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27 марта 2024, 18:07 Читати українською

В ЕС решили не передавать Украине доходы от замороженных российских активов за 2022-2023 годы — СМИ

ЕС решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от замороженных российских активов в 2022—2023 годах. Эта сумма останется в депозитарии ценных бумаг Euroclear как страховка на случай судебных исков россии. Об этом пишет Politico со ссылкой на ответ Euroclear.

ЕС решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от замороженных российских активов в 2022—2023 годах.

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Власти ЕС разрешили европейскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных активов российского центробанка, оставить себе полученные от их инвестирования доходы в 2022 и 2023 годах на общую сумму около 5 миллиардов евро.

Таким образом, эти средства не будут переданы Украине в рамках обсуждаемого в ЕС решения, пишет Politico.

В текущем месяце Еврокомиссия предложила направить 90% доходов от замороженных в ЕС российских активов на закупку оружия для Киева. По предварительным подсчетам, эта сумма будет составлять от 2,5 млрд до 3 млрд евро в год.

Но в предложении Еврокомиссии говорится только о доходах, полученных от использования замороженных активов после 15 февраля 2024 года, когда страны ЕС приняли первую часть этого решения, обязывающую учитывать такие доходы отдельно. Доходы, полученные до этого времени, останутся в Euroclear.

В этом депозитарии хранятся российские государственные активы на 192 миллиарда евро, они были заморожены вскоре после начала вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Согласно данным Еврокомиссии, 5 миллиардов евро доходов, полученных Euroclear от инвестирования этих активов в 2022—2023 годах, оставят депозитарию для оплаты текущих и потенциальных судебных процессов в россии и других странах. В депозитарии подтвердили, что учитывают эти средства в отдельности и «сохраняют их до получения дальнейших указаний».

Согласно предложению Еврокомиссии, эти средства направят на покрытие «расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг… из-за войны в Украине». По состоянию на февраль, российские организации подали 94 иска в россии к Euroclear, после того, как их инвестиции и доходы в Европе были заморожены, сообщил изданию неназванный бельгийский чиновник.

В то же время, Украина не соглашается с таким предложением, а министр юстиции Денис Малюска назвал ее «ошибкой» во время дискуссии в Брюсселе на прошлой неделе, поскольку указанная сумма слишком велика.

В то же время, эксперты по праву признают, что арест прибыли задним числом является сомнительным юридическим шагом, что объясняет, почему предложение Еврокомсии не охватывает доходы, полученные в 2022 и 2023 годах.

Источник: Минфин
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