В Украине хотят наработать новый закон о регулировании мессенджера Telegram

Комитет по гуманитарной и информационной политике решил наработать новую редакцию законопроекта, предусматривающего регулирование работы Telegram в Украине. Об этом пишут на сайте Верховной Рады.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Речь идет о проекте закона № 11115 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация», зарегистрированной в марте 2024 года.

Однако после рассмотрения документа 29 августа комитет решил наработать новую редакцию проекта на основе положений документа № 11115. Это хотят сделать ввиду необходимости уточнения отдельных положений проекта в связи с новыми обстоятельствами и общественным запросом.

По словам первого автора документа народного депутата Николая Княжицкого, проект предлагает довольно неагрессивное регулирование платформ общего доступа к информации, в том числе и Telegram.

Это регулирование не предусматривает блокировки, санкций для пользователей, деанонимизации каналов или возбуждение уголовных дел. Суть документа сводится к двум основным принципам:

платформа должна обеспечить коммуникацию с украинскими властями (регуляторными органами) относительно соблюдения законодательства;

платформа должна подтвердить свою безопасность для наших граждан, и, прежде всего, отсутствие среди владельцев условного ФСБ, других российских правительственных структур и граждан страны-агрессора.

Для наработки новой редакции будет создана соответствующая рабочая группа. Документ должен быть зарегистрирован в Верховной Раде до конца сентября 2024 года.

Напомним, что во Франции арестовали основателя и CEO Telegram россиянина Павла Дурова, который 10 лет назад покинул родину. Дурова обвиняют во многих преступлениях, связанных с деятельностью мессенджера — мошенничество, обращение наркотиков, порнография и т. д.

К теме: Telegram имеет $2,4 млрд долговых обязательств — FT