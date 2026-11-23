Игорный бизнес декларирует меньшие доходы, чем показывают данные регистраторов расчетных операций (РРО), а объемы возврата средств игрокам в отчетности могут существенно отличаться от банковских данных. По оценкам народного депутата Даниила Гетманцева, из-за этих разногласий бюджет может недополучать по меньшей мере 20 млрд грн ежегодно. Еще около 40 млрд грн, по его оценке, теряется из-за нелегального сегмента азартного рынка.

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Такие цифры депутат привел по итогам заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по игорному бизнесу.

По словам Гетманцева, за первое полугодие 2026 операторы азартных игр задекларировали 31 млрд грн дохода, тогда как данные РРО свидетельствуют о 73 млрд грн.

Еще одно расхождение касается возврата средств игрокам. По данным банковской системы, операторы возвращают около 3,9% от суммы поступлений, в то время как через РРО оформляют в качестве возврата 55,9% средств.

Депутат считает, что подобные разногласия между декларируемыми показателями, данными кассовых аппаратов и банковскими операциями создают возможности для уклонения от уплаты налогов. По его оценке, бюджетные потери от этих схем могут составить не менее 20 млрд грн в год.

Отдельно Гетманцев подверг критике работу регулятора игорного рынка PlayCity. Он заявил, что на блокировку нелегального игорного сайта после его обнаружения может потребоваться год или полтора.

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Потери от нелегального сегмента азартного рынка депутат оценивает еще 40 млрд грн.

По итогам заседания ВСК Гетманцев также высказал претензии к работе Государственной налоговой службы и обновленному Бюро экономической безопасности, подвергнув сомнению эффективность их контроля за игорным бизнесом.

Приведенные цифры и оценки представляют собой позицию народного депутата, озвученную по итогам работы ВСК.

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