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31 октября 2024, 18:54 Читати українською

ЕК хочет разрешить Euroclear использовать замороженные активы россии — Politico

Еврокомиссия изучает возможность разрешить финансовой группе Euroclear использовать часть замороженных активов россии, сообщили Politico три чиновника, знакомых с ходом дискуссий.

Еврокомиссия изучает возможность разрешить финансовой группе Euroclear использовать часть замороженных активов россии, сообщили Politico три чиновника, знакомых с ходом дискуссий.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноТаким образом ЕК намерена защититься от ответных мер со стороны москвы на выдачу Украине кредита в размере 45 млрд євро странами «Большой семерки» (G7), пишет издание.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Таким образом ЕК намерена защититься от ответных мер со стороны москвы на выдачу Украине кредита в размере 45 млрд євро странами «Большой семерки» (G7), пишет издание.

Еврокомиссия рассматривает этот шаг как последний способ компенсировать финансовой группе, куда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, убытки, понесенные в россии из-за соблюдения западных санкций, сказали собеседники Politico.

Читайте: Euroclear за 9 месяцев заработал 5,1 млрд евро на замороженных российских активах

Для покрытия расходов, связанных с разбирательствами в российских судах, Euroclear резервирует около 10% доходов от замороженных активов.

По словам чиновников, с которыми поговорила Politico, сценарий с использованием части российских активов напрямую для покрытия этих обязательств был бы более «рентабельным».

Напомним

Совет Европейского союза ввел нормы, обязывающие центральные депозитарии, в которых хранятся активы Банка россии на сумму более 1 млн евро, с 15 февраля применять специальные правила в отношении денежных остатков, накапливающихся у них из-за ограничительных мер против россии.

Теперь депозитарии должны вести отдельный учет таких средств и также отдельно учитывать прибыль, полученную с этих активов. Они не имеют право самостоятельно распоряжаться этой прибылью, в том числе направлять ее на выплаты дивидендов. Прибыль, полученная от инвестирования скопившихся активов, с 15 февраля должна направляться в европейский фонд помощи Украине.

Читайте: Euroclear в первом квартале заработал 1,56 млрд евро на замороженных российских активах

Прибыль, полученную от заблокированных активов цб рф в 2022—2023 годах, власти ЕС позволили Euroclear сохранить себе в качестве «страховки» на случай судебных исков со стороны россии или других стран. По итогам всего прошлого года депозитарий заработал 4,4 млрд евро от инвестирования замороженных российских активов, а в 2022 году — 0,8 млрд евро.

В июле депозитарий осуществил первое перечисление в европейский фонд помощи Украине на 1,55 млрд евро. Всего же на конец сентября Euroclear зарезервировал на эти цели 2,888 млрд евро (эта сумма включает уже осуществленный платеж), следует из его отчетности.

Читайте: В ЕС решили не передавать Украине доходы от замороженных российских активов за 2022−2023 годы — СМИ

Депозитарий указал, что будущие доходы от российских активов зависят от меняющихся процентных ставок в экономике. По подсчетам Euroclear, снижение ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) на 0,25 процентного пункта (п.п.) сокращает потенциальные отчисления депозитария европейский фонд помощи Украине в квартальном выражении на 51 млн евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
31 октября 2024, 19:55
#
Напишете коли дозволить. і використають.
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