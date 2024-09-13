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13 сентября 2024, 21:58 Читати українською

Госбюджет-2025: курс гривны и основные показатели

В пятницу, 13 сентября, Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Курс гривны закладывается на следующий год на уровне 45 грн/$. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

В пятницу, 13 сентября, Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.
Фото: НБУ

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Инфляция закладывается на уровне 9,5%. Рост ВВП ожидается меньше чем в этом году — +2,7%. Потребность во внешнем финансировании — $38,4 млрд.

Основные показатели

Экономические показатели, указанные в статье о проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год:

  • Доходы общего фонда (без официальных трансфертов и грантов): 2007,4 млрд. грн.
  • Расходы общего фонда: 3643,6 млрд. грн.
  • Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны: 2223 млрд. грн. (26,3% от ВВП).
  • Поддержка социально незащищенных граждан: 419,2 млрд грн (Пенсионный фонд: 237,9 млрд грн, помощь малоимущим семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах: 127,9 млрд грн. Выплата льгот и субсидий: 42,3 млрд грн).
  • Здравоохранение: 210,7 млрд. грн.
  • Образование: 169,3 млрд. грн.
  • Культура и информационное пространство: 9,6 млрд. грн.
  • Цифровая трансформация: 4 млрд грн.
  • Научные исследования: 14 млрд грн.
  • Фонд развития предпринимательства: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе «5−7-9%»).
  • Гранты для бизнеса: 1,4 млрд. грн.
  • Поддержка регионов: 12,2 млрд. грн. (субвенция на компенсацию разницы в тарифах).
  • Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд. грн.
  • Гуманитарное разминирование земель: 1 млрд. грн.
  • Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд. грн.
  • Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд. грн.
  • Резервный фонд: 43,9 млрд. грн.
  • Внешние заимствования: 1658,4 млрд. грн.
  • Внутренние заимствования: 579,2 млрд. грн.
  • Дефицит госбюджета: 19,4% ВВП.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
13 сентября 2024, 22:29
#
А чому не 36?:)))
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
13 сентября 2024, 23:08
#
Економіка України в надійних руках п’яти-шести менеджерів! потужно! велично! незламно!
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