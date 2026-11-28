В Швейцарии 26 ноября 2026 года начались торги первым в стране спотовым биржевым фондом на биткоин — Bitcoin Fund ETF (BBIT). Продукт компании BIT Asset Management вышел на биржу SIX Swiss Exchange с активами в размере 350 BTC и целевой годовой комиссией 0,19% . Об этом сообщили SIX Swiss Exchange и BIT Asset Management .

В Швейцарии запустили первый спотовый биткоин-ETF

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Как работает новый биткоин-ETF

Новый фонд торгуется под тикером BBIT и обеспечивает инвесторам доступ к биткоину через традиционный фондовый рынок.

В отличие от фьючерсных ETF, инвестирующих в производные финансовые инструменты, BBIT напрямую владеет криптовалютой.

Фонд использует пассивную инвестиционную стратегию и отслеживает цену биткоина по индексу SIX Reference Rate Bitcoin Index.

Инвесторы могут покупать и продавать паи фонда через банки и брокеров, обеспечивающих доступ к бирже SIX Swiss Exchange.

При этом им не нужно самостоятельно создавать криптовалютные кошельки, хранить частные ключи или открывать счета на криптобиржах.

Торги фондом проводятся в двух валютах — долларах США и швейцарских франках.

Кто управляет фондом и где хранятся биткоины

Эмитентом и управляющей компанией фонда выступает швейцарская Pernet von Ballmoos AG.

BIT Asset Management отвечает за управление активами, спонсирование и дистрибьюцию продукта.

Кастодианом является швейцарский AMINA Bank, находящийся под наблюдением финансового регулятора FINMA.

Биткоины фонда хранятся в изолированных холодных кошельках, то есть без постоянного подключения к интернету.

К моменту запуска активы фонда составляли 350 BTC. Годовой коэффициент расходов заявлен на уровне 0,19%, что эквивалентно примерно $19 в год на каждые $10 тыс. инвестиций без учета изменения стоимости активов и дополнительных торговых расходов.

Маркетмейкером фонда выступает Flow Traders.

Почему фонд называют первым в Швейцарии

BBIT стал первым спотовым биткоином-ETF, созданным в рамках швейцарского режима инвестиционных фондов и допущенным к торгам на SIX Swiss Exchange.

В то же время, это не первый биржевой инструмент в Швейцарии, который дает инвесторам доступ к криптовалют.

Ранее на швейцарском рынке уже торговались криптовалютные ETP — биржевые продукты, в частности, ETN и другие инструменты, отличающиеся от классических ETF юридической структурой.

Главная особенность BBIT состоит в том, что это регулируемый швейцарский инвестиционный фонд, непосредственно владеющий биткоинами.

Что произошло с предыдущим европейским биткоином-ETF

Первый в Европе спотовый биткоин-ETF появился еще в августе 2023 года.

Тогда компания Jacobi Asset Management запустила The Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF, торговавшуюся на бирже Euronext Amsterdam под тикером BCOIN.

Однако со 2 февраля 2026 года этот фонд значится на Euronext как неактивный.

В феврале 2026 года компания Jacobi Asset Management (Holdings) Ltd также приступила к процедуре добровольной ликвидации.

На этом фоне BIT Asset Management позиционирует BBIT как единственный действующий спотовый биткоин-ETF в Европе. В то же время, это утверждение компании, а не подтверждение отсутствия всех других европейских биржевых продуктов на биткоин.

Что это значит для инвесторов

Запуск BBIT расширяет возможности инвестирования в биткоин через регулируемые инструменты традиционного финансового рынка.

Его особенностями являются прямое обеспечение криптовалютой, хранение активов в регулируемом банке и относительно низкие заявленные годовые расходы.

В то же время инвестиции в фонд остаются зависимыми от колебаний цены биткоина. Наличие регулируемого кастодиана и фондовой структуры не устраняет рыночные риски и не гарантирует прибыльности.