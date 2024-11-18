Топ-3 схемы уклонения от уплаты налогов: как их изменила война и борьба с «тенью»

Общие потери государственного бюджета из-за использования схем уклонения от уплаты налогов составляют, по разным подсчетам, от 238 до 450 млрд грн. Какие именно механизмы приносят государству самые большие убытки и как они изменялись в последние годы, узнал «Минфин».

Сколько на самом деле экономят оптимизаторы

В этом году из-за использования самых популярных схем уклонения от уплаты налогов убытки госбюджета составили от 238 до 338 млрд грн, говорится в исследовании Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Если сравнивать с аналогичным исследованием 2021 года, то ситуация несколько улучшилась. Тогда общие убытки оценивались в диапазоне 263−442 млрд грн.

В то же время следует понимать, что эти данные являются ориентировочными. Как отмечает глава Комитета BP по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, теневая экономика потому и называется теневой, которую невозможно однозначно посчитать. По его оценкам, общие убытки государства от неуплаты налогов составляют 400−450 млрд грн.

Для сравнения: доходы государственного бюджета в текущем году были установлены на 1,77 трлн грн. Таким образом, неуплаченные налоги составляют до четверти той суммы, которая поступает в бюджет.

По расчетам Министерства экономики, уровень теневой экономики составляет до 40%. Приблизительно таким же он был и несколько лет назад. В некоторые моменты этот показатель снижался до 28%, но затем восстанавливался.

Самые опасные для бюджета схемы

Самые большие убытки государству приносят «зарплаты в конвертах». По оценкам авторов исследования, общая сумма потерь от них составляет 115−230 млрд грн. Уклонение от уплаты налогов при выплате зарплат исследователи ставили во главу угла, по объемам недоплат в бюджет, и в 2021 году. Но тогда убытки оценивались в 110−150 млрд грн. Но здесь следует учитывать высокую инфляцию за этот период и рост средней зарплаты.

«Значительный теневой рынок труда сложился вследствие того, что Украина слабо конкурентная по уровню налогов на труд — страна лидирует (среди государств, подобных по уровню экономического развития) по размерам налогов и обязательных взносов, которые компании уплачивают из фонда оплаты труда», — отмечает ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман.

Также, по его словам, на этот фактор влияет устаревшее трудовое законодательство, которое не отвечает актуальным потребностям рынка труда и создает необоснованные бюрократические преграды для работодателей.

Работодатели говорят, что зарплатные схемы для них стали слишком актуальными сейчас. Дефицит кадров заставляет их повышать зарплаты, но прибыль бизнеса «не отражает» такой уровень зарплат. Поэтому предприятия вынуждены часть персонала переводить на ФОП. Но на самом деле зарплатных схем гораздо больше.

Схема реализуется с помощью нескольких инструментов, отмечает ассоциированный эксперт CASE Украина Ефрем Лащук. А именно:

оплата труда за счет «черного кеша», сгенерированного самой компанией;

использование конвертационных центров для обналичивания;

использование «псевдо"-ФОП на 3 группе ЕН для получения наличных денег;

начисление сверхвысокой зарплаты на одного или нескольких высших руководителей таким образом, чтобы уменьшить выплаты ЕСВ и получить наличные деньги.

Олег Гетман считает, что выявить компании, активно использующие «серые» зарплаты, не так и сложно. Для этого достаточно взглянуть на показатели средних зарплат в работающих в одной отрасли компаниях. К примеру, в торговле электроникой либо топливом.

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В таком случае, сразу будет заметно перекос между зарплатами у тех, кто выплачивает их официально и добавляет часть в конвертах. «Минимальными усилиями Бюро экономической безопасности и Государственной налоговой службы, привлекая туда своих скрытых агентов, эти действия можно раскрыть», — убежден он.

На втором месте по объему государственных потерь — серый импорт и контрабанда, убытки от которых составляют 120−167 млрд грн. В 2021 году эта схема также находилась на втором месте, но убытки от нее, по оценкам экспертов, составляли 68−120 млрд грн.

В первую очередь речь идет о занижении таможенной стоимости, веса, количества, качества товара, подмене кодов или подкатегории товара и т. д. , отмечает Ефрем Лащук. Среди других популярных схем — ввоз товаров вне таможенного контроля, так называемый «черный» импорт, злоупотребление льготами (например, маскировка ввоза товаров под личные почтовые или курьерские отправления), а также манипулирование с режимами ввоза, например, оформление груза, как транзит.

