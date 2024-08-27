С 27 августа НБУ утвердил ограничение для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих платежей с 1 октября, сообщила пресс-служба регулятора.
НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен
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Что известно о лимите
Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.
Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.
По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.
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Главная цель нововведения
Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов «дропов», являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.
Некоторые участники платежного рынка уже внедряют эффективные правила, индикаторы и модели анализа операций по выявлению нетипичного платежного поведения клиентов, однако эти практики должны стать обязательными для всего платежного рынка.
В то же время проблема не только неотложна, но и комплексна и требует внесения изменений в законодательство и привлечения других государственных, в том числе правоохранительных, органов для взаимодействия в пределах полномочий.
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Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для выработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит Национальному банку Украины при действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов.
Могут лимиты повлиять на сборы волонтеров
Нет, установленные лимиты не повлияют на деятельность волонтеров. Чтобы удостовериться в этом, НБУ провел несколько обсуждений с сообществом волонтеров.
По их результатам решение было откалибровано и содержит соответствующую поправку, что лимиты не будут действовать:
- при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/предоставителями платежных услуг в качестве волонтеров;
- при переводе средств со счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками / предоставлятелями платежных услуг в качестве волонтеров.
Постановление определяет пять критериев принадлежности к волонтерской деятельности. Чтобы поставщики платежных услуг идентифицировали физическое лицо, которое планирует заниматься волонтерской деятельностью, как волонтера, оно должно соответствовать по меньшей мере двум критериям из пяти.
Соответствующие изменения вступают в силу 28 августа 2024 года. Соответствующие изменения касаются всех поставщиков платежных услуг.
Комментарии - 12
А те що не виконує головну задачу — то і фіг з ним.
Ну ерунда, просто лимит на перевод до 150к за операцию, но лимиты в законе пвкфт так и остались до 400к без подтверждения доходов.
Я никогда и не отправлял суммы даже свыше 100к это коснётся скорее тех кто чёто покупает дорогое типа машины квартиры, ну будут налик давать, в принципе думаю налик всегда и давали :D
Как говорится, когда собаке делать нечего, она начинает яйца *** , так и НБУ