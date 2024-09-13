Госбюджет-2025: курс гривны и основные показатели

В пятницу, 13 сентября, Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Курс гривны закладывается на следующий год на уровне 45 грн/$. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Инфляция закладывается на уровне 9,5%. Рост ВВП ожидается меньше чем в этом году — +2,7%. Потребность во внешнем финансировании — $38,4 млрд.

Основные показатели

Экономические показатели, указанные в статье о проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год: