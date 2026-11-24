Авиабилеты в Европе в 2027 году могут подорожать на 10−20%. Такой прогноз озвучил генеральный директор крупнейшей европейской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири. По его оценке, перевозчики столкнутся одновременно с ростом расходов на авиатопливо и сокращением количества доступных мест на рейсах. Это может привести к повышению стоимости перелетов в Европе за последние годы.

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Как утверждает О'Лири, тарифы могут вырасти на 10%, 15% или даже 20% в течение следующих 12 месяцев. Причем речь идет об общей ситуации на европейском авиарынке, а не только о билетах Ryanair.

Почему авиакомпании могут повысить цены

Одной из главных причин О'Лири назвал подорожание авиационного горючего на фоне войны вокруг Ирана и перебоев со снабжением энергоресурсов. Авиапальное является одной из самых больших статей расходов перевозчиков, поэтому его подорожание оказывает непосредственное влияние на себестоимость рейсов.

Дополнительной проблемой является хеджирование — заключение контрактов, позволяющих зафиксировать цену топлива на будущий период. Многие европейские авиакомпании имели такие соглашения на 2026 год, что частично защищало их от скачков цен. Однако с апреля 2027 года уровень такой защиты, по оценке О'Лири, будет значительно ниже.

В октябре он заявлял, что Ryanair имеет незахеджированными около 85% потребностей в топливе на следующий год, а большинство европейских конкурентов находятся в похожей ситуации. Для части расходов на горючее компания имела контракты по цене около $85 за баррель, в то время как спотовые цены были примерно вдвое выше.

Это означает, что если высокие цены на горючее сохранятся, авиакомпаниям придется либо сокращать расходы и маршруты, либо переводить часть дополнительной погрузки на пассажиров.

Банкротства и сокращение рейсов также повлияют на стоимость билетов

Второй фактор — возможное уменьшение предложения на европейском авиарынке. О'Лири ожидает, что из-за высоких затрат часть более слабых перевозчиков может обанкротиться или стать объектом поглощения крупными конкурентами.

Если количество авиакомпаний и доступных мест сократится, пассажирам будет сложнее находить дешевые билеты. При прочих равных условиях меньшее предложение мест при стабильном спросе создает предпосылки для повышения тарифов.

Дополнительное давление создает налоги и сборы в отдельных странах. В частности, Ryanair объявила о сокращении 20 маршрутов в Бельгии и изъятии из расписания более 1,1 млн мест после решения повысить авиационный налог с €2 до €7 в январе 2027 года. Часть самолетов компания планирует переместить на рынки с более низкими затратами.

Таким образом, на цены влияет не только стоимость горючего, но и то, сколько рейсов авиакомпании смогут и захотят выполнять.

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Означает ли прогноз, что Ryanair также повысит тарифы на 20%?

Оценка О'Лири касается европейского рынка в целом и не обещает повысить все тарифы Ryanair на конкретную величину.

В ноябрьском финансовом отчете компания сообщила, что на ее финансовый 2027 год около 80% потребностей в горючем захеджено по цене примерно $67 за баррель. В следующем финансовом году Ryanair расширила покрытие контрактами до 25% потребностей по цене около $95 за баррель.

Это важное уточнение: собственная структура затрат Ryanair отличается от многих конкурентов. Контракты на горючее дают компании определенную защиту, хотя не устраняют риск удорожания остальных закупок.

В первом полугодии финансового 2027 года Ryanair перевезла 125,8 млн пассажиров — на 6% больше, чем годом ранее. В то же время, средний тариф снизился на 4%, до €55,70. Это показывает, что рост затрат не всегда сразу приводит к повышению цен: на них влияют также спрос, конкуренция и стратегия перевозчика.

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