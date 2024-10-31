Euroclear за 9 месяцев заработал 5,1 млрд евро на замороженных российских активах

По итогам трех кварталов 2024 года международный депозитарий Euroclear получил 5,148 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, следует из отчетности финансовой организации.

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Детали

Из этой суммы с 15 февраля (с этого момента стали применяться специальные правила в отношении иммобилизованных активов Банка россии) 3,888 млрд евро было получено по резервам российского центробанка.

Процентные доходы, связанные с российскими активами, которые облагаются бельгийским корпоративным налогом, принесли Бельгии налоговых поступлений на 1,27 млрд евро. На конец сентября в Euroclear хранилось замороженных российских активов на 176 млрд евро.

Напомним

Совет Европейского союза ввел нормы, обязывающие центральные депозитарии, в которых хранятся активы Банка россии на сумму более 1 млн евро, с 15 февраля применять специальные правила в отношении денежных остатков, накапливающихся у них из-за ограничительных мер против россии.

Теперь депозитарии должны вести отдельный учет таких средств и также отдельно учитывать прибыль, полученную с этих активов. Они не имеют право самостоятельно распоряжаться этой прибылью, в том числе направлять ее на выплаты дивидендов. Прибыль, полученная от инвестирования скопившихся активов, с 15 февраля должна направляться в европейский фонд помощи Украине.

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Прибыль, полученную от заблокированных активов цб рф в 2022—2023 годах, власти ЕС позволили Euroclear сохранить себе в качестве «страховки» на случай судебных исков со стороны россии или других стран. По итогам всего прошлого года депозитарий заработал 4,4 млрд евро от инвестирования замороженных российских активов, а в 2022 году — 0,8 млрд евро.

В июле депозитарий осуществил первое перечисление в европейский фонд помощи Украине на 1,55 млрд евро. Всего же на конец сентября Euroclear зарезервировал на эти цели 2,888 млрд евро (эта сумма включает уже осуществленный платеж), следует из его отчетности.

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Депозитарий указал, что будущие доходы от российских активов зависят от меняющихся процентных ставок в экономике. По подсчетам Euroclear, снижение ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) на 0,25 процентного пункта (п.п.) сокращает потенциальные отчисления депозитария европейский фонд помощи Украине в квартальном выражении на 51 млн евро.