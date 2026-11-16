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16 ноября 2026, 11:14 Читати українською

Рынок электромобилей обвалился на 52%: какие модели украинцы покупали чаще всего

В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 5033 электромобиля (BEV). Это на 52% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Наиболее существенное сокращение зафиксировано в сегменте новых легковых электрокаров, регистрации которых обвалились на 82%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 5033 электромобиля (BEV).
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Основную часть рынка составили легковые электромобили — 4813 единиц. Из них только 430 были новыми, тогда как 4383 — подержанными.

По сравнению с октябрем 2025 года количество новых легковых электромобилей уменьшилось на 82%, а подержанных — на 44%.

Таким образом, более 91% октябрьских регистраций электрических легковушек пришлось на автомобили с пробегом.

Самые популярные электромобили октября

Лидером среди новых электромобилей стал китайский BYD Sea Lion 06 EV, который существенно опередил ближайших конкурентов.

ТОП-5 новых электромобилей:

  • BYD Sea Lion 06 EV — 87 авто.
  • Zeekr 7X — 42 авто.
  • Volkswagen ID.Unyx — 27 авто.
  • MG S6 EV — 24 авто.
  • Zeekr 001 — 23 авто.

Среди импортированных электромобилей с пробегом первенство сохранила Tesla Model Y. За месяц украинцы зарегистрировали 603 таких автомобиля.

ТОП-5 подержанных электромобилей:

  • Tesla Model Y — 603 авто.
  • Nissan Leaf — 524 авто.
  • Tesla Model 3 — 491 авто.
  • Chevrolet Bolt — 217 авто.
  • Kia Niro EV — 194 авто.

При этом коммерческий сегмент электротранспорта также продемонстрировал сокращение.

В октябре зарегистрировали 220 коммерческих электромобилей, из которых только 13 были новыми. Для сравнения, в октябре 2025 года этот сегмент насчитывал 274 автомобиля, в том числе 46 новых.

Что происходит с рынком

Несмотря на существенное падение в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2026 года количество регистраций электромобилей несколько увеличилось.

Как ранее писал «Минфин», в сентябре украинский автопарк пополнили 4571 электромобиль. Таким образом, октябрьский результат оказался выше примерно на 10%.

При этом структура спроса практически не изменилась: большинство покупателей выбирают подержанные автомобили, а сегмент новых электрокаров остается значительно меньше, чем годом ранее.

Одним из факторов падения рынка могло стать изменение налоговых условий.

С 1 января 2026 года в Украине прекратила действовать льгота по уплате НДС при ввозе и поставке электромобилей. С этого момента такие операции облагаются по общей ставке 20%, что увеличило стоимость импорта электротранспорта.

Почему электрокары теряют позиции

Как сообщал «Минфин», в октябре 2026 года доля электромобилей среди новых легковых автомобилей сократилась до 8,8% против 31% годом ранее.

В то же время автомобили с традиционными двигателями обеспечили более 64% продаж новых легковушек, тогда как в октябре 2025 года их доля составляла 48%. Выросла также популярность гибридов — с 20,6% до 26,7%.

На изменение структуры авторынка влияют налоговые условия, стоимость автомобилей и покупательная способность населения. Кроме того, высокие показатели 2025 года могли быть частично обусловлены стремлением покупателей приобрести электромобили до завершения налоговых льгот.

Несмотря на сокращение рынка, наибольший спрос на новые электрокары сохраняется за китайскими производителями. При этом в сегменте импортированных подержанных автомобилей продолжают доминировать Tesla и Nissan.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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