ЕС готовит новый зимний пакет для Украины: генераторы, автобусы и помощь на восстановление мостов

Украина и Европейский Союз работают над конкретным наполнением экстренного пакета помощи для прохождения зимы. Он предполагает генераторы, зарядные станции, автобусы, а также оборудование для восстановления мостов и переправ через Днепр. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Украина и Европейский Союз работают над конкретным наполнением экстренного пакета помощи для прохождения зимы.

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По его словам, поддержка необходима для обеспечения жизнедеятельности украинских городов, подвергающихся российским атакам на энергетическую и транспортную инфраструктуру.

В первую очередь речь идет о Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и Одессе.

«Готовим с Евросоюзом конкретное наполнение экстренного зимнего пакета для Украины: генераторы, зарядные станции, автобусы, помощь с мостами и переправами, чтобы сохранить надежное сообщение между берегами Днепра», — отметил премьер.

Какую помощь планируют получить

Основной задачей нового пакета является поддержание энергетической устойчивости и транспортного сообщения в условиях продолжительных отключений электроэнергии.

В частности Украина рассчитывает получить дополнительные генераторы и зарядные станции, которые помогут обеспечивать резервное питание домов и критической инфраструктуры.

Еще одно направление — общественный транспорт. Дополнительные автобусы могут поддерживать пассажирские перевозки в городах, где из-за перебоев с электроснабжением останавливается электротранспорт.

Отдельное внимание будет уделено мостам и переправам через Днепр. Помощь европейских партнеров должна способствовать сохранению транспортного сообщения между правым и левым берегами в условиях угрозы новых российских атак.

Потребность в экстренной поддержке усилилась после очередных ударов по украинской энергосистеме.

15 ноября российские войска атаковали линии электропередачи и подстанции в Запорожской и Днепропетровской областях.

По словам Корецкого, в результате ударов без электроснабжения остались сотни тысяч человек.

В обоих регионах ввели аварийные отключения. Энергетики приступили к восстановительным работам, а объекты критической инфраструктуры перешли на резервные источники питания.

Когда Украина может получить помощь

16 ноября премьер-министр планирует провести в Брюсселе переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Во время встречи стороны должны согласовать детали экстренного пакета, в частности, первоочередные потребности и организацию поставки оборудования.

Корецкий рассчитывает, что решение удастся окончательно согласовать в ближайшее время, после чего первые партии помощи начнут поступать в Украину.

В то же время, общая стоимость пакета, точные объемы дополнительного оборудования и сроки его поставки пока не уточнены.

Какую помощь уже согласовал ЕС

Как ранее писал «Минфин», 9 ноября президент Владимир Зеленский после разговора с Урсулой фон дер Ляен сообщил о договоренности по экстренной помощи Украине. Евросоюз согласился использовать специальный механизм поддержки для обеспечения первоочередных потребностей городов после ударов России.

Уже 12 ноября руководство ЕС объявило конкретные меры: мобилизацию 500 генераторов из стратегических резервов rescEU, содействие доставлению 200 автобусов и четырех понтонных мостов из Норвегии. Еврокомиссия также будет помогать создавать центры экстренной поддержки населения и снабжать их необходимым оборудованием. Сроки поступления этой помощи пока не определены.

Отдельно Евросоюз реализует программу поддержки энергосистемы Украины на зимний период 2026—2027 годов общим объемом 920 млн евро. Она предусматривает ремонт поврежденных сетей, развитие децентрализованной генерации и укрепление энергетической инфраструктуры. Нынешние переговоры должны уточнить срочные потребности украинских городов и ускорить получение помощи, необходимой после последних атак.