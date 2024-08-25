Основателя Telegram Дурова задержали во Франции — СМИ

В субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стражи порядка задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает французский телеканал TF1.

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Дурова арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.

Причина ареста

Арест произвели жандармы GTA (Воздушная транспортная жандармерия). Причиной ареста стал тот факт, что Дуров был зарегистрирован в FPR (картотеке находящихся в розыске лиц) и только что прибыл из Азербайджана.

Франция ранее выдала ордер на его розыск. Следователи считают, что отсутствие у Дурова сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты, предлагаемые Telegram, делают его соучастником наркоторговли, педофильских преступлений и мошенничества.

Дурова обвиняют в том, что он не принял меры против преступного использования Telegram обмена сообщениями своими подписчиками, не осуществлял модерацию сервиса и не сотрудничал со следствием.

Телеканал отмечает, что поскольку Дуров знал, что является персоной нон-грата во Франции, он привык путешествовать в Эмираты, страны постсоветского пространства, Южную Америку и другие страны мира. Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram находится под наблюдением.

Следователь сообщил TF1, что Дуров точно окажется в СИЗО.

«На своей платформе он позволил совершить бесчисленное количество правонарушений и преступлений, в отношении которых он не совершил ничего, чтобы сдержать их или сотрудничать с правоохранителями. Нет сомнений, что после предъявления обвинения его будут содержать под стражей», — отметил близкий к делу источник.

Французский телеканал отмечает, что Telegram является инструментом, который используется организованной преступностью. Помимо терроризма педофилы пользуются Telegram для обмена контентом.

«Многие годы мессенджер стал платформой № 1 для организованной преступности», — комментирует следователь.

Исходя из предыдущих обвинений, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

Telegram в Украине

Несколько месяцев назад на Украине активно обсуждалась идея ограничения работы отдельных Telegram-каналов. Отмечалось, что рост популярности анонимных Telegram-каналов является значительной угрозой, поскольку Россия использует их для распространения фейков и дезинформации.

В украинской разведке признают, что Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Напомним

В июле 2024 Telegram открыл доступ Украине к функции монетизации. Теперь владельцы каналов могут получать 50% от рекламы, которую будет размещать соцсеть.

В августе Telegram к 11 годовщине основания мессенджера выпустил масштабное обновление. В мессенджер добавили Звездные реакции и Звездные подписки, платные медиа для ботов и бизнес-аккаунтов, а также новый режим для администраторов Telegram-каналов.