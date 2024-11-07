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7 ноября 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Денег на «єВідновлення» нет, экономика в 2025 году и чего ждать от банков

Депозиты, кредиты, карточное обслуживание: чего ждать клиентам от банков в ноябре

В ноябре финансистам придется активно пересматривать предложения по своим продуктам как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слишком много наложилось друг на друга факторов, заставляющих банки изменять условия по депозитам, кредитам, активнее работать в части продаж ОВГЗ. Рассмотрим подробнее, к чему следует готовиться клиентам банков в ноябре.

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В проекте госбюджета на 2025 год не предусмотрели средств на дальнейшую реализацию программы компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье «єВідновлення».

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Кадровый дефицит за время войны усилился во всех индустриях, банковский сектор не стал исключением. Как и где финучреждения ищут сейчас работников, сколько платят топам и рядовым работникам, в каких именно в специалистах нуждаются, «Минфину» рассказал независимый член Наблюдательного совета «RwS bank» Михаил Видякин.

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В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

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Полеты с Украины возобновят в начале 2025 года — Marsh McLennan

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+10
asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 20:08
#
Конечно, для чего тратить деньги на «Е восстановление». Лучше их потратить на зарплаты депутатов и прокуроров.
+
0
Три літри
Три літри
7 ноября 2024, 20:38
#
Пхах, всі гроші пішли на національний кешбек та тищю Зеленського.

Як вам таке, партнери? Шах і мат.
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