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19 июля 2024, 15:44 Читати українською

Euroclear внесет первый взнос в размере 1,55 млрд евро в фонд для Украины

Международный депозитарий Euroclear в июле 2024 года внесет первый взнос в размере примерно 1,55 млрд евро в европейский фонд для Украины. Об этом сообщается в отчете компании, передает «Интерфакс-Украина».

Международный депозитарий Euroclear в июле 2024 года внесет первый взнос в размере примерно 1,55 млрд евро в европейский фонд для Украины.

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Euroclear по итогам первого полугодия 2024 года получил 3,4 млрд. евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов.

В 2023 году эти доходы составляли около 4,4 млрд евро, в 2022 году — 821 млн евро. Совокупный процентный доход Euroclear в январе-июне этого года составил 4 млрд. евро.

Также компания выплатит налоги с доходов, полученных от российских активов в январе-июне в размере 836 млн евро.

Таким образом, чистая прибыль Euroclear, относящаяся к замороженным активам ЦБ РФ, за первое полугодие составила 760 млн евро.

Как отмечает агентство, баланс Euroclear на конец июня 2024 года составил 207 млрд евро, из которых 173 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.

Источник: Минфин
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