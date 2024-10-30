Китай призвал автопроизводителей прекратить инвестировать в страны ЕС

Пекин призывает своих автопроизводителей приостановить крупные инвестиции в страны Европейского союза, поддерживающие дополнительные пошлины на электромобили китайского производства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Новые тарифы Европейского Союза до 45,3% вступили в силу в среду после годового расследования, которое разделило блок и вызвало ответные действия со стороны Пекина.

Десять членов ЕС, включая Францию, Польшу и Италию, поддержали пошлины во время голосования этого месяца, в ходе которого пять членов, включая Германию, высказались против, а 12 воздержались.

Пока Пекин продолжает переговоры по альтернативе тарифам, китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC, и Geely на встрече, проведенной Министерством торговли 10 октября, было сказано, что они должны приостановить свои планы инвестиций в крупные активы, такие как заводы в странах, поддержавших это предложение.

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Несколько иностранных автопроизводителей также посетили встречу, где участникам сказали быть осторожными по поводу своих инвестиций в страны, воздержавшиеся от голосования, и их «поощряли» инвестировать в те страны, которые голосовали против пошлин.

Италия и Франция относятся к странам ЕС, которые привлекают китайских автопроизводителей к инвестициям, но они также предупреждают о рисках, представляющих для европейских производителей поток дешевых китайских электромобилей.

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