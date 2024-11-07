Главное за четверг: Денег на «єВідновлення» нет, экономика в 2025 году и чего ждать от банков

В ноябре финансистам придется активно пересматривать предложения по своим продуктам как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слишком много наложилось друг на друга факторов, заставляющих банки изменять условия по депозитам, кредитам, активнее работать в части продаж ОВГЗ. Рассмотрим подробнее, к чему следует готовиться клиентам банков в ноябре.

Денег на «єВідновлення» в проекте бюджета-2025 нет: есть ли шанс продолжить выплаты

В проекте госбюджета на 2025 год не предусмотрели средств на дальнейшую реализацию программы компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье «єВідновлення».

Михаил Видякин: среди самых дефицитных, которых не готовят наши ЗВО, специалисты для финмона

Кадровый дефицит за время войны усилился во всех индустриях, банковский сектор не стал исключением. Как и где финучреждения ищут сейчас работников, сколько платят топам и рядовым работникам, в каких именно в специалистах нуждаются, «Минфину» рассказал независимый член Наблюдательного совета «RwS bank» Михаил Видякин.

Экономика Украины в 2025 году: Курс доллара, инфляция, ВВП (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

Курс доллара, инфляция, ВВП: Dragon Capital дал прогноз на 2025 год

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Полеты с Украины возобновят в начале 2025 года — Marsh McLennan

Полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года. Об этом заявил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме.