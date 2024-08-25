В субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стражи порядка задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает французский телеканал TF1.
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции — СМИ
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Дурова арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.
Причина ареста
Арест произвели жандармы GTA (Воздушная транспортная жандармерия). Причиной ареста стал тот факт, что Дуров был зарегистрирован в FPR (картотеке находящихся в розыске лиц) и только что прибыл из Азербайджана.
Франция ранее выдала ордер на его розыск. Следователи считают, что отсутствие у Дурова сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты, предлагаемые Telegram, делают его соучастником наркоторговли, педофильских преступлений и мошенничества.
Дурова обвиняют в том, что он не принял меры против преступного использования Telegram обмена сообщениями своими подписчиками, не осуществлял модерацию сервиса и не сотрудничал со следствием.
Телеканал отмечает, что поскольку Дуров знал, что является персоной нон-грата во Франции, он привык путешествовать в Эмираты, страны постсоветского пространства, Южную Америку и другие страны мира. Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram находится под наблюдением.
Следователь сообщил TF1, что Дуров точно окажется в СИЗО.
«На своей платформе он позволил совершить бесчисленное количество правонарушений и преступлений, в отношении которых он не совершил ничего, чтобы сдержать их или сотрудничать с правоохранителями. Нет сомнений, что после предъявления обвинения его будут содержать под стражей», — отметил близкий к делу источник.
Французский телеканал отмечает, что Telegram является инструментом, который используется организованной преступностью. Помимо терроризма педофилы пользуются Telegram для обмена контентом.
«Многие годы мессенджер стал платформой № 1 для организованной преступности», — комментирует следователь.
Исходя из предыдущих обвинений, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
Telegram в Украине
Несколько месяцев назад на Украине активно обсуждалась идея ограничения работы отдельных Telegram-каналов. Отмечалось, что рост популярности анонимных Telegram-каналов является значительной угрозой, поскольку Россия использует их для распространения фейков и дезинформации.
В украинской разведке признают, что Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Напомним
В июле 2024 Telegram открыл доступ Украине к функции монетизации. Теперь владельцы каналов могут получать 50% от рекламы, которую будет размещать соцсеть.
В августе Telegram к 11 годовщине основания мессенджера выпустил масштабное обновление. В мессенджер добавили Звездные реакции и Звездные подписки, платные медиа для ботов и бизнес-аккаунтов, а также новый режим для администраторов Telegram-каналов.
Комментарии - 9
→ penetrator1963
Вважаєте, що поліція має робити вигляд, що нічого не відбувається?
Вважаєте, що наркоторгівля, педофілія та інша злочинна діяльність мають почуватися безкарними у демократичних країнах?
Демократія — це не про вседозволеність.
Демократія повинна вміти захищати свої цінності.
Поліція має діяти згідно норм свого національного законодавства, тобто шукати злочинців, а не звинувачувати сервіси якими користуються злочинці.
Демократія — це не про вседозволеність.
Дивлячись на те як влада демократичних країн впроваджує тотальне стеження схоже це сучасна демократія саме про це, вседозволенність влади.
Демократія повинна вміти захищати свої цінності.
Якби сучасна демократія вміла захищати свої цінності то Росія була б зупинена або в 2014 році, а може й ще раніше в 2008.