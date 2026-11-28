Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 26 ноября по 2 декабря? На валютный рынок будут влиять действия НБУ, спрос населения на валюту и ситуация на международных площадках.
Доллар не торопится снижаться? Актуальный прогноз курса (видео)
Нацбанку придется потратить до $1,79 млрд. на поддержку гривны, а уже с 1 декабря откроются новые лимиты на покупку валюты. Отдельно разберем, чего ожидать от золота и серебра.
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Источник: Минфин
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