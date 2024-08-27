НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен

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Что известно о лимите

Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.

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Главная цель нововведения

Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов «дропов», являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

Некоторые участники платежного рынка уже внедряют эффективные правила, индикаторы и модели анализа операций по выявлению нетипичного платежного поведения клиентов, однако эти практики должны стать обязательными для всего платежного рынка.

В то же время проблема не только неотложна, но и комплексна и требует внесения изменений в законодательство и привлечения других государственных, в том числе правоохранительных, органов для взаимодействия в пределах полномочий.

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Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для выработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит Национальному банку Украины при действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов.

Могут лимиты повлиять на сборы волонтеров

Нет, установленные лимиты не повлияют на деятельность волонтеров. Чтобы удостовериться в этом, НБУ провел несколько обсуждений с сообществом волонтеров.

По их результатам решение было откалибровано и содержит соответствующую поправку, что лимиты не будут действовать:

при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/предоставителями платежных услуг в качестве волонтеров;

при переводе средств со счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками / предоставлятелями платежных услуг в качестве волонтеров.

Постановление определяет пять критериев принадлежности к волонтерской деятельности. Чтобы поставщики платежных услуг идентифицировали физическое лицо, которое планирует заниматься волонтерской деятельностью, как волонтера, оно должно соответствовать по меньшей мере двум критериям из пяти.

Соответствующие изменения вступают в силу 28 августа 2024 года. Соответствующие изменения касаются всех поставщиков платежных услуг.