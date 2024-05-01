Euroclear в первом квартале заработал 1,56 млрд евро на замороженных российских активах

Международный депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2024 года получил 1,566 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования находящихся под санкциями заблокированных российских активов, следует из отчета компании.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Как отмечается они, продолжают оказывать существенное влияние на доходы Euroclear, для сравнения: общие процентные доходы депозитария за этот период составили 1,949 млрд евро.

С доходов, полученных от российских активов в первом квартале, уплачены налоги в размере 391 миллионов евро.

Одним из последствий санкций является то, что заблокированные купонные выплаты и задолженность подсанкционных организаций приводят к накоплению денежных средств на балансе Euroclear Bank, входящего в состав группы. Баланс Euroclear Bank на конец I квартала 2024 года составил 199 млрд евро, из которых 159 млрд евро приходится на российские активы, попавшие под санкции.

Читайте: В ЕС решили не передавать Украине доходы от замороженных российских активов за 2022−2023 годы — СМИ

Напомним

Совет ЕС c 15 февраля 2024 года принял Регламент, предусматривающий обязанность центральных депозитариев, в которых хранятся резервы и активы Банка россии, применять особые правила в отношении остатков денежных средств, накапливающихся в связи с ограничительными мерами. Эти центральные депозитарии ценных бумаг, включая Euroclear, должны учитывать и управлять такими внеочередными остатками денежных средств отдельно от других видов деятельности, должны хранить чистую прибыль отдельно и не должны распоряжаться полученной чистой прибылью (например, в виде дивидендов акционерам).

Чистая прибыль Euroclear, относящаяся к замороженным активам ЦБрф, по состоянию на 15 февраля составила 557 млн евро.

Власти Евросоюза рассматриваю различные варианты использования прибыли, полученной от замороженных активов, находящихся в распоряжении финансовых учреждений, в том числе Euroclear, для финансирования Украины.

Ранее сообщалось, что процентные доходы от инвестирования заблокированных российских активов Euroclear в 2023 года составили около 4,4 млрд евро, в 2022 году — 821 млн евро, то есть за 2022−2023 годы доходы превысили 5,2 млрд евро.