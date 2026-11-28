В Швейцарии 26 ноября 2026 года начались торги первым в стране спотовым биржевым фондом на биткоин — Bitcoin Fund ETF (BBIT). Продукт компании BIT Asset Management вышел на биржу SIX Swiss Exchange с активами в размере 350 BTC и целевой годовой комиссией 0,19%. Об этом сообщили SIX Swiss Exchange и BIT Asset Management.
В Швейцарии запустили первый спотовый биткоин-ETF: что известно о новом фонде
Как работает новый биткоин-ETF
Новый фонд торгуется под тикером BBIT и обеспечивает инвесторам доступ к биткоину через традиционный фондовый рынок.
В отличие от фьючерсных ETF, инвестирующих в производные финансовые инструменты, BBIT напрямую владеет криптовалютой.
Фонд использует пассивную инвестиционную стратегию и отслеживает цену биткоина по индексу SIX Reference Rate Bitcoin Index.
Инвесторы могут покупать и продавать паи фонда через банки и брокеров, обеспечивающих доступ к бирже SIX Swiss Exchange.
При этом им не нужно самостоятельно создавать криптовалютные кошельки, хранить частные ключи или открывать счета на криптобиржах.
Торги фондом проводятся в двух валютах — долларах США и швейцарских франках.
Кто управляет фондом и где хранятся биткоины
Эмитентом и управляющей компанией фонда выступает швейцарская Pernet von Ballmoos AG.
BIT Asset Management отвечает за управление активами, спонсирование и дистрибьюцию продукта.
Кастодианом является швейцарский AMINA Bank, находящийся под наблюдением финансового регулятора FINMA.
Биткоины фонда хранятся в изолированных холодных кошельках, то есть без постоянного подключения к интернету.
К моменту запуска активы фонда составляли 350 BTC. Годовой коэффициент расходов заявлен на уровне 0,19%, что эквивалентно примерно $19 в год на каждые $10 тыс. инвестиций без учета изменения стоимости активов и дополнительных торговых расходов.
Маркетмейкером фонда выступает Flow Traders.
Почему фонд называют первым в Швейцарии
BBIT стал первым спотовым биткоином-ETF, созданным в рамках швейцарского режима инвестиционных фондов и допущенным к торгам на SIX Swiss Exchange.
В то же время, это не первый биржевой инструмент в Швейцарии, который дает инвесторам доступ к криптовалют.
Ранее на швейцарском рынке уже торговались криптовалютные ETP — биржевые продукты, в частности, ETN и другие инструменты, отличающиеся от классических ETF юридической структурой.
Главная особенность BBIT состоит в том, что это регулируемый швейцарский инвестиционный фонд, непосредственно владеющий биткоинами.
Что произошло с предыдущим европейским биткоином-ETF
Первый в Европе спотовый биткоин-ETF появился еще в августе 2023 года.
Тогда компания Jacobi Asset Management запустила The Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF, торговавшуюся на бирже Euronext Amsterdam под тикером BCOIN.
Однако со 2 февраля 2026 года этот фонд значится на Euronext как неактивный.
В феврале 2026 года компания Jacobi Asset Management (Holdings) Ltd также приступила к процедуре добровольной ликвидации.
На этом фоне BIT Asset Management позиционирует BBIT как единственный действующий спотовый биткоин-ETF в Европе. В то же время, это утверждение компании, а не подтверждение отсутствия всех других европейских биржевых продуктов на биткоин.
Что это значит для инвесторов
Запуск BBIT расширяет возможности инвестирования в биткоин через регулируемые инструменты традиционного финансового рынка.
Его особенностями являются прямое обеспечение криптовалютой, хранение активов в регулируемом банке и относительно низкие заявленные годовые расходы.
В то же время инвестиции в фонд остаются зависимыми от колебаний цены биткоина. Наличие регулируемого кастодиана и фондовой структуры не устраняет рыночные риски и не гарантирует прибыльности.
Комментарии