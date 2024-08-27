Французская прокуратура объяснила, в чем обвиняют Павла Дурова

Французская прокуратура официально подтвердила задержание основателя Telegram Павла Дурова, говорится в пресс-релизе правоохранительного органа. Владельца мессенджера подозревают в 12 преступлениях.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прокуратура Франции подтвердила, что 24 августа в 20:00 заключила под стражу основателя Telegram Павла Дурова. Эта мера принята в рамках судебного расследования, открытого 8 июля 2024 года, после предварительного расследования, проведенного подразделением J3 (борьба с киберпреступностью) Парижской прокуратуры.

Основателя Telegram Павла Дурова подозревают в 12 преступлениях:

соучастие в веб-разработке онлайн-платформы для содействия незаконной деятельности в организованной группе;

отказ в предоставлении по требованию компетентных органов информации или документов, необходимых в судебных расследованиях;

соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних;

соучастие в распространении порнографических изображений несовершеннолетних в организованной группе;

соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предложении или сбыте наркотиков;

соучастие в предложении, продаже или предоставлении без законной причины оборудования, инструментов, программ или данных, разработанных или адаптированных для получения доступа или повреждения автоматизированной системы обработки данных;

соучастие в организованном мошенничестве;

участие в преступном объединении с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого на пять и более лет лишения свободы;

отмывание средств, полученных преступным путём;

предоставление криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности;

предоставление криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или мониторинг целостности без предварительного декларирования;

импорт криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или мониторинг целостности без предварительного декларирования.

Предыстория

Как писал «Минфин», 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа правоохранители задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже.

К теме: Франция продолжила арест Павла Дурова. Toncoin потерял $2,7 млрд. капитализации