В пятницу, 13 сентября, Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Курс гривны закладывается на следующий год на уровне 45 грн/$. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Госбюджет-2025: курс гривны и основные показатели
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Инфляция закладывается на уровне 9,5%. Рост ВВП ожидается меньше чем в этом году — +2,7%. Потребность во внешнем финансировании — $38,4 млрд.
Основные показатели
Экономические показатели, указанные в статье о проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год:
- Доходы общего фонда (без официальных трансфертов и грантов): 2007,4 млрд. грн.
- Расходы общего фонда: 3643,6 млрд. грн.
- Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны: 2223 млрд. грн. (26,3% от ВВП).
- Поддержка социально незащищенных граждан: 419,2 млрд грн (Пенсионный фонд: 237,9 млрд грн, помощь малоимущим семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах: 127,9 млрд грн. Выплата льгот и субсидий: 42,3 млрд грн).
- Здравоохранение: 210,7 млрд. грн.
- Образование: 169,3 млрд. грн.
- Культура и информационное пространство: 9,6 млрд. грн.
- Цифровая трансформация: 4 млрд грн.
- Научные исследования: 14 млрд грн.
- Фонд развития предпринимательства: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе «5−7-9%»).
- Гранты для бизнеса: 1,4 млрд. грн.
- Поддержка регионов: 12,2 млрд. грн. (субвенция на компенсацию разницы в тарифах).
- Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд. грн.
- Гуманитарное разминирование земель: 1 млрд. грн.
- Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд. грн.
- Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд. грн.
- Резервный фонд: 43,9 млрд. грн.
- Внешние заимствования: 1658,4 млрд. грн.
- Внутренние заимствования: 579,2 млрд. грн.
- Дефицит госбюджета: 19,4% ВВП.
Источник: Минфин
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