Олег Гетман считает первопричиной нереформированную Государственную таможенную службу, изменения в которой должны были бы предусматривать набор сотрудников на открытых конкурсах, установление им достойных зарплат, автоматизацию процессов, персональную ответственность сотрудников, а также обмен таможенной информацией со всеми странами-соседями и торговыми партнерами Украины.

Какие схемы теряют актуальность

Несмотря на то, что наиболее популярные способы уклонения от уплаты налогов и пошлин за последние годы выросли, некоторые схемы теряют свою актуальность. К примеру, в 2019 году убытки государства от использования офшорных схем оценивались в 50−65 млрд грн, в 2021 году эта сумма, по мнению экспертов, сократилась до 15−35 млрд грн, а сейчас составляет 9−11 млрд грн.

К этому привело, в частности, введение новых мировых стандартов налоговой прозрачности. Кроме того, в условиях полномасштабной войны и введения валютных ограничений, растет стоимость обслуживания офшорных схем, отмечает Олег Гетман. Поэтому, по его словам, использование таких механизмов во избежание налогообложения получает признаки «элитарности», то есть остается доступным только крупным компаниям и состоятельным украинцам.

Существенно снизились убытки государства также от использования «скруток» — схемы возврата НДС за товар, из которого не были уплачены налоги. Так, по оценкам, государственный ущерб в 2014 году от этой деятельности достигал 60−80 млрд грн, в 2021 году — составил 24−30 млрд грн, а сейчас — 15−18 млрд грн.

По словам главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева, с 2021 года началась борьба со «скрутками» на уровне СМКОР — автоматизированной системы мониторинга соответствия налоговой накладной. «Сейчас осталась незначительная часть „скруток“, где используются сложные схемы, которые трудно увидеть на уровне СМКОР», — отметил он.

Олег Гетман говорит, что примерно в половине случаев СМКОР ошибочно блокирует налоговые накладные, после чего бизнесу приходится собирать большое количество документов, чтобы доказать отсутствие нарушений.

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Гетманцев уверяет: если смотреть на общее количество налоговых накладных, то системой блокируется лишь 0,6% из них, а значит, механизм ошибается в 0,3% случаев. «СМКОР часто критикуют, но заменить ее на лучшую систему невозможно, замены будут хуже нее», — убежден он.

Борьба с переменным успехом

Общие убытки государства от продажи контрафакта и нелегальной продукции составляют 35−40 млрд грн. Одна из ключевых составляющих этого нелегального рынка — торговля алкогольной продукцией. По оценкам Олега Гетмана, своего пика теневая доля на этом рынке достигла в 2022 году — 47%, но с этого момента ощутимо снизилась: так, во 2 квартале текущего года она составляла 35%, а в 3 квартале — уже 22%. Улучшение ситуации заметно, в частности, по динамике легальных продаж алкогольной продукции.

Произошли положительные изменения и на рынке топлива. По оценкам Нефтегазовой ассоциации, несколько лет назад в Украине насчитывалось 1 500 нелегальных заправок, а сейчас их количество сократилось до 300−400. Как отмечает Олег Гетман, уровень «тени» на этом рынке снизился с 34% в 2022 году до 14%.

В то же время в этом году росла теневая доля на рынке табачной продукции. Если в 2020 году она составляла 6%, в 2022 — почти 20%, то в разные кварталы этого года колебалась в пределах 18−32%.

«Мы видим определенные успехи в борьбе с теневой экономикой. К примеру, на рынке спирта и алкоголя наблюдается уменьшение теневого сектора, этот тренд очевиден и необратим. В октябре приняли закон, который окончательно должен закрыть теневой рынок спирта. Однако рынок табака более коррумпирован. Борьба с „табачной мафией“ сложная — уменьшаем теневой сектор, но со временем он снова растет из-за связей дельцов с правоохранителями, способствующими восстановлению схем», — отметил Даниил Гетманцев.

По его словам, ключевая проблема уклонения от налогов — в клановости в обществе и государственном аппарате. «Кланы — это не просто олигархи, политики или политические партии. Это система горизонтальных связей в правоохранительных органах, фискальных структурах и других государственных органах, в том числе с бизнесом, который получает дополнительную маржинальность, уклоняясь от налогов. Эти связи создают прочную систему, способную самозащищаться, возобновляться и противостоять попыткам ее разрушить», — считает Гетманцев.

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По предварительным планам, в текущем году от детенизации в бюджет планировалось привлечь около 100 млрд грн. К концу октября по налоговым поступлениям собрать удалось 66,7 млрд грн. Поэтому, ожидается, что если намеченный план не будет выполнен, то, по крайней мере, удастся приблизиться к этой цифре. Хотя, как показывают расчеты экспертов, это лишь часть средств, проходящих мимо бюджета.