Серебро стало дороже номинала монет: Германия переплавила памятные выпуски на 1,4 млн евро

Министерство финансов Германии потратило почти 1,4 млн евро на переплавку уже отчеканенных серебряных памятных монет из-за резкого удорожания драгоценного металла. Стоимость серебра, использованного для их изготовления, превысила номинал, из-за чего выпуск стал экономически невыгодным. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на ответ федерального Минфина на парламентский запрос.

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Речь идет о двух коллекционных монетах — «Три святых короля» (Heilige Drei Könige) из рождественской серии и «125 лет Вуппертальской подвесной железной дороги».

Оба выпуска должны были поступить в продажу еще в 2025 году. Однако после роста мировых цен на серебро правительство отменило их реализацию по первоначальным условиям.

Почему монеты пришлось переплавить

По данным Министерства финансов Германии, затраты на переработку монет составляли:

624 тыс. евро — за рождественский выпуск «Три святых короля».

733 тыс. евро — за монеты к 125-летию Вуппертальской подвесной железной дороги.

Общая сумма расходов достигла 1,357 млн евро.

Причиной послужил стремительный рост стоимости серебра в 2025 году. Стоимость металла в монетах превысила их номинал, составивший 25 и 20 евро соответственно.

Чтобы избежать убытков, правительство пересмотрело параметры выпусков. Монеты пришлось деформировать, переплавить и изготовить повторно уже с другими характеристиками.

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В то же время федеральное Министерство финансов ожидает, что обновленная программа все равно принесет прибыль в размере нескольких миллионов евро.

После просмотра номинал серебряных памятных монет вырос:

с 20 до 35 евро;

с 25 до 50 евро.

Правительство также уменьшило содержание серебра в монетах обычной чеканки.

Для монет номиналом 35 евро пробу снизили с 925 до 500, а вес — с 18 до 17 граммов. В монетах номиналом 50 евро вместо серебра 999-й пробы теперь используют сплав 625-й пробы весом 21 грамм.

Соответственно количество чистого серебра в монете номиналом 35 евро сократилось с 16,65 до 8,5 грамма. В 50-евровой монете — почти с 22 до 13,125 грамма.

Сколько стоят рождественские монеты

Обновленная монета «Три святых короля» номиналом 50 евро поступила в продажу 5 ноября 2026 года. Она стала завершающей в серии «Рождество», которую Германия выпускала с 2021 года.

Следующий рождественский выпуск запланирован на 26 ноября. Монета «Тихая ночь, святая ночь» (Stille Nacht, heilige Nacht) откроет новую серию «Рождественские песни», которая продлится до 2030 года.

Коллекционные монеты выпускаются в двух вариантах.

Обычная чеканка (Stempelglanz) предполагает уменьшенное содержание серебра. Такие монеты можно приобрести по номиналу в отделениях Бундесбанка при наличии.

Специальная чеканка (Spiegelglanz) имеет более высокое качество обработки, зеркальную поверхность и сохраняет предварительные характеристики драгоценного металла.

В монетах номиналом 35 евро специальной чеканки используют серебро 925 пробы весом 18 граммов, а в 50 евро — серебро 999 пробы весом 22 грамма.

Такие выпуски продаются дороже номинала. В частности, на официальном сайте Münze Deutschland коллекционные версии рождественских монет «Три святых короля» и «Тихая ночь, святая ночь» предлагались за 94,95 евро каждая.

Разница в стоимости объясняется не только количеством драгоценного металла, но и особенностями чеканки, дизайном и коллекционным спросом.

Выгодно ли покупать монеты

Как ранее писал Минфин, в феврале 2026 года официальный дистрибьютор коллекционных монет Германии Münze Deutschland приостановил продажу серебряных монет на неопределенный срок. Причиной явился рост мировых котировок серебра, из-за которого реализация монет по установленным номиналам стала экономически неоправданной.

В ноябре «Минфин» также анализировал ситуацию на украинском нумизматическом рынке. После коррекции мировых цен на золото и серебро, часть украинских коллекционных монет подешевела. Это показывает, что их рыночная стоимость зависит не только от тиража и популярности выпуска, но и котировок металла.

Для инвесторов разница между обычными и коллекционными монетами имеет практическое значение. В новой немецкой 50-евровой монете обычной чеканки содержится 13,125 г чистого серебра.

В специальной версии почти 22 грамма, однако ее цена почти вдвое превышает номинал. Поэтому перед покупкой следует сравнивать не только цену монеты, но и массу чистого металла, наценку продавца и возможную стоимость перепродажи.