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15 ноября 2026, 16:18 Читати українською

ООН выплачивает украинцам до 12 300 грн: какие критерии действуют в 2026 году и кто имеет право на помощь

Пострадавшие от войны Украинцы могут претендовать на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Однако с апреля 2026 организация изменила подход к выплатам: вместо предыдущей многоцелевой программы действует система помощи по приоритетам. Об этом напоминает издание «На пенсии».

Пострадавшие от войны Украинцы могут претендовать на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
ООН продолжает выплаты украинцам
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Теперь право на средства определяют не только по статусу переселенца или факту возвращения в Украину, но и с учетом обстоятельств, места жительства и уровня уязвимости домохозяйства.

Какие критерии действуют в 2026 году

УВКБ ООН предусматривает несколько категорий поддержки. В зависимости от ситуации, человек может получить 10 800 или 12 300 грн единовременно, а для отдельных категорий переселенцев предусмотрены ежемесячные выплаты.

С апреля УВКБ ООН перешло к модели «Денежная помощь по приоритетам» (ГДП). Она охватывает людей, живущих вблизи фронта, были эвакуированы или пострадали от обстрелов, а также наиболее уязвимых переселенцев и вернувшихся домой.

Основные категории и суммы следующие:

  • Приоритет 1 — жители прифронтовых территорий. На помощь могут претендовать уязвимые люди, живущие в пределах 50 км от линии фронта или украино-российской границы. Учитывают не только место жительства, но и способность семьи самостоятельно обеспечивать базовые потребности. Размер пособия — 10 800 грн на человека за шесть месяцев, средства могут перечислить одним платежом. В то же время УВКБ ООН отмечает, что сейчас это направление не является приоритетным в программе.

  • Приоритет 2 — эвакуированные и недавно перемещенные люди. Речь идет о тех, кто был вынужден покинуть дом из-за опасностей, обстрелов или эвакуационных мероприятий. Обратиться за помощью нужно в течение 45 дней после выезда. Для уязвимых домохозяйств, которые соответствуют условиям программы, предусмотрено 12 300 грн на человека однократно — сумма покрывается три месяца.

  • Приоритет 3 — люди, пострадавшие от обстрелов. Помощь предназначена для домохозяйств, в которых из-за обстрелов резко возросли расходы или был упущен доход. Размер выплаты — 12 300 грн на человека единовременно за три месяца.

  • Приоритет 4 — наиболее уязвимые ВПЛ, которые перемещаются более шести месяцев. Эта категория касается людей, которые имеют право на государственную помощь на проживание ВПЛ, но не могут ее получить. Помощь оказывается по направлению после оценки потребностей, без самостоятельной регистрации в центрах УВКБ ООН. Размер составляет 2000 грн в месяц для взрослого и 3000 грн — для ребенка или человека с инвалидностью.

Отдельно предусмотрена поддержка для уязвимых людей, вернувшихся в Украину из-за рубежа или своего постоянного места жительства после внутреннего перемещения. Они должны непрерывно проживать по месту возврата не менее трех месяцев, а именно возвращение должно произойти за последние 12 месяцев. Окончательное решение зависит от оценки уязвимости домохозяйства. Размер пособия — 3 600 грн на человека ежемесячно в течение трех месяцев, то есть 10 800 грн в общей сложности, которые перечисляют одним платежом.

Важно: доход до 8300 грн на одного человека не является универсальным критерием для всех программ УВКБ ООН. Этот порог указан в сообщении о конкретных выездных приемах во Львовской области, но официальные общие правила программы предусматривают оценку совокупных обстоятельств и уязвимости домохозяйства. Сам факт наличия статуса ВПЛ или возвращения из-за границы не гарантирует выплату.

Где будут работать мобильные группы в ноябре

По информации о выездных приемах, с 16 по 19 ноября 2026 года мобильные группы будут работать в пяти городах Львовской области. Прием продлится с 11:00 до 14:00:

  • 16 ноября — Стрый: ул. Героев Небесной Сотни, 1 (ККЦ). Можно прийти по предварительной записи или в порядке живой очереди.

  • 17 ноября — Золочев: ул. Пачовского, 7 (ККЦ). Только по предварительной записи.

  • 18 ноября — Буск: ул. Львовская, 2 (ЦНАП). Только по предварительной записи.

  • 19 ноября — Шептицкий: ул. Шевченко, 15 (Народный дом). Предварительная запись и живая очередь.

  • 19 ноября — Новый Раздел: ул. Черновола, 8 (УСОН). Только по предварительной записи.

Во Львове также работает пункт сбора данных. Он принимает посетителей каждый вторник с 09:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.

Читайте также: ООН привлечет 358 млн долларов на зимнюю помощь Украине

Как подать заявку и кто финансирует выплаты

Чтобы попасть на прием мобильной группы, нужно предварительно зарегистрироваться через онлайн форму электронной очереди, если для соответствующего города предусмотрена такая запись. Однако заполнение формы только резервирует место на приеме и не означает автоматического назначения денег. Во время личного собеседования специалисты проверяют документы и оценивают, отвечает ли домохозяйство критериям программы.

Обычно при регистрации могут потребоваться паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, справка ВПЛ при наличии, банковские реквизиты в формате IBAN, свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие опекунство или инвалидность, если это касается заявителя.

Выплаты финансирует УВКБ ООН — Агентство ООН по делам беженцев. Это гуманитарная помощь, которую организация оказывает на средства добровольных взносов правительств-доноров и других партнеров. То есть речь не идет о выплате из государственного бюджета Украины. Регистрацию и оценку потребностей могут проводить партнеры агентства.

Услуги регистрации бесплатно. Представители организации не должны требовать CVV-код банковской карты или оплату за оформление помощи. В случае сомнений, информацию можно проверить через официальную горячую линию УВКБ ООН в Украине: 0 800 307 711.

Как мы писали: Более 1 млрд грн на пенсии: кто из украинцев получит дополнительные выплаты

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
lider2000
lider2000
15 ноября 2026, 16:28
#
Хоть кто-то позаботиться об наших нищих людям, когда собственому гос-ву пофик. А не, не пофик, вон карфагент тех же несчастных людей и оббирал.
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