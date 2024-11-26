Чому українці ненавидять податки і до чого це може призвести

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 листопада 2024, 15:59

Чому українці ненавидять податки і до чого це може призвести

Величезна кількість українців незадоволені податками та їх використанням, тому вважають правильним їх уникати. Чому ця стратегія є неправильною і може призвести лише до катастрофи, розмірковує інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Величезна кількість українців незадоволені податками та їх використанням, тому вважають правильним їх уникати.

Важко уявити, що є найбільш непорівняними речами: Голодомор, організований «совєтами», і податки, які ти платиш в Україні. Але чомусь деякі люди наважуються це прирівняти. Нехай це буде на їх совісті.

Але важливо розуміти, що податки в Україні треба платити саме для того, щоб окупант не організував тобі черговий геноцид.

Держава є неможливою без податків. Власна держава. Власне, не буде податків — не буде сенсу в державі. Бо де-факто збір і перерозподіл податків — це основна функція держави.

Коли податки з тебе збирає імперія, які йдуть до столиці чужої держави, то цілком природно цих податків уникати. Але коли твоя власна держава збирає податки, щоб утримувати інститути держави, щоб фінансувати соціальні програми твоєї держави і щоб фінансувати армію, що захищає твою державу, то уникнення таких податків є злочином.

І, звісно, податки можуть використовуватися незаконно чи неналежно, простіше кажучи, може бути корупція. Але це не причина не платити податки. Це причина контролювати, куди ці податки йдуть.

І, також, кумедно, що люди, які кажуть, що не хочуть платити податки, бо не бачать, куди вони йдуть, просто ніколи їх повноцінно не платили. І, власне, тому важко побачити, куди вони йдуть. Натомість легко побачити значну нерівність в Україні, викликану в тому числі тим, що багато хто не платить податки.

В Україні склалася унікальна ситуація. Третій рік йде війна, а податки ще не підвищували. Була окрема історія з податками для банків, але це виключення. Навіть новий закон про підвищення податків, який був ненайраціональнішим і ненайрозумнішим, проте досить помірним, як для військового часу, ще не підписаний. Такого ніколи не було в історії людства. Щоб йшла війна і не відбувалось радикального підвищення податків. І це також треба пам'ятати.

Читайте також: Топ-3 схеми ухиляння від сплати податків: як їх змінила війна і боротьба з «тінню»

Але головне, що Голодомор — то трагедія. Трагедія нації, яка не спромоглася на той момент побудувати власну державу і була беззахисною перед агресором. Захист неможливий без сильних інститутів і без армії. Армія неможлива без податків. Крапка.

Автор:
Фурса Сергій
Iнвестиційний банкір Фурса Сергій
Dragon Capital
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+60
Oleksii Ch
Oleksii Ch
26 листопада 2024, 16:08
#
От халепа, постійно владі з народом не щастить…
Не хочуть, поци, податки платити, не відчувають вдячності.
+
+15
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 16:17
#
«Не хочуть, поци, податки платити, не відчувають вдячності.»

З цими словами пан данька гєтьманцєв буде запроваджувати податок в 110% з часом)))
+
+30
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 16:17
#
«Чому українці ненавидять податки»

«ненавидіти» і не бачити в цьому потреби дивлячись на новини про овочерізки, дубові двері та барабани в бомбосховища за мільйони гривень на тендерах для казнокрадів, ой, депутатів — це різні речі.

Коли мільярд твоїх податків йдуть на дороги до непрацюючих аеропортів, а потім будується стадіон за бюджетні кошти з цих же податків по суті, то ну якось починаєш ненавидіти не податки, а владу корумповану, котра ці податки собі по карманах розпихує як навіжена, наче в останній раз)
+
+15
nitrolog
nitrolog
26 листопада 2024, 16:56
#
У Запоріжжі будуть школу підземну за 100 млн. увагаааа … за 20 км від лінії фронту, в той час коли ця лінія наближається і ця «школа» є ціллю номер один для кацапів і вона досягається зараз дуже легко. Ось як треба красти гроші. Податки кажете, Сергію, то підіть спитайте де гроші з бюджету поділися. Про будівництво школи всі знають, чому ж ніхто не робить нічого? Контроль податків як витрачається? Ну спробуй Сірьожа проконтролюй, тебе виставлять за двері чинуші і будуть далі грабувати. Єдине що ми можемо це вішати на стовпах таких чинушів, але ж хіба це дозволено?
+
+90
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 16:20
#
Фурса Сергій

Серго, а ти дані оновив? ти чого не на фронті? Знов хрень якусь пишеш, то ти не розумієш чому люди не взлюбили ухилянтів з тцк котрі ламають людей на вулиці і викрадають людей саджаючи на підвал, то ти не можеш відрізнити ненависть до корупції у владі і ненависть до податків, хоча за що податки ненавидіти взагалі?)) Якби податки витрачалися туди куди мають витрачатися, то жодних проблем, а так як всі давно прекрасно знають куди ці податки підуть і на чиї маєтки і майбахи, то звісно всі будуть старатися платити трошки менше казнокрадам, ой, депутатам))0))))
+
+120
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 16:21
#
«Держава є неможливою без податків. Власна держава. Власне, не буде податків — не буде сенсу в державі.»

Так відкрийте кордони і поїдуть невдячні холопи до іншої країни)))

Без людей немає сенсу в державі, але ти і тобі подібні сергуня не розуміють це))
+
+75
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 16:22
#
«Але важливо розуміти, що податки в Україні треба платити саме для того, щоб окупант не організував тобі черговий геноцид.»

