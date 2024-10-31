Главное за четверг: Ставка НБУ, рейтинг застройщиков пригорода Киева и чего ждать от доллара в ноябре

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Рейтинг застройщиков пригорода Киева: как подобрать жилье на любой бюджет

После начала войны загородные застройки начали восстанавливаться даже быстрее столичных. Растет и спрос на недвижимость в окрестностях Киева, тем более, пока у застройщиков еще есть «лишние» квартиры, и можно получить хорошую скидку.

НБУ на конец года ожидает роста инфляции до 9,7%

Национальный банк ожидает, что уровень инфляции к концу года ускорится до 9,7%. В то же время, прогнозирует ее снижение весной 2025 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

В Украине банки запустили новый платежный сервис «Прозрачной Сети»

В Украине подписан первый в истории страны Договор о совместной деятельности, направленный на развитие мгновенных платежей через платформу «Прозрачная Сеть», которая будет использовать СЭП Нацбанка.

Выборы в США, геополитика и экономика: чего ждать от доллара в ноябре

До президентских выборов в США остается меньше недели. Нервность на всех рынках добавляет эскалация войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Все это способно изменить расписания и на глобальном валютном рынке в целом, и будущее доллара США как главного мирового средства для расчетов и накопления.

Совет принял Бюджет-2025 в первом чтении

Верховная Рада приняла выводы и предложения к законопроекту «О государственном бюджете Украины на 2025 год», таким образом, проект закона считается принятым в первом чтении. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.