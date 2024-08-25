Основателя Telegram Дурова задержали во Франции — СМИ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 августа 2024, 10:26 Читати українською

Основателя Telegram Дурова задержали во Франции — СМИ

В субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стражи порядка задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает французский телеканал TF1.

В субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стражи порядка задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова.
Фото: instagram.com/durov

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Дурова арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.

Причина ареста

Арест произвели жандармы GTA (Воздушная транспортная жандармерия). Причиной ареста стал тот факт, что Дуров был зарегистрирован в FPR (картотеке находящихся в розыске лиц) и только что прибыл из Азербайджана.

Франция ранее выдала ордер на его розыск. Следователи считают, что отсутствие у Дурова сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты, предлагаемые Telegram, делают его соучастником наркоторговли, педофильских преступлений и мошенничества.

Дурова обвиняют в том, что он не принял меры против преступного использования Telegram обмена сообщениями своими подписчиками, не осуществлял модерацию сервиса и не сотрудничал со следствием.

Телеканал отмечает, что поскольку Дуров знал, что является персоной нон-грата во Франции, он привык путешествовать в Эмираты, страны постсоветского пространства, Южную Америку и другие страны мира. Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram находится под наблюдением.

Следователь сообщил TF1, что Дуров точно окажется в СИЗО.

«На своей платформе он позволил совершить бесчисленное количество правонарушений и преступлений, в отношении которых он не совершил ничего, чтобы сдержать их или сотрудничать с правоохранителями. Нет сомнений, что после предъявления обвинения его будут содержать под стражей», — отметил близкий к делу источник.

Французский телеканал отмечает, что Telegram является инструментом, который используется организованной преступностью. Помимо терроризма педофилы пользуются Telegram для обмена контентом.

«Многие годы мессенджер стал платформой № 1 для организованной преступности», — комментирует следователь.

Исходя из предыдущих обвинений, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

Telegram в Украине

Несколько месяцев назад на Украине активно обсуждалась идея ограничения работы отдельных Telegram-каналов. Отмечалось, что рост популярности анонимных Telegram-каналов является значительной угрозой, поскольку Россия использует их для распространения фейков и дезинформации.

В украинской разведке признают, что Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Напомним

В июле 2024 Telegram открыл доступ Украине к функции монетизации. Теперь владельцы каналов могут получать 50% от рекламы, которую будет размещать соцсеть.

В августе Telegram к 11 годовщине основания мессенджера выпустил масштабное обновление. В мессенджер добавили Звездные реакции и Звездные подписки, платные медиа для ботов и бизнес-аккаунтов, а также новый режим для администраторов Telegram-каналов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+171
penetrator1963
penetrator1963
25 августа 2024, 11:13
#
Если не умеешь ловить преступников, то надо закрывать владельцев мессенджеров, через которые преступники общаются. мужик под ФСБ не лёг, смылся, так его лягушачья жандармерия за то же самое арестовала.
+
+82
Kikudzuki
Kikudzuki
25 августа 2024, 11:29
#
Мама Мия, что делается! Это же чисто методы работы совкового КГБ! Какое они имеют право принуждать человека «работать с правоохранителями» — т. е. прогнуть его под себя и сделать его стукачем, марионеткой, шпионом! Бедный мужик! Все так красиво обставили, только плевать им всем на моральность ТГ, просто не довольны тем, что владелец проявил независимость. Решили сломать и убрать. 🤨😥
+
0
akapello
akapello
25 августа 2024, 11:49
#
→ Kikudzuki
→ penetrator1963
Вважаєте, що поліція має робити вигляд, що нічого не відбувається?
Вважаєте, що наркоторгівля, педофілія та інша злочинна діяльність мають почуватися безкарними у демократичних країнах?
Демократія — це не про вседозволеність.
Демократія повинна вміти захищати свої цінності.
+
+22
Три літри
Три літри
25 августа 2024, 12:37
#
Вважаєте, що поліція має робити вигляд, що нічого не відбувається?

Поліція має діяти згідно норм свого національного законодавства, тобто шукати злочинців, а не звинувачувати сервіси якими користуються злочинці.

Демократія — це не про вседозволеність.

Дивлячись на те як влада демократичних країн впроваджує тотальне стеження схоже це сучасна демократія саме про це, вседозволенність влади.

Демократія повинна вміти захищати свої цінності.

Якби сучасна демократія вміла захищати свої цінності то Росія була б зупинена або в 2014 році, а може й ще раніше в 2008.
+
+22
Kikudzuki
Kikudzuki
25 августа 2024, 14:20
#
> akapello Для решения этих проблем существует полиция нравов и отдел по борьбе с организованной преступностью, а не вешать всех собак на владельца ТГ и требовать, чтоб он принимал меры по борьбе и предотврашению преступной деятельности! Представьте, что вы сдали в аренду или просто временно предоставили автомобиль, квартиру кому то и этот кто-то хранил в вашей квартире и перевозил в вашем авто партии наркотиков, оружия — и полиция, в т. ч. и международная не их схватила и привлекла к ответственности, а вас и назначила вам 20 лет тюремного заключения… 🥲🤷‍♀️ Дурова могут задержать — это да, но никак не засаживать за решетку. Такие действия говорят о разборках частного характера, а не о заботе о правосудии.
+
0
anarxi
anarxi
25 августа 2024, 12:08
#
Чувак то прилетел из Айзербаджана, был там гостем на фестивале, якобы… х.йло полетело в Чечню, а Дуров в Францию… совпадение ?
+
0
Три літри
Три літри
25 августа 2024, 12:36
#
Оце ви оперативні :D
+
+22
Mini Mi
Mini Mi
25 августа 2024, 16:02
#
Хах, чувак думал что только в рашке могут нарисовать срок и отжать бизнес, а оказалось что в «демократических» странах это тоже возможно. А по сути обвинения это полнейшая дичь, тогда нужно их же предъявлять создателям криптографии, смартфонов, провайдерам и т. д.
+
+15
bonv
bonv
25 августа 2024, 17:16
#
Крипта відреагувала.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами