фронт, його рідня, всі значить всі, а не вибірково, бо силовиків ми забронюємо, держ сектор забронюємо, спортсменів забронюємо, чиновників всіх забронюємо, а ти дурник йди в окоп) Всі діти всіх чиновників щоб в окопі були, щоб власним прикладом.
А якщо ви раніше віддали ядерку, розпродавали ворогу військову техніку, розпускали армію, не створили контрактну армію і не приєдналися до жодного військового союзу — то тепер, на жаль, настав час їсти лайно всім колективом.
Дуже багато хто сидить на чемоданах, багато хто пливе через тису незважаючи на те, що свої ж прикордонники стріляють в спину, держава не випускає холопів і задається питанням, чому люди не хочуть платити корумпованій наскрізь владі, хммм, що ж тут не так))))))
Кумедно бачити як волонтери збирають на дрони для армії, всі українці останнє віддають, бо там воюють їх рідні і близькі люди, а ти і тобі подібні, такі ж як андрюша пишний, котрий отримував за 2023 рік 628 тисяч грн на місяць ОФІЦІЙНОЇ ЗАРПЛАТИ (https://minfin.com.ua/ua/2024/08/09/132844237/) і скільки цікаво ти особисто серго або андрюша з своєї зарплатки чималої задонатили за час війни? скільки податків сплатили і скільки ще не задекларували? Собі питання навчіться задавати ці, а потім в людей запитуйте.
Ніколи в історії людства не було такого, щоб під час війни замість забезпечення житлом ВПО з окупованих територій — купляли ікру і вина полярникам, такого ніколи не було, щоб замість дронів і зброї, купляли барабани, овочерізки і дубові двері в бомбосховища, такого не було, щоб називали війну екзистенціальною, але кричали про «потужну перемогу» руками слюсарів, токарів, вантажників, айтішніків і так далі, в той час як ті хто мають військові звання і вміють користуватися зброєю (поліцаї, СБУ, Прикордонна служба, Нацгвардія, тцкуни), разом з депутатами, їх родичами, дітьми, спортсменами — заброньовані були, такого ніколи не було, в тому ж Ізраілі син прем`єр міністра загинув на війні, а в нас за офіційними словами Стефанчука «жоден син депутата на фронті не воює», тому так серго, такої дичини, коли ви наче воюєте, але в цей же час Укрнафта і ГТС Оператор Україна прокачує транзитом через територію України кацапську нафту і газ, по суті даючи кацапам мільярди доларів, так, такого лайна ще ніколи не було, щоб крала влада як навіжена в своєї ж воюючої держави, такого ніколи не було, тут ти правий серго))
Держава неможлива без прав громадян, якщо тримати громадян як в концтаборі, сподіваючись, що поки ти будеш красти кошти, хтось там буде віддавати життя за три копійки — державу так не побудуєш. А щоб армія була можливою, треба було не розпродавати всю історію незалежності України зброю і військову техніку, а тепер коли у вас нирка відвалюється, ви раптом захотіли кинути пити і курити та забажали зайнятися спортом, це отак раптово не робиться, це так не працює
Фурса почему-то пологает что простые Украинцы этого банкета чиновников не видят дополнительно пытается обвинить Украинцев в неуплате налогов и пытается оправдать будущее повышение налогов.
Фурса олицетворяет человека приближённого к Власти, только название себе взял инвестиционный банкир, который ничего не построил в Украине.