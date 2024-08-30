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30 августа 2024, 13:38 Читати українською

Telegram имеет $2,4 млрд долговых обязательств — FT

Telegram имеет $2,4 млрд обязательств со сроком погашения в 2026 году. Об этом сообщает Financial Times.

Telegram имеет $2,4 млрд обязательств со сроком погашения в 2026 году.

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Выход на биржу под вопросом

Надежды Telegram на прибыльное IPO в течение двух лет были разбиты уголовными обвинениями, выдвинутыми против генерального директора мессенджера, поскольку владельцы облигаций компании несут значительные потери из-за событий последних нескольких дней.

Цена облигаций Telegram упала почти на 10 процентных пунктов, торгуясь на уровне 87 центов по сравнению с около 96 центов до ареста Дурова.

Результаты компании

В прошлом году компания получила $342 млн прибыли при операционных убытках в размере $108 млн. Общий ущерб составил около $173 млн после уплаты налогов.

В 2024 году компания также продала токены на сумму свыше $244 млн.

Telegram полностью принадлежит Дурову, владеющему многомиллиардным криптовалютным состоянием, но компания привлекла около $2,4 млрд долгового финансирования со сроком погашения в 2026 году.

Это включает в себя размещение облигаций на сумму $1 млрд в 2021 году. Совсем недавно в начале этого года было привлечено еще $330 млн.

Эксперты предупреждают, что любой листинг Telegram на бирже будет усложнен, если рекламодатели не захотят тратить средства на платформу, теперь связанную с материалами о сексуальном насилии над детьми.

Напомним, что французские правоохранители предъявили Дурову обвинения в 12 преступлениях.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
30 августа 2024, 13:50
#
То не великі гроші як для багатьох крипторпоектів телеграм… Відмивання на рівні.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
30 августа 2024, 13:52
#
Надіюсь, чувак НЕ зламається.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
30 августа 2024, 14:25
#
> Telegram має $2,4 млрд боргу

Ви жовтите. Боргові зобов’язання і операційний борг — це не одне і те саме. Поправте заголовок, бо FT нічого полібного не заявляв.
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