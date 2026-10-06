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6 октября 2026, 11:55 Читати українською

Новые правила бронирования в октябре: кто из работников критических предприятий останется без отсрочки

В октябре 2026 года работа на критически важном предприятии сама по себе не гарантирует бронирование. После смены правил предприятиям пришлось подтверждать критичность по новым требованиям, поэтому первое, что нужно выяснить, имеет ли работодатель действующий статус критически важного и внесен в Единый перечень. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

В октябре 2026 года работа на критически важном предприятии сама по себе не гарантирует бронирование.
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Решения о критичности, которые действовали до перемен, сохраняли силу только до 1 сентября 2026 года. Поэтому старый статус не может являться основанием для бронирования сейчас, если предприятие не подтвердило его по новым правилам.

Только после проверки статуса работодателя следует проверять, может ли быть забронирован конкретный работник.

Какие еще условия действуют

Для работника критически важного предприятия, как правило, установлено требование о зарплате: в течение действия бронирования оно должно составлять не менее трех минимальных зарплат. В 2026 году это 25941 грн.

В то же время, для ряда категорий предприятий и работников действуют исключения, в частности для отдельных государственных и коммунальных предприятий, резидентов Действие City, религиозных и гуманитарных организаций, а также предприятий критической инфраструктуры.

Важно не путать два разных зарплатных требования: одно касается подтверждения критичности самого предприятия, другое — зарплаты конкретного работника для бронирования.

Одного работника нельзя учитывать дважды

С 1 сентября 2026 г. изменились правила расчета количества военнообязанных для определения лимита бронирования.

Работники, уже имеющие отсрочку по другим основаниям, а также работающие по совместительству, учитываются в соответствующем общем количестве только по одному месту работы.

Это означает, что один военнообязанный не может одновременно увеличивать квоту бронирования для двух работодателей.

Военно-учетная специальность больше не препятствует

Сама по себе военно-учетная специальность (ВОС) не может являться причиной отказа в бронировании. Порядок № 76 предусматривает бронирование вне зависимости от воинского звания, возраста и ВОС.

В то же время, военный учет остается важным: бронирование проводится через электронную систему, а его результат отражается в военно-учетном документе.

Есть лимит на количество забронированных

Критическое предприятие также не может автоматически забронировать всех работников. Для большинства предприятий действуют установленные лимиты, а для отдельных категорий, включая предприятия, работающие на определенных территориях боевых действий, могут применяться специальные правила вплоть до 100% бронирования.

Если предприятие превысило разрешенное количество, оно должно в течение 10 рабочих дней подать через Действие заявление об аннулировании бронирования в количестве, которое соответствует превышению.

ФЛП нельзя забронировать из-за сотрудничества с критическим бизнесом

Статус ФЛП сам по себе не дает права на бронирование. Если предприниматель работает с критически важным предприятием по гражданско-правовому договору, это не приравнивает его к работнику предприятия в целях бронирования.

Читайте также: Взлетело бронирование: сколько украинцев потеряли отсрочку и что им теперь делать


Что проверить прежде всего

Итак, алгоритм в октябре 2026 прост: сначала проверить силу критического статуса работодателя и его наличие в Едином перечне. Если статус не подтвержден по новым правилам, предприятие не сможет использовать механизм бронирования.

Если статус действует, далее следует проверить зарплату работника, доступный лимит, его военный учет, наличие другой отсрочки и работу по совместительству.

То есть критичность предприятия — это только первое условие для бронирования, а не автоматическая отсрочка для каждого работника.

Как мы писали, ОПК прошел проверку критичности: большинство предприятий сохранили статус

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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