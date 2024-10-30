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30 октября 2024, 17:45 Читати українською

Китай призвал автопроизводителей прекратить инвестировать в страны ЕС

Пекин призывает своих автопроизводителей приостановить крупные инвестиции в страны Европейского союза, поддерживающие дополнительные пошлины на электромобили китайского производства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Пекин призывает своих автопроизводителей приостановить крупные инвестиции в страны Европейского союза, поддерживающие дополнительные пошлины на электромобили китайского производства.
Фото: depositphotos

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Подробности

Новые тарифы Европейского Союза до 45,3% вступили в силу в среду после годового расследования, которое разделило блок и вызвало ответные действия со стороны Пекина.

Десять членов ЕС, включая Францию, Польшу и Италию, поддержали пошлины во время голосования этого месяца, в ходе которого пять членов, включая Германию, высказались против, а 12 воздержались.

Пока Пекин продолжает переговоры по альтернативе тарифам, китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC, и Geely на встрече, проведенной Министерством торговли 10 октября, было сказано, что они должны приостановить свои планы инвестиций в крупные активы, такие как заводы в странах, поддержавших это предложение.

Читайте: ЕС ввел пошлину до 45% на китайские электромобили

Несколько иностранных автопроизводителей также посетили встречу, где участникам сказали быть осторожными по поводу своих инвестиций в страны, воздержавшиеся от голосования, и их «поощряли» инвестировать в те страны, которые голосовали против пошлин.
Италия и Франция относятся к странам ЕС, которые привлекают китайских автопроизводителей к инвестициям, но они также предупреждают о рисках, представляющих для европейских производителей поток дешевых китайских электромобилей.

Читайте: Китай хочет вдвое увеличить производство авто за рубежом, чтобы обойти пошлины США и ЕС

Государственная компания SAIC, второй по величине автоэкспортер Китая, выбирает место для завода электромобилей в Европе и планирует открыть свой второй европейский центр запчастей во Франции в этом году, чтобы удовлетворить растущий спрос на автомобили марки MG.

Правительство Италии ведет переговоры с Chery, крупнейшим автопроизводителем Китая по экспорту, и другими китайскими автопроизводителями, включая Dongfeng Motor о потенциальных инвестициях.

Читайте: Volkswagen планирует закрытие заводов и сокращение зарплаты

Напомним

Крупные европейские автопроизводители Mercedes-Benz Group AG и BMW AG выступили против тарифов, опасаясь, что спор повредит их продажам в Китае в то время, когда они и так испытывают трудности.

Ранее на этой неделе главный профсоюзный лидер Volkswagen AG заявил, что крупнейший европейский автопроизводитель планирует закрыть по меньшей мере три завода в Германии.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
30 октября 2024, 19:10
#
Пхах, вистрілити самому собі в ногу?
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