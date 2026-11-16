Богатые страны сокращают прием мигрантов: где стало сложнее получить вид на жительство

Легальная миграция в развитые страны сокращается второй год подряд. В 2025 году количество новых постоянных мигрантов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уменьшилось на 1,6% — до 6,1 млн человек. Наибольшее падение среди основных направлений было зафиксировано в Великобритании, Канаде и США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ежегодный отчет ОЭСР International Migration Outlook 2026.

Легальная миграция в развитые страны сокращается второй год подряд.

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Для сравнения, в 2024 году миграционный поток сократился на 4,7%. В то же время даже после двух лет снижения количество новых мигрантов остается на 12,5% выше уровня 2019 года.

Речь идет о долгосрочной миграции, включая переезд с целью трудоустройства, воссоединения семьи или получения гуманитарного статуса. Временные трудовые программы, студенческие визы и заявки в приют ОЭСР анализирует отдельно.

Где мигрантов стало меньше

Наибольшее сокращение миграции произошло в странах, традиционно привлекавших иностранных работников и студентов.

По данным ОЭСР, в 2025 году приток постоянных мигрантов сократился:

В Великобритании — на 32%.

В Канаде — на 19%.

В США — на 14%.

В Германии — на 6%.

В то же время в Южной Европе наблюдается противоположная тенденция. Испания, Португалия и Италия наращивают привлечение иностранцев, в том числе для преодоления дефицита рабочей силы.

В Испании количество новых постоянных мигрантов увеличилось на 25%, в Италии — на 46%, а в Португалии — на 139%. Португальский показатель частично объясняется оформлением большого количества заявок на жительство, накопленных в предыдущие годы.

Без учета этих трех стран постоянная миграция в ОЭСР сократилась на 8,2%.

Руководитель отдела международной миграции ОЭСР Жан-Кристоф Дюмон объясняет падение коррекцией после рекордного притока иностранцев в первые годы после пандемии, ухудшения экономической ситуации и изменения миграционной политики.

В частности, Великобритания ужесточила требования к иностранным работникам с невысокими доходами и ограничила возможности переезда для членов их семей. Канада снизила целевые показатели приема иммигрантов, а Австралия ужесточила правила выдачи студенческих и рабочих виз.

Германия в свою очередь ввела дополнительный пограничный контроль, но продолжила развивать программы привлечения квалифицированных специалистов.

В США усиление иммиграционной политики после возвращения Дональда Трампа в Белый дом также повлияло на приток иностранцев. В то же время статистика ОЭСР не охватывает всех последствий мер по мигрантам, которые уже находятся в стране без законного статуса.

Иностранных студентов и соискателей убежища тоже стало меньше

Сокращается не только постоянная, но и часть временной миграции.

Количество иностранных студентов, впервые прибывших на обучение в страны ОЭСР, уменьшилось с рекордных 2,1 млн в 2023 году до 1,6 млн в 2025-м.

Самое ощутимое падение зафиксировали в традиционных англоязычных направлениях. В частности, в США приток новых иностранных студентов сократился на 33%, в Канаде — на 57%, в Австралии — на 13%.

В ряде европейских стран количество новых иностранных студентов продолжило увеличиваться, в частности в Германии, Италии и Австрии.

В 2025 году страны ОЭСР также выдали около 2,2 млн разрешений на временную работу. Это примерно на 4% меньше пиковых показателей 2023−2024 годов, но все еще на 19% больше, чем в 2019 году.

Уменьшилось и количество заявок на международную защиту. Без учета США, где есть ограничения по сопоставимости статистики, их количество сократилось на 22% — примерно до 1,1 млн. рублей.

Среди причин — уменьшение потока заявителей из Сирии, усиление пограничного контроля и изменение правил предоставления убежища.

При этом страны ОЭСР не отказываются от привлечения иностранных работников. Напротив, многие государства расширяют специальные программы для высококвалифицированных специалистов по технологиям, медицине и научным исследованиям.

Что это значит для украинцев

Как ранее писал «Минфин», на фоне усиления миграционных правил украинцы продолжают играть заметную роль на европейском рынке труда. По данным немецкого Института исследований рынка труда и профессий (IAB), в июле 2026 года в Германии работало около 409,7 тыс. граждан Украины. Это на 18,3% больше, чем годом ранее. Уровень их занятости вырос с 36,2% до 39,9%.

В Польше на конец августа 2026 года в системе социального страхования ZUS было зарегистрировано более 911 тыс. украинских граждан — на 6,4% больше, чем в начале года.