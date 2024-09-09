Ограничение p2p-переводов: НБУ рекомендует банкам ориентироваться на доходы граждан. Создают реестр подозрительных карт

НБУ хочет ограничить использование одним лицом всех работающих в Украине банков для обхождения лимита в 150 тыс на выходные транзакции. Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

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«Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой», — отметил зампред НБУ Дмитрий Олейник.

Он также сообщил, что в течение следующего месяца начнут создавать реестр скомпрометированных карт, далее — реестр «неблагонадежных» торговцев.

Напомним, что ранее НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен. Ограничение начнутся с 1 октября. Сначала лимит должен был действовать только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.