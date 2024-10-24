Саммит БРИКС и выборы в США: что будет с долларом в Украине и мире
Главное за четверг: Денежная помощь Украине, штрафование НБУ Приватбанка и что будет с долларом
Жесткие президентские гонки в Штатах и продолжающиеся попытки отдельных стран снизить расчеты в долларе делают ближайшие перспективы валюты янки достаточно туманными. Рассмотрим возможные сценарии развития событий и как они повлияют на мировые позиции доллара.
ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7
Совет Европейского Союза окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов по сверхприбылям от замороженных российских активов. Об этом сообщило венгерское председательство
Solana: «убийца Ethereum» пережил «клиническую смерть» и снова делает инвесторов миллионерами
Пятая по общей капитализации криптовалюта Solana (SOL) всего два года назад переживала самый тяжелый период в своей истории: скандал вокруг одного из основных инвесторов отвлек от нее миллионы криптоинвесторов. Однако монете удалось вернуть утраченные позиции и сейчас она растет быстрее, чем биткоин. Благодаря чему это происходит и какие перспективы у этого токена, разбирался «Минфин».
Дефицит гривни растет: как это отразится на курсе доллара и евро (видео)
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
- Почему растет дефицит гривны
- Заседание НБУ по учетной ставке
- Геополитические факторы, влияющие на курс
- Прогноз курса доллара и евро на период с 24 по 31 октября.
НБУ оштрафовал ПриватБанк на 1,7 миллиона гривен
Нацбанк применил меры влияния в виде наложения штрафа к двум объектам оверсайта. Регулятор оштрафовал государственный Приватбанк на 1,7 млн. грн. за выявленные нарушения во время мониторинга.
США предоставит Украине $20 млрд кредита по доходам от замороженных российских активов
23 октября в Вашингтоне министр финансов Украины Сергей Марченко и Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд.
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