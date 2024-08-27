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27 августа 2024, 11:42 Читати українською

Французская прокуратура объяснила, в чем обвиняют Павла Дурова

Французская прокуратура официально подтвердила задержание основателя Telegram Павла Дурова, говорится в пресс-релизе правоохранительного органа. Владельца мессенджера подозревают в 12 преступлениях.

Французская прокуратура официально подтвердила задержание основателя Telegram Павла Дурова, говорится в пресс-релизе правоохранительного органа.

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Прокуратура Франции подтвердила, что 24 августа в 20:00 заключила под стражу основателя Telegram Павла Дурова. Эта мера принята в рамках судебного расследования, открытого 8 июля 2024 года, после предварительного расследования, проведенного подразделением J3 (борьба с киберпреступностью) Парижской прокуратуры.

Основателя Telegram Павла Дурова подозревают в 12 преступлениях:

  • соучастие в веб-разработке онлайн-платформы для содействия незаконной деятельности в организованной группе;
  • отказ в предоставлении по требованию компетентных органов информации или документов, необходимых в судебных расследованиях;
  • соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних;
  • соучастие в распространении порнографических изображений несовершеннолетних в организованной группе;
  • соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предложении или сбыте наркотиков;
  • соучастие в предложении, продаже или предоставлении без законной причины оборудования, инструментов, программ или данных, разработанных или адаптированных для получения доступа или повреждения автоматизированной системы обработки данных;
  • соучастие в организованном мошенничестве;
  • участие в преступном объединении с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого на пять и более лет лишения свободы;
  • отмывание средств, полученных преступным путём;
  • предоставление криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности;
  • предоставление криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или мониторинг целостности без предварительного декларирования;
  • импорт криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или мониторинг целостности без предварительного декларирования.

Предыстория

Как писал «Минфин», 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа правоохранители задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже.

К теме: Франция продолжила арест Павла Дурова. Toncoin потерял $2,7 млрд. капитализации

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+7
Kharakternyk
Kharakternyk
27 августа 2024, 13:12
#
В глобальній диктатурі не може бути ніякої свободи слова.
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0
financialGenius
financialGenius
27 августа 2024, 13:34
#
Дуров дал хорошее интервью где доступно обяснил почему «продал» ВК и как спецслужбы хотели получать инфу с ВК… сейчас другая страна хочет данные пользователей … красавчик одним словом что не раздает на право и на лево данные пользователей и переписки их … если заставят продать телегу, тогда удалюсь оттуда.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 августа 2024, 13:35
#
Даже миллиардеры становятся заложниками и рабами системы…
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