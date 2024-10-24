Минфин - Курсы валют Украины

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24 октября 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Денежная помощь Украине, штрафование НБУ Приватбанка и что будет с долларом

Саммит БРИКС и выборы в США: что будет с долларом в Украине и мире

Жесткие президентские гонки в Штатах и продолжающиеся попытки отдельных стран снизить расчеты в долларе делают ближайшие перспективы валюты янки достаточно туманными. Рассмотрим возможные сценарии развития событий и как они повлияют на мировые позиции доллара.

ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7

Совет Европейского Союза окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов по сверхприбылям от замороженных российских активов. Об этом сообщило венгерское председательство в Совете Е С.

Solana: «убийца Ethereum» пережил «клиническую смерть» и снова делает инвесторов миллионерами

Пятая по общей капитализации криптовалюта Solana (SOL) всего два года назад переживала самый тяжелый период в своей истории: скандал вокруг одного из основных инвесторов отвлек от нее миллионы криптоинвесторов. Однако монете удалось вернуть утраченные позиции и сейчас она растет быстрее, чем биткоин. Благодаря чему это происходит и какие перспективы у этого токена, разбирался «Минфин».

Дефицит гривни растет: как это отразится на курсе доллара и евро (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Почему растет дефицит гривны
  • Заседание НБУ по учетной ставке
  • Геополитические факторы, влияющие на курс
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 24 по 31 октября.

НБУ оштрафовал ПриватБанк на 1,7 миллиона гривен

Нацбанк применил меры влияния в виде наложения штрафа к двум объектам оверсайта. Регулятор оштрафовал государственный Приватбанк на 1,7 млн. грн. за выявленные нарушения во время мониторинга.

США предоставит Украине $20 млрд кредита по доходам от замороженных российских активов

23 октября в Вашингтоне министр финансов Украины Сергей Марченко и Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд.

Источник: Минфин
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