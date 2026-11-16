Кто наполняет бюджет Украины: четыре отрасли увеличили уплату налогов на 177 млрд грн

По итогам января-октября 2026 года четыре отрасли экономики обеспечили 56,4% всех поступлений от налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины. Наибольший вклад внесли предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Совокупный рост уплаты налогов этими четырьмя отраслями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 177 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По итогам января-октября 2026 года четыре отрасли экономики обеспечили 56,4% всех поступлений от налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины.

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Какие отрасли оплатили больше всего

По данным ГНС, наибольшие доли в общей сумме налоговых поступлений обеспечили:

Перерабатывающая промышленность — 17,9%.

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов — 16,6%.

Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 12,5%.

Финансовая и страховая деятельность — 9,4%.

Итого эти четыре отрасли обеспечили более половины всех налоговых поступлений в сводный бюджет.

В то же время, именно они продемонстрировали наибольший прирост уплаты налогов в денежном выражении по сравнению с январем — октябрем 2025 года.

Больше дополнительных средств поступило от перерабатывающей промышленности — 52,8 млрд грн, или на 17,6% больше, чем в прошлом.

Предприятия оптовой и розничной торговли увеличили оплату на 45,1 млрд грн (+16%).

Сфера государственного управления, обороны и обязательного социального страхования обеспечила дополнительно 39,6 млрд грн (+19,2%).

Финансовая и страховая деятельность увеличила отчисления на 39,5 млрд грн (+26,9%).

Финансовый сектор растет быстрее всего

Несмотря на то, что больше налогов в абсолютном выражении платит перерабатывающая промышленность, самые высокие темпы роста среди четырех отраслей зафиксированы в финансовом и страховом секторе.

За десять месяцев 2026 г. объем его налоговых платежей увеличился на 26,9%. Это заметно выше, чем в перерабатывающей промышленности (+17,6%) и торговле (+16%).

В то же время доля финансового сектора в общем объеме уплаты налогов составила 9,4%, тогда как на перерабатывающую промышленность и торговлю пришлось 34,5%.

В ГНС отмечают, что налоговые поступления обеспечивают финансирование обороны, социальной сферы, поддержки общин и выполнения государственных обязательств.

Для налогоплательщиков продолжают работать Центры обслуживания плательщиков и Офисы налоговых консультантов, где можно получить разъяснения по выполнению налоговых обязательств.

Как меняется структура поступлений

Как ранее писал «Минфин», по итогам восьми месяцев 2026 года наибольший вклад в наполнение сводного бюджета обеспечивали те же четыре отрасли. На перерабатывающую промышленность приходилось 17,9% поступлений, торговлю — 16,3%, государственное управление и оборону — 11,9%, финансовую и страховую деятельность — 10,8%.

По итогам десяти месяцев доля перерабатывающей промышленности осталась неизменной, а торговли и государственного управления выросли на 0,3 и 0,6 процентного пункта соответственно. Доля финансовой и страховой деятельности сократилась на 1,4 процентного пункта, хотя сумма уплаченных налогов продолжала расти.

В целом, по оперативным данным ГНС, за январь-октябрь 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,101 трлн грн налогов и сборов, администрированных налоговой службой. Это отдельный показатель, который не следует отождествлять с поступлениями в сводный бюджет. На динамику платежей по отраслям влияют не только результаты деятельности предприятий, но и размер зарплат, доходов, налоговых ставок и сроков уплаты отдельных налогов.