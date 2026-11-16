Банки насчитали 257 млрд грн налога: почему ставка 50% может ударить по кредитованию бизнеса

Украинские банки за 2023−2025 годы насчитали более 257 млрд грн налога на прибыль. В то же время, сохранение повышенной ставки на уровне 50% может ограничить возможности финучреждений наращивать капитал и кредитовать бизнес. Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в подкасте на YouTube-канале Finance.ua.

Украинские банки за 2023-2025 годы насчитали более 257 млрд грн налога на прибыль.

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По словам банкира, финансовый сектор отдает себе отчет в необходимости наполнения бюджета во время войны. Однако повышение налогов имеет и долгосрочные последствия для экономики, поскольку прибыль является одним из источников увеличения банковского капитала.

«Прибыль формирует капитал, капитал позволяет кредитовать, а кредиты поддерживают производство, инвестиции и рабочие места», — пояснил Мамедов.

Он подчеркнул, что уменьшение возможностей банков накапливать капитал может сказаться на финансировании предприятий, модернизации производства и восстановлении поврежденных мощностей.

Почему банки выступают против ставки 50%

Мамедов напомнил, что в Украине последние годы неоднократно меняли правила налогообложения банков.

В 2023 и 2024 годах ставка налога на прибыль составила 50%. Причем соответствующие решения принимались ретроспективно, распространяя их действие на уже полученную банками прибыль.

В 2025 году ставка снизилась до 25%, однако уже в 2026 году ее снова повысили до 50%.

Теперь повышенное налогообложение планируется сохранить и на следующий год.

11 ноября 2026 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15262, предусматривающий продление ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год. Решение поддержали 303 народных депутата.

Документ также запрещает банкам уменьшать налогооблагаемую прибыль в убыток прошлых лет.

12 ноября законопроект передали на подпись Президенту. Для вступления в силу он должен пройти завершающие законодательные процедуры.

По мнению Мамедова, частое изменение налоговых правил усложняет долгосрочное планирование банковской деятельности. Особенно это касается инвестиционных кредитов, которые привлекают предприятия на несколько лет.

Как налоги влияют на кредитование

По словам Мамедова, налоговую нагрузку на банки необходимо оценивать не только из-за дополнительных бюджетных поступлений, но и из-за его влияния на финансирование экономики.

Нераспределенная прибыль позволяет банкам увеличивать свой капитал, необходимый для выполнения нормативов достаточности капитала и покрытия кредитных рисков.

Если большая часть прибыли направляется на налоги, банкам остается меньше ресурсов для наращивания капитала. Это потенциально ущемляет их возможности увеличивать кредитные портфели.

Отдельно банкир обратил внимание на международный опыт. По его инициативе совместно с Ukraine Economic Outlook подготовили исследование, охватившее более 50 случаев введения дополнительных налогов для банков в разных странах за последние 25 лет.

По словам Мамедова, такие решения могут влиять не только на прибыльность банков, но и процентные ставки по кредитам, инвестиционную привлекательность финансового сектора и готовность банков кредитовать экономику.

В то же время банкир подчеркнул, что интересы бюджета и банковской системы не следует противопоставлять. По его мнению, налоговая политика должна обеспечивать поступление в бюджет, не ущемляя возможностей финансового сектора поддерживать экономический рост.

Что происходит с прибылями банков

Как ранее писал «Минфин», за первое полугодие 2026 года прибыль 59 украинских банков до налогообложения составила 108,57 млрд грн. В то же время, расходы на налог на прибыль достигли 54,5 млрд грн против 21,99 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль банков сократилась на 32% — до 54,07 млрд грн.

Позицию банковского сектора по рискам высокого налогообложения разделяет и Национальный банк. Как сообщал «Минфин», НБУ предупреждал, что продление ставки 50% может негативно повлиять на возможности банков кредитовать экономику. В то же время сторонники повышенного налогообложения отмечают необходимость дополнительных бюджетных поступлений. По оценке главы парламентского налогового комитета Даниила Гетманцева, продление ставки может принести бюджету около 38 млрд грн дополнительных доходов в 2027 году.

Потребность бизнеса в кредитовании остается значительной. По результатам октябрьского опроса НБУ, банки ожидают дальнейшего роста кредитных портфелей в течение следующих 12 месяцев, но в то же время ужесточают требования к корпоративным заемщикам из-за роста рисков. В таких условиях способность банков накапливать капитал будет влиять на их возможности финансировать инвестиционные проекты и восстановление предприятий.