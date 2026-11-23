Более 19 тыс. транспортных средств, ввезенных в Украину под видом гуманитарной помощи, попали в список автомобилей с риском нецелевого использования. По предварительным оценкам, потенциальные потери государственного бюджета из-за выявленных нарушений составляют около 3,2 млрд грн. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

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За 10 месяцев 2026 г. таможни составили 319 протоколов о нарушении таможенных правил, предметами которых были транспортные средства, ввезенные как гуманитарная помощь. Это 86,2% от общего количества протоколов, составленных по товарам гуманитарного назначения.

По результатам выявленных фактов в правоохранительные органы направили 82 сообщения о возможных уголовных правонарушениях.

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В Гостаможслужбе отмечают, что действующее законодательство не позволяет таможенникам отказывать в пропуске или временно задерживать транспортные средства, оформляемые как гуманитарная помощь, даже при наличии значительных рисков их дальнейшего использования не по назначению.

Таким образом, таможенные органы могут фиксировать нарушения и передавать информацию правоохранителям, однако не имеют достаточных законодательных инструментов для предотвращения возможного нецелевого использования таких автомобилей на этапе их ввоза.

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