Щоб окупант не організував черговий геноцид, треба перестати займатися популізмом, і замість бронювання СБУ, Нацгвардії, Поліції, ТЦКунів, Прикордонної служби — всіх на фронт, на ротацію з тими хто давно на фронті. Замість 500 мільйонів на ікру, шампанське і восьминогів полярникам — будувати і надавати житло переселенцям з окупованих територій. Замість тендерів на мільйони гривень на овочерізки, дубові двері та барабани в бомбосховища — робити заводи по виготовленню зброї на Заході України, або взагалі в Польщі, і замість кешбеків на 3 млрд грн закуповувати дрони для армії. Воюють всі, не може ким чен зе воювати — йде його жінка на фронт, його рідня, всі значить всі, а не вибірково, бо силовиків ми забронюємо, держ сектор забронюємо, спортсменів забронюємо, чиновників всіх забронюємо, а ти дурник йди в окоп) Всі діти всіх чиновників щоб в окопі були, щоб власним прикладом.

А якщо ви раніше віддали ядерку, розпродавали ворогу військову техніку, розпускали армію, не створили контрактну армію і не приєдналися до жодного військового союзу — то тепер, на жаль, настав час їсти лайно всім колективом.
+
+60
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 16:25
#
«Але коли твоя власна держава збирає податки, щоб утримувати інститути держави, щоб фінансувати соціальні програми твоєї держави і щоб фінансувати армію, що захищає твою державу, то уникнення таких податків є злочином.»

Дуже багато хто сидить на чемоданах, багато хто пливе через тису незважаючи на те, що свої ж прикордонники стріляють в спину, держава не випускає холопів і задається питанням, чому люди не хочуть платити корумпованій наскрізь владі, хммм, що ж тут не так))))))
+
+30
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 16:28
#
«І, також, кумедно, що люди, які кажуть, що не хочуть платити податки, бо не бачать, куди вони йдуть, просто ніколи їх повноцінно не платили. І, власне, тому важко побачити, куди вони йдуть. Натомість легко побачити значну нерівність в Україні, викликану в тому числі тим, що багато хто не платить податки.»

Кумедно бачити як волонтери збирають на дрони для армії, всі українці останнє віддають, бо там воюють їх рідні і близькі люди, а ти і тобі подібні, такі ж як андрюша пишний, котрий отримував за 2023 рік 628 тисяч грн на місяць ОФІЦІЙНОЇ ЗАРПЛАТИ (https://minfin.com.ua/ua/2024/08/09/132844237/) і скільки цікаво ти особисто серго або андрюша з своєї зарплатки чималої задонатили за час війни? скільки податків сплатили і скільки ще не задекларували? Собі питання навчіться задавати ці, а потім в людей запитуйте.
+
+45
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 16:33
#
«Такого ніколи не було в історії людства.»

Ніколи в історії людства не було такого, щоб під час війни замість забезпечення житлом ВПО з окупованих територій — купляли ікру і вина полярникам, такого ніколи не було, щоб замість дронів і зброї, купляли барабани, овочерізки і дубові двері в бомбосховища, такого не було, щоб називали війну екзистенціальною, але кричали про «потужну перемогу» руками слюсарів, токарів, вантажників, айтішніків і так далі, в той час як ті хто мають військові звання і вміють користуватися зброєю (поліцаї, СБУ, Прикордонна служба, Нацгвардія, тцкуни), разом з депутатами, їх родичами, дітьми, спортсменами — заброньовані були, такого ніколи не було, в тому ж Ізраілі син прем`єр міністра загинув на війні, а в нас за офіційними словами Стефанчука «жоден син депутата на фронті не воює», тому так серго, такої дичини, коли ви наче воюєте, але в цей же час Укрнафта і ГТС Оператор Україна прокачує транзитом через територію України кацапську нафту і газ, по суті даючи кацапам мільярди доларів, так, такого лайна ще ніколи не було, щоб крала влада як навіжена в своєї ж воюючої держави, такого ніколи не було, тут ти правий серго))
+
+15
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 16:36
#
«Захист неможливий без сильних інститутів і без армії. Армія неможлива без податків. Крапка.»

Держава неможлива без прав громадян, якщо тримати громадян як в концтаборі, сподіваючись, що поки ти будеш красти кошти, хтось там буде віддавати життя за три копійки — державу так не побудуєш. А щоб армія була можливою, треба було не розпродавати всю історію незалежності України зброю і військову техніку, а тепер коли у вас нирка відвалюється, ви раптом захотіли кинути пити і курити та забажали зайнятися спортом, це отак раптово не робиться, це так не працює
+
+60
zevs1
zevs1
26 листопада 2024, 16:48
#
Если Смысл существования государства только в сборе налогов для благополучия чиновников и их семей что и происходит в Украине, то для чего такое государство простым Украинцам.

Фурса почему-то пологает что простые Украинцы этого банкета чиновников не видят дополнительно пытается обвинить Украинцев в неуплате налогов и пытается оправдать будущее повышение налогов.

Фурса олицетворяет человека приближённого к Власти, только название себе взял инвестиционный банкир, который ничего не построил в Украине.
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
26 листопада 2024, 17:16
#
Чого не побудував? Сите життя собі точно побудував.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Vyacheslaugh, zevs1, Игорь Коляда и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами