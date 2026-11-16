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16 ноября 2026, 9:16 Читати українською

FATF исключила Монако и еще три страны из серого списка: что это значит для бизнеса

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) исключила Монако, Болгарию, Демократическую Республику Конго и Кот-д'Ивуар из серого списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом. Решение может облегчить международные операции и сотрудничество с банками этих стран. Об этом сообщает FATF по итогам пленарного заседания, состоявшегося 28−30 октября 2026 года.

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) исключила Монако, Болгарию, Демократическую Республику Конго и Кот-д'Ивуар из серого списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом.
Все четыре страны добились существенного прогресса
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Организация признала, что все четыре страны добились существенного прогресса в совершенствовании национальных систем противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

В частности они выполнили согласованные планы реформ, устранили выявленные недостатки финансового контроля и успешно прошли выездные проверки FATF.

Что изменится для бизнеса

Исключение из серого списка является положительным сигналом для международных банков, инвесторов и компаний, работающих с соответствующими юрисдикциями.

Потенциально это может означать:

  • Упрощение международных платежей — уменьшение количества дополнительных проверок при проведении трансграничных операций.
  • Облегчение открытия банковских счетов — снижение рисков, связанных со статусом страны.
  • Улучшение доступа к международному финансированию — повышение доверия иностранных банков и инвесторов.
  • Упрощение делового сотрудничества — уменьшение регуляторных барьеров для компаний, работающих с этими странами.

В то же время исключение из списка FATF не означает автоматической отмены банковских проверок. Финансовые учреждения и дальше будут оценивать риски клиентов и операций.

Монако остается в списке ЕС

Несмотря на решения FATF, Монако, Кот-д'Ивуар и Демократическая Республика Конго остаются в отдельном перечне Европейского Союза юрисдикций с высоким риском отмывания средств.

Это означает, что европейские банки продолжают применять усиленные меры по проверке операций, связанных с этими странами, к соответствующему пересмотру перечня ЕС.

Кто остался в «сером списке»

После обновления под усиленным мониторингом FATF остаются 18 юрисдикций.

Среди них — Британские Виргинские острова, Ангола, Боливия, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Вьетнам, Кения, Кувейт, Ливан, Непал и другие.

В частности, Британские Виргинские острова, широко используемые в международном корпоративном структурировании, продолжают находиться под усиленным мониторингом.

Справка

Серый список FATF — перечень стран и территорий, в системах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма которых выявлены стратегические недостатки.

Попадание в этот список означает, что юрисдикция обязалась устранить выявленные проблемы в определенные сроки и находится под усиленным международным мониторингом.

В то же время FATF не требует автоматического применения усиленной проверки ко всем операциям со странами «серого списка», отмечая необходимость риск-ориентированного подхода.

Напомним, Украина находилась в «черном списке» FATF до февраля 2004 года, а в «сером» — до октября 2011 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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