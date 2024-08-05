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5 августа 2024, 17:46 Читати українською

В Binance объяснили причину падения крипторынка

Резкое падение цен как на криптовалюты, так и на акции за последние несколько дней можно объяснить сочетанием макроэкономических и специфических для криптовалют факторов, хотя на этот момент первые кажутся более влиятельными. Об этом заявил региональный глава Binance в СЭЭ, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.

Резкое падение цен как на криптовалюты, так и на акции за последние несколько дней можно объяснить сочетанием макроэкономических и специфических для криптовалют факторов, хотя на этот момент первые кажутся более влиятельными.
Фото: depositphotos

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Почему упал биткоин

С макроэкономической точки зрения, прошедшая неделя отметилась значительной волатильностью на Уолл-стрит. Основные индексы и фьючерсы на фондовом рынке резко упали к концу недели из-за растущих опасений по поводу рецессии. Эти опасения усилились после обнародования отчета по занятости в США в пятницу, что вызвало беспокойство по поводу прочности экономического роста.

Кроме того, продолжающиеся геополитические напряжения способствовали неопределенности и нестабильности рынка.

Читайте: Курс биткоина упал ниже $50 тыс., показав рекордное падение с 2021 года

Говоря конкретно о криптовалютах, общая распродажа на рынке, вызванная опасениями рецессии, привела к перераспределению капитала от активов с высоким риском, к которым все еще относятся цифровые валюты.

Это движение было усилено последними динамиками в президентской гонке в США, которые некоторые участники рынка считают менее благоприятными для криптовалют как класса активов.

На крипторынке летние месяцы исторически были медленнее других месяцев года с постоянно меньшими доходами. Возможно, эти сезонные динамики тоже играют свою роль.

«Несмотря на эти вызовы, мы не считаем это признаком долгосрочной негативной тенденции для крипторынка», — отметил Хомяков.

Читайте: Биткоин упал ниже $61 000. За неделю актив снизился на 9%

Ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в сентябре, что должно улучшить перспективы экономики США.

К тому же с предстоящими президентскими выборами остается значительный потенциал для колебаний рынка. По мере приближения выборов мы, вероятно, станем свидетелями влияния на рынок в обоих направлениях, поскольку кандидаты уточняют свои позиции по криптовалюте.

Напомним

Еще 2 августа биткоин торговался более $65 тыс. Курс начал резко падать в воскресенье, 4 августа. Приблизительно в 17:15 цена опустилась ниже $60 тыс., около 5:00 BTC уже торговался по $51 тыс., и после 9:30 курс просел до $49 тыс., прежде чем частично отыграть падение.

Ethereum просел еще сильнее. За сутки «эфир» потерял в цене около 24%, за неделю больше 33%. Несколько криптовалют из топ-100 по капитализации за ночь потеряли в цене более 50%.

«Минфин» писал, что после решения ФРС по процентной ставке биткоин упал ниже $64 000.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
5 августа 2024, 18:33
#
Щось по факту пробують «пояснювати» але виходить дуже тупо!
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