ЕС введет пошлины до 45% на китайские электромобили

Европейский союз введет более высокие тарифы, достигающие 45%, на электромобили из Китая, что усилит торговую напряженность между ведущими мировыми экспортерами, пишет Bloomberg.

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Что известно

По данным агентства, документ о введении пошлин будет опубликован в официальном журнале ЕС в среду. Это прокладывает путь к их вступлению в силу в конце этой недели после месяцев переговоров, угроз ответных мер со стороны Китая и призывов автопрома избежать эскалации.

Европейские пошлины на электромобили — это неудача для китайских производителей, которые уже фактически отрезаны от огромного потенциального рынка в США, которые в этом году увеличили пошлину в четыре раза, до более чем 100%, ссылаясь на «обширные» государственные субсидии и экспорт, который вырос на 70% в прошлом году.

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Пошлины ЕС различаются в зависимости от производителя и будут варьироваться от примерно 8% до чуть более 35% сверх существующей ставки в 10%.

Новые тарифы

Новые тарифы на Западе вводятся на фоне опасений, что Китай находится на пороге мирового доминирования в сфере электромобилей за счет снижения долей американских и европейских конкурентов. После внедрения новой технологии аккумуляторов в 2020 году BYD Co. — ведущий китайский бренд электромобилей — вошел в десятку крупнейших автопроизводителей мира.

Тем не менее крупные европейские автопроизводители Mercedes-Benz Group AG и BMW AG выступили против тарифов, опасаясь, что спор повредит их продажам в Китае в то время, когда они и так испытывают трудности.

Ранее на этой неделе главный профсоюзный лидер Volkswagen AG заявил, что крупнейший европейский автопроизводитель планирует закрыть как минимум три завода в Германии.

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Напомним

ЕС и его второй по величине торговый партнер продолжат обсуждения, направленные на поиск альтернативных решений, даже после вступления тарифов в силу, но эти переговоры пока не привели к прорыву.

Противостояние повышает риск эскалации в отношениях, оцениваемых в 739 млрд евро в двусторонней торговле товарами в 2023 году.