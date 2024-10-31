Euroclear за 9 месяцев заработал 5,1 млрд евро на замороженных российских активах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 октября 2024, 16:17 Читати українською

Euroclear за 9 месяцев заработал 5,1 млрд евро на замороженных российских активах

По итогам трех кварталов 2024 года международный депозитарий Euroclear получил 5,148 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, следует из отчетности финансовой организации.

По итогам трех кварталов 2024 года международный депозитарий Euroclear получил 5,148 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, следует из отчетности финансовой организации.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиИз этой суммы с 15 февраля (с этого момента стали применяться специальные правила в отношении иммобилизованных активов Банка россии) 3,888 млрд евро было получено по резервам российского центробанка.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Из этой суммы с 15 февраля (с этого момента стали применяться специальные правила в отношении иммобилизованных активов Банка россии) 3,888 млрд евро было получено по резервам российского центробанка.

Процентные доходы, связанные с российскими активами, которые облагаются бельгийским корпоративным налогом, принесли Бельгии налоговых поступлений на 1,27 млрд евро. На конец сентября в Euroclear хранилось замороженных российских активов на 176 млрд евро.

Напомним

Совет Европейского союза ввел нормы, обязывающие центральные депозитарии, в которых хранятся активы Банка россии на сумму более 1 млн евро, с 15 февраля применять специальные правила в отношении денежных остатков, накапливающихся у них из-за ограничительных мер против россии.

Теперь депозитарии должны вести отдельный учет таких средств и также отдельно учитывать прибыль, полученную с этих активов. Они не имеют право самостоятельно распоряжаться этой прибылью, в том числе направлять ее на выплаты дивидендов. Прибыль, полученная от инвестирования скопившихся активов, с 15 февраля должна направляться в европейский фонд помощи Украине.

Читайте: Euroclear в первом квартале заработал 1,56 млрд евро на замороженных российских активах

Прибыль, полученную от заблокированных активов цб рф в 2022—2023 годах, власти ЕС позволили Euroclear сохранить себе в качестве «страховки» на случай судебных исков со стороны россии или других стран. По итогам всего прошлого года депозитарий заработал 4,4 млрд евро от инвестирования замороженных российских активов, а в 2022 году — 0,8 млрд евро.

В июле депозитарий осуществил первое перечисление в европейский фонд помощи Украине на 1,55 млрд евро. Всего же на конец сентября Euroclear зарезервировал на эти цели 2,888 млрд евро (эта сумма включает уже осуществленный платеж), следует из его отчетности.

Читайте: В ЕС решили не передавать Украине доходы от замороженных российских активов за 2022−2023 годы — СМИ

Депозитарий указал, что будущие доходы от российских активов зависят от меняющихся процентных ставок в экономике. По подсчетам Euroclear, снижение ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) на 0,25 процентного пункта (п.п.) сокращает потенциальные отчисления депозитария европейский фонд помощи Украине в квартальном выражении на 51 млн евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами