Google, Apple и Anthropic: сколько IT-гиганты уплатили налогов в Украине

За январь-октябрь 2026 года международные компании, предоставляющие электронные услуги украинцам, уплатили в государственный бюджет более 17,5 млрд грн так называемого «налога на Google». Это на 4,3 млрд грн, или примерно на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

За январь-октябрь 2026 года международные компании, предоставляющие электронные услуги украинцам, уплатили в государственный бюджет более 17,5 млрд грн так называемого «налога на Google».

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В валютном эквиваленте по состоянию на 1 ноября поступления составили 161,7 млн евро и $208,4 млн.

Кто платит больше всего

Среди крупнейших плательщиков налога ГНС назвала международные технологические компании Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games и Uklon.

В то же время, налоговая не уточнила, сколько именно перечислила в украинский бюджет каждая из компаний.

Увеличивается и количество иностранных поставщиков электронных услуг, зарегистрированных плательщиками НДС в Украине.

В 2026 году на налоговый учет стали еще 26 нерезидентов. По состоянию на 1 ноября их общее количество достигло 166.

Для сравнения, в начале года в Украине было зарегистрировано 145 таких плательщиков, а по состоянию на 1 августа уже 159.

Как работает «налог на Google»

«Налог на Google» — это налог на добавленную стоимость по ставке 20%, который применяется к электронным услугам иностранных компаний, предоставляемых украинским физическим лицам, в частности, ФЛП, которые не зарегистрированы плательщиками НДС.

Речь идет об онлайн-рекламе, доступе к видео- и аудиоконтенту, компьютерным играм, программному обеспечению, облачным сервисам, электронным книгам и другим цифровым продуктам.

Обязательная регистрация плательщиком НДС предусмотрена для нерезидентов, у которых объем поставок таких услуг за предыдущий календарный год превышает эквивалент 1 млн. грн. Компании с меньшим объемом могут зарегистрироваться добровольно.

Налог действует в Украине с 1 января 2022 года. Его ввели для налогообложения цифровых услуг иностранных компаний по правилам, сопоставимым с действующими для украинского бизнеса.

Сколько приносит цифровой рынок

Как ранее писал «Минфин», по итогам 2025 года международные технологические компании уплатили в украинский бюджет более 14,4 млрд грн «налога на Google». В 2024 году поступления составили 11,2 млрд грн, а в 2023-м — около 8 млрд грн.

За десять месяцев 2026 года поступления уже превысили результат всего в прошлом году более чем на 3,1 млрд грн. В то же время, увеличение поступлений в гривневом эквиваленте может быть связано не только с ростом потребления цифровых услуг, но и с изменением валютного курса и расширением круга плательщиков.

Рост рынка электронных услуг оказывает влияние и на статистику внешней торговли. В марте 2026 года Национальный банк пересмотрел данные платежного баланса за 2022−2025 годы, учитывая уточненную информацию о цифровых услугах, которые иностранные компании предоставляют украинцам. Это позволило точнее оценить расходы на зарубежные онлайн-сервисы, но привело к увеличению ранее рассчитанного дефицита текущего счета.