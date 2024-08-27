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27 августа 2024, 14:16 Читати українською

НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен

С 27 августа НБУ утвердил ограничение для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих платежей с 1 октября, сообщила пресс-служба регулятора.

С 27 августа НБУ утвердил ограничение для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих платежей с 1 октября, сообщила пресс-служба регулятора.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно о лимитеЛимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.
Фото: depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о лимите

Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.

Читайте:НБУ ограничит исходные переводы между физлицами: лимит — 100 000 грн

Главная цель нововведения

Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов «дропов», являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

Некоторые участники платежного рынка уже внедряют эффективные правила, индикаторы и модели анализа операций по выявлению нетипичного платежного поведения клиентов, однако эти практики должны стать обязательными для всего платежного рынка.

В то же время проблема не только неотложна, но и комплексна и требует внесения изменений в законодательство и привлечения других государственных, в том числе правоохранительных, органов для взаимодействия в пределах полномочий.

Читайте: Как ограничение карточных переводов повлияет на торговлю криптовалютой

Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для выработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит Национальному банку Украины при действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов.

Могут лимиты повлиять на сборы волонтеров

Нет, установленные лимиты не повлияют на деятельность волонтеров. Чтобы удостовериться в этом, НБУ провел несколько обсуждений с сообществом волонтеров.

По их результатам решение было откалибровано и содержит соответствующую поправку, что лимиты не будут действовать:

  • при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/предоставителями платежных услуг в качестве волонтеров;
  • при переводе средств со счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками / предоставлятелями платежных услуг в качестве волонтеров.

Постановление определяет пять критериев принадлежности к волонтерской деятельности. Чтобы поставщики платежных услуг идентифицировали физическое лицо, которое планирует заниматься волонтерской деятельностью, как волонтера, оно должно соответствовать по меньшей мере двум критериям из пяти.

Соответствующие изменения вступают в силу 28 августа 2024 года. Соответствующие изменения касаются всех поставщиков платежных услуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
0
MakDi
MakDi
27 августа 2024, 14:25
#
Це кінець для багатьох тіньових аспектів бізнесів
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 августа 2024, 14:31
#
Или наоборот — все в «наличку».
+
0
antibiotik1
antibiotik1
27 августа 2024, 14:44
#
Сколько тиньових, а сколько людей выжить пытаются вы не знаете? Сколько закрылось фопов за год, полугодие пусть покажут статистику.
+
0
paff
paff
27 августа 2024, 15:07
#
Тыщ 100 фопов закрылось потому что айтишка переходит на гиг контракты
+
+24
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 августа 2024, 16:28
#
Нічо так, виживання, якщо в 150к не влазить.
+
0
Три літри
Три літри
27 августа 2024, 14:29
#
Принаймі не шкодить 99,99% звичайних клієнтів банків.

А те що не виконує головну задачу — то і фіг з ним.
+
+15
potator
potator
27 августа 2024, 15:09
#
Опаснее клинических идиотов только инициативные.
+
0
antibiotik1
antibiotik1
27 августа 2024, 14:30
#
Покращення новое, потужно как говорится.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
27 августа 2024, 14:42
#
А где можно почитать данное утверждение? Ато тут частенько инфовбросы кидают)
Ну ерунда, просто лимит на перевод до 150к за операцию, но лимиты в законе пвкфт так и остались до 400к без подтверждения доходов.
Я никогда и не отправлял суммы даже свыше 100к это коснётся скорее тех кто чёто покупает дорогое типа машины квартиры, ну будут налик давать, в принципе думаю налик всегда и давали :D
Как говорится, когда собаке делать нечего, она начинает яйца *** , так и НБУ
+
+24
antibiotik1
antibiotik1
27 августа 2024, 14:55
#
Лимит на все операции в мес — 150к исходящих платежей. Если вы нираза не достигали такого лимита то не значит что другие тоже.
+
0
zevs1
zevs1
27 августа 2024, 14:42
#
Развод текущей цивилизации имел Начало с 11 сентября 2001 г,с тех времён вводились разного рода ограничения на расчеты по переводам ,по багажу в самолёте, одного не хватает в этой цепи сколько же споймали и за что получали деньги разные супер-службы от них отчётов нет и видимо не будет,от болезней умирает в мире людей больше, но денег медицина получила меньше для того чтобы найти решение.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
27 августа 2024, 14:52
#
Хотілося б зрозуміти, чи входять P2P-переводи за кордон в цей ліміт.
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