Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий порядок налогообложения продаж автомобилей физическими лицами. С 1 января 2027 года даже первая продажа легковушки в течение года может облагаться налогами по общей ставке 23% , если автомобиль находился в собственности продавца менее 183 дней. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины .

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Что изменится для владельцев автомобилей

Речь идет о законе № 5064-IX от 11 ноября 2026 года, принятом Верховной Радой как законопроект № 16037-д.

Документ касается упрощения администрирования НДС, однако также содержит изменения в статью 173 Налогового кодекса, регулирующую налогообложение доходов от продаж транспортных средств.

Согласно новым правилам, первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года не будет облагаться налогом только при условии владения транспортным средством не менее 183 дней со дня его государственной регистрации за владельцем.

Если транспортное средство продать раньше, доход от продаж будет облагаться налогом по ставке 18% НДФЛ. Дополнительно нужно оплатить 5% военного сбора.

Следовательно, общая налоговая нагрузка составит 23%.

Сколько придется заплатить

Например, если человек приобрел автомобиль, а через три месяца решил продать его за 500 тыс. грн, налоги могут составить:

90 тыс. грн — налог на доходы физических лиц (18%);

25 тыс. грн — военный сбор (5%).

В общей сложности — 115 тыс. грн налогов.

Важно, что налоги будут рассчитывать по доходу от продажи автомобиля, а не только по разнице между ценой покупки и продажи.

При этом налоговая база определяется с учетом стоимости, указанной в договоре, но не ниже установленной законом среднерыночной или оценочной стоимости транспортного средства.

Какие налоги будут действовать в зависимости от количества продаж

Если автомобиль находился в собственности не менее 183 дней, будут применяться следующие правила:

Первая продажа за год — без НДФЛ и военного сбора.

— без НДФЛ и военного сбора. Вторая продажа за год — 5% НДФЛ и 5% военного сбора, вместе 10%.

— 5% НДФЛ и 5% военного сбора, вместе 10%. Третьи и последующие продажи — 18% НДФЛ и 5% военного сбора, вместе 23%.

Если же транспортное средство находилось в собственности менее 183 дней, будет применяться ставка 18% НДФЛ и 5% военного сбора независимо от того, какая это продажа по счету в течение года.

Для кого предусмотрено исключение

Новые требования о сроке владения транспортным средством не будут распространяться на автомобили, мотоциклы и мопеды, полученные по наследству.

То есть владелец унаследованного автомобиля сможет продать его раньше чем через 183 дня без применения повышенной ставки только через короткий срок владения.

В то же время, налогообложение такой операции будет зависеть от количества продаж в течение года.

Когда вступят в силу изменения

Закон № 5064-IX Президент подписал 26 ноября 2026 года. На следующий день документ официально опубликовали в газете Голос Украины.

Сам закон вступил в силу 28 ноября 2026 года, но новые правила налогообложения продажи транспортных средств начнут применять с 1 января 2027 года.

Таким образом, украинцам, планирующим продавать автомобиль в следующем году, необходимо будет учитывать не только количество продаж, но и дату регистрации транспортного средства на свое имя.