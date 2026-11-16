Кто наполняет бюджет Украины: четыре отрасли увеличили уплату налогов на 177 млрд грн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 ноября 2026, 8:58 Читати українською

Кто наполняет бюджет Украины: четыре отрасли увеличили уплату налогов на 177 млрд грн

По итогам января-октября 2026 года четыре отрасли экономики обеспечили 56,4% всех поступлений от налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины. Наибольший вклад внесли предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Совокупный рост уплаты налогов этими четырьмя отраслями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 177 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По итогам января-октября 2026 года четыре отрасли экономики обеспечили 56,4% всех поступлений от налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины.
По итогам января-октября 2026 года четыре отрасли экономики обеспечили 56,4% всех поступлений от налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие отрасли оплатили больше всего

По данным ГНС, наибольшие доли в общей сумме налоговых поступлений обеспечили:

  • Перерабатывающая промышленность — 17,9%.
  • Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов — 16,6%.
  • Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 12,5%.
  • Финансовая и страховая деятельность — 9,4%.

Итого эти четыре отрасли обеспечили более половины всех налоговых поступлений в сводный бюджет.

В то же время, именно они продемонстрировали наибольший прирост уплаты налогов в денежном выражении по сравнению с январем — октябрем 2025 года.

Больше дополнительных средств поступило от перерабатывающей промышленности — 52,8 млрд грн, или на 17,6% больше, чем в прошлом.

Предприятия оптовой и розничной торговли увеличили оплату на 45,1 млрд грн (+16%).

Сфера государственного управления, обороны и обязательного социального страхования обеспечила дополнительно 39,6 млрд грн (+19,2%).

Финансовая и страховая деятельность увеличила отчисления на 39,5 млрд грн (+26,9%).

Финансовый сектор растет быстрее всего

Несмотря на то, что больше налогов в абсолютном выражении платит перерабатывающая промышленность, самые высокие темпы роста среди четырех отраслей зафиксированы в финансовом и страховом секторе.

За десять месяцев 2026 г. объем его налоговых платежей увеличился на 26,9%. Это заметно выше, чем в перерабатывающей промышленности (+17,6%) и торговле (+16%).

В то же время доля финансового сектора в общем объеме уплаты налогов составила 9,4%, тогда как на перерабатывающую промышленность и торговлю пришлось 34,5%.

В ГНС отмечают, что налоговые поступления обеспечивают финансирование обороны, социальной сферы, поддержки общин и выполнения государственных обязательств.

Для налогоплательщиков продолжают работать Центры обслуживания плательщиков и Офисы налоговых консультантов, где можно получить разъяснения по выполнению налоговых обязательств.

Как меняется структура поступлений

Как ранее писал «Минфин», по итогам восьми месяцев 2026 года наибольший вклад в наполнение сводного бюджета обеспечивали те же четыре отрасли. На перерабатывающую промышленность приходилось 17,9% поступлений, торговлю — 16,3%, государственное управление и оборону — 11,9%, финансовую и страховую деятельность — 10,8%.

По итогам десяти месяцев доля перерабатывающей промышленности осталась неизменной, а торговли и государственного управления выросли на 0,3 и 0,6 процентного пункта соответственно. Доля финансовой и страховой деятельности сократилась на 1,4 процентного пункта, хотя сумма уплаченных налогов продолжала расти.

В целом, по оперативным данным ГНС, за январь-октябрь 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,101 трлн грн налогов и сборов, администрированных налоговой службой. Это отдельный показатель, который не следует отождествлять с поступлениями в сводный бюджет. На динамику платежей по отраслям влияют не только результаты деятельности предприятий, но и размер зарплат, доходов, налоговых ставок и сроков уплаты отдельных налогов.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 32 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами