Ограничение p2p-переводов: НБУ рекомендует банкам ориентироваться на доходы граждан. Создают реестр подозрительных карт

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 сентября 2024, 11:53 Читати українською

Ограничение p2p-переводов: НБУ рекомендует банкам ориентироваться на доходы граждан. Создают реестр подозрительных карт

НБУ хочет ограничить использование одним лицом всех работающих в Украине банков для обхождения лимита в 150 тыс на выходные транзакции. Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

В НБУ советуют банкам ориентироваться на уровень доходов при применении ограничений оборотов по карточкам.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой», — отметил зампред НБУ Дмитрий Олейник.

Он также сообщил, что в течение следующего месяца начнут создавать реестр скомпрометированных карт, далее — реестр «неблагонадежных» торговцев.

Напомним, что ранее НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен. Ограничение начнутся с 1 октября. Сначала лимит должен был действовать только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+88
rydley3050
rydley3050
9 сентября 2024, 11:57
#
КНДР…всем в тень
+
+73
nsns3212
nsns3212
9 сентября 2024, 12:05
#
Офис простых решений, задача добить страну
+
0
oldman54
oldman54
9 сентября 2024, 12:05
#
Вільний народе, вільної країни!
Ми, українці, маємо спільну мету і рухаємось до неї крок за кроком. Відстоюємо право на свободу. Бережемо наші цінності. І з кожним днем — наближаємо перемогу

+
0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 12:06
#
Нащо тоді ці обмеження як банки ще з 2020 проводять фінмониторинг орієнтуючись на доходи громадян?
+
0
zevs1
zevs1
9 сентября 2024, 12:12
#
Закройте систему p2p переводов, и у банков не будет никаких проблем.
И никто никого не будет блокировать и мучать вопросами со справками доходах
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают akaMIK, Gres, monyabank, TAN72, Ярослав Голобородько, Тарас Шевченко и 50 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами