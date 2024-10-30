ЕС введет пошлины до 45% на китайские электромобили

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2024, 8:55 Читати українською

ЕС введет пошлины до 45% на китайские электромобили

Европейский союз введет более высокие тарифы, достигающие 45%, на электромобили из Китая, что усилит торговую напряженность между ведущими мировыми экспортерами,пишет Bloomberg.

Европейский союз введет более высокие тарифы, достигающие 45%, на электромобили из Китая, что усилит торговую напряженность между ведущими мировыми экспортерами,пишет Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПо данным агентства, документ о введении пошлин будет опубликован в официальном журнале ЕС в среду.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По данным агентства, документ о введении пошлин будет опубликован в официальном журнале ЕС в среду. Это прокладывает путь к их вступлению в силу в конце этой недели после месяцев переговоров, угроз ответных мер со стороны Китая и призывов автопрома избежать эскалации.

Европейские пошлины на электромобили — это неудача для китайских производителей, которые уже фактически отрезаны от огромного потенциального рынка в США, которые в этом году увеличили пошлину в четыре раза, до более чем 100%, ссылаясь на «обширные» государственные субсидии и экспорт, который вырос на 70% в прошлом году.

Читайте: Китай хочет вдвое увеличить производство авто за границей, чтобы обойти пошлины США и ЕС

Пошлины ЕС различаются в зависимости от производителя и будут варьироваться от примерно 8% до чуть более 35% сверх существующей ставки в 10%.

Новые тарифы

Новые тарифы на Западе вводятся на фоне опасений, что Китай находится на пороге мирового доминирования в сфере электромобилей за счет снижения долей американских и европейских конкурентов. После внедрения новой технологии аккумуляторов в 2020 году BYD Co. — ведущий китайский бренд электромобилей — вошел в десятку крупнейших автопроизводителей мира.

Тем не менее крупные европейские автопроизводители Mercedes-Benz Group AG и BMW AG выступили против тарифов, опасаясь, что спор повредит их продажам в Китае в то время, когда они и так испытывают трудности.

Ранее на этой неделе главный профсоюзный лидер Volkswagen AG заявил, что крупнейший европейский автопроизводитель планирует закрыть как минимум три завода в Германии.

Читайте: Volkswagen планирует закрытие заводов и сокращение зарплаты

Напомним

ЕС и его второй по величине торговый партнер продолжат обсуждения, направленные на поиск альтернативных решений, даже после вступления тарифов в силу, но эти переговоры пока не привели к прорыву.

Противостояние повышает риск эскалации в отношениях, оцениваемых в 739 млрд евро в двусторонней торговле товарами в 2023 году.

Выгодно оформить ОСАГО на авто онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
asdf2024
asdf2024
30 октября 2024, 9:03
#
Китай в ответ введёт пошлины на авто из ЕС ,и к заводам WAG прибавятся новые заводы которые закроются .Неудивительно ,что доллар поджал евро.Увы, но ЕС как СССР катится в тар тарары.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
30 октября 2024, 11:42
#
Бред…
+
0
KingSalmon
KingSalmon
30 октября 2024, 11:46
#
Очевидно, що з запровадженням мит та, відповідно, скороченням продажів в ЄС, можуть знизитись ціни для України на електрички.
Плюс збільшиться пропозиції та солодкі ціни для самих китайців, що стимулюватиме попит на електричні авто, а отже й на зниження попиту на бенз та нафту, зокрема й російську.
Це добре.
Не просто так вчора Світовий банк дав прогноз, що в 2025 році ціни на нафту знизяться, в тому числі через зростання кількості електромобілів
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
30 октября 2024, 12:36
#
США создает, Китай копирует, Европа регулирует.
ЕС сам себя закапывает, астанавитесь!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами