Зеленский подписал закон о моратории на выплату внешнего долга

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Документ также позволяет правительству перевести гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в «периметр» государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму $700 млн + проценты).

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Напомним

Кабмин принял соответствующий законопроект 18 июля.

«Минфин» писал, что Украине удалось достичь принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины по реструктуризации долга.

Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,172 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения, без реструктуризации, основная сумма долга в размере $9,381 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.