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16 ноября 2026, 9:59 Читати українською

Хуанга хотят вернуть в Nvidia: Маск и руководители IT-гигантов давят на совет директоров

Соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг, покинувший пост генерального директора компании на фоне корпоративного скандала, рассматривает возможность возвращения. Его поклонники среди влиятельных руководителей Кремниевой долины организуют кампанию поддержки и пытаются привлечь к ней Белый дом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации. Информацию также передает Reuters.

Соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг, покинувший пост генерального директора компании на фоне корпоративного скандала, рассматривает возможность возвращения.
Соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг, покинувший пост генерального директора компании на фоне корпоративного скандала, рассматривает возможность возвращения
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► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным издания, Хуанг уже обсуждал возможность возвращения с ближайшими соратниками.

Один из его союзников рассказал, что сторонники бывшего руководителя формируют специальную группу влиятельных представителей технологической индустрии. Ее задача — убедить совет директоров Nvidia пересмотреть решение о смене руководства.

В то же время, группа планирует заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа. По словам собеседника Financial Times, Хуанг поддерживает эти усилия.

Маск выступил в защиту Хуанга

Одним из самых известных поклонников возвращения Хуанга стал Илон Маск, руководитель Tesla и SpaceX.

13 ноября Маск публично поддержал петицию о возобновлении соучредителя Nvidia в должности генерального директора.

На следующий день он предупредил, что компания рискует потерять важные договоренности с поставщиками из-за отставки своего многолетнего руководителя.

По мнению Маска, часть партнерских соглашений Nvidia основывалась на личном доверии Хуангу, а не только на формальных контрактах.

В то же время в Вашингтоне нет единой позиции по возможному возвращению руководителя.

Министр финансов США Скотт Бессент 15 ноября заявил, что Nvidia следует искать нового генерального директора за пределами компании.

Он также призвал совет директоров и юридических консультантов в течение десяти дней предоставить ответы на вопросы соблюдения экспортных ограничений и корпоративных процедур.

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Кто сейчас управляет Nvidia

12 ноября Nvidia официально объявила об отставке Дженсена Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров компании.

Временной руководительницей был назначен финансовый директор Колетт Кресс, работающая в Nvidia с 2013 года.

Главой совета директоров стал Харви Джонс. Компания приступила к поиску постоянного CEO среди внутренних и внешних кандидатов.

По информации Financial Times, совет директоров уже обращался к генеральному директору британского разработчика микросхем Arm Holdings Рене Хаас как к потенциальному преемнику Хуанга.

В то же время, официального решения о возвращении соучредителя Nvidia нет. Компания пока не прокомментировала сообщение о переговорах с его сторонниками.

Почему это важно для инвесторов

Как ранее писал Минфин, отставка Хуанга 12 ноября завершила 33-летний период его руководства Nvidia. Кадровые изменения произошли на фоне внутреннего расследования возможного иностранного разведывательного влияния и вопросов поставки американских ИИ-чипов в Китай. Nvidia ранее заявляла, что не имеет оснований считать корпоративные секреты или национальную безопасность США скомпрометированными.

Читайте: Nvidia потеряла сотни миллиардов долларов капитализации: что происходит с технологическим гигантом

Корпоративный кризис уже сказался на рыночной стоимости компании. По сообщениям Reuters, после начала скандала капитализация Nvidia сократилась примерно на $600 млрд. Аналитики также обращают внимание на риски для отношений с поставщиками и крупными заказчиками, многие годы сотрудничавшими непосредственно с Хуангом.

Следующим событием для инвесторов станет квартальная отчетность Nvidia, запланированная на 17 ноября. Рынок будет оценивать не только спрос на процессоры искусственного интеллекта и финансовые результаты компании, но и способность нового руководства обеспечить выполнение контрактов. Возвращение Хуанга пока остается одним из возможных сценариев.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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