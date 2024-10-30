Пекин призывает своих автопроизводителей приостановить крупные инвестиции в страны Европейского союза, поддерживающие дополнительные пошлины на электромобили китайского производства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Китай призвал автопроизводителей прекратить инвестировать в страны ЕС
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Новые тарифы Европейского Союза до 45,3% вступили в силу в среду после годового расследования, которое разделило блок и вызвало ответные действия со стороны Пекина.
Десять членов ЕС, включая Францию, Польшу и Италию, поддержали пошлины во время голосования этого месяца, в ходе которого пять членов, включая Германию, высказались против, а 12 воздержались.
Пока Пекин продолжает переговоры по альтернативе тарифам, китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC, и Geely на встрече, проведенной Министерством торговли 10 октября, было сказано, что они должны приостановить свои планы инвестиций в крупные активы, такие как заводы в странах, поддержавших это предложение.
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Государственная компания SAIC, второй по величине автоэкспортер Китая, выбирает место для завода электромобилей в Европе и планирует открыть свой второй европейский центр запчастей во Франции в этом году, чтобы удовлетворить растущий спрос на автомобили марки MG.
Правительство Италии ведет переговоры с Chery, крупнейшим автопроизводителем Китая по экспорту, и другими китайскими автопроизводителями, включая Dongfeng Motor о потенциальных инвестициях.
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Напомним
Крупные европейские автопроизводители Mercedes-Benz Group AG и BMW AG выступили против тарифов, опасаясь, что спор повредит их продажам в Китае в то время, когда они и так испытывают трудности.
Ранее на этой неделе главный профсоюзный лидер Volkswagen AG заявил, что крупнейший европейский автопроизводитель планирует закрыть по меньшей мере три завода в Германии.
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