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31 июля 2024, 14:31 Читати українською

Зеленский подписал закон о моратории на выплату внешнего долга

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.
Фото: president.gov.ua

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Документ также позволяет правительству перевести гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в «периметр» государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму $700 млн + проценты).

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Напомним

Кабмин принял соответствующий законопроект 18 июля.

«Минфин» писал, что Украине удалось достичь принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины по реструктуризации долга.

Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,172 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения, без реструктуризации, основная сумма долга в размере $9,381 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+71
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
31 июля 2024, 14:53
#
Дефолт под чужим именем.
+
0
Kolya12377
Kolya12377
31 июля 2024, 14:57
#
А война и терроризм не под именем спецобсерации?
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
31 июля 2024, 15:01
#
Парашник твое другое имя!
+
+42
3212242
3212242
31 июля 2024, 14:58
#
Спеціальна недефолтна операція.
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
31 июля 2024, 15:18
#
Дефолт на мові ЗЕ і Ко
+
0
Kankakee
Kankakee
31 июля 2024, 15:23
#
Не зовсім зрозумів — а з першого жовтня що зміниться? Це просто оттягування обвалу гривні? Ще якийсь сюрприз?🙈 постійно натикаюся на те що комунікація тікущою влади з народом провалена повністю — є якісь окремі виступи окремих посадових осіб, які ніяк не складаються в єдину картину, а навпаки протиріччять один одному. Де ,🤬, пояснення як народу жити в умовах війни?
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