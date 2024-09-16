В налоговый законопроект вернули 50%-ный налог на прибыль банков

«В документе все то же, что и было в предыдущем провалившемся законопроекте плюс повышение налога на банки», — написал Железняк.

Основные налоговые инициативы:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов на 1−2 группу ФОП;

авансовые взносы на АЗС;

1% для ФОП 3 группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

Читайте: Банки снова будут платить 50% налога на прибыль — Железняк

По словам Железняка, закон должен вступить в силу «задним числом» с 1 октября.

Это позволит получить от налогов дополнительно 58 млрд грн, в том числе 27 млрд грн от банков, в 2024 году и 137 млрд грн в 2025 году.

«Если посмотреть на цифры бюджета, очевидно, что такое повышение не покрывает всех потребностей на следующий год. Поэтому если не будет $50 млрд гранта от G7, то очевидно, что вернутся к дальнейшему повышению налогов», — предупредил Железняк.

Читайте: Рада провалила голосование по увеличению налогов

Напомним

Как писал «Минфин», 3 сентября Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, который должен был привлечь 30 млрд гривен в бюджет.

Кабинет министров одобрил и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, предлагавший повысить налоги на общую сумму 140 миллиардов гривен до конца года.

Он предполагал, что дополнительные налоговые поступления от повышения акцизов на табак и горючее составят 16,9 млрд грн, еще 3,3 млрд грн должно поступить от внедрения акциза на сладкие напитки.

Кроме того, планировалось повышение военного сбора и других поступлений на общую сумму 121,8 млрд грн.

В то же время, предлагалось внести изменения в госбюджет на 2024 год, увеличив расходы на силы обороны и безопасности на 495,3 млрд грн.

Кроме повышения налогов, профинансировать эту потребность Минфин предлагает за счет дополнительных поступлений от ОВГЗ на 220,1 млрд грн, еще 65,7 млрд грн планируют получить благодаря экономии расходов на обслуживание и погашение госдолга, а 75,8 млрд грн — в результате перевыполнения плана доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года.