В 2027 году максимальная ставка налога на недвижимость в Украине увеличится со 120 до 129,71 грн за квадратный метр налогооблагаемой площади. Это на 8,1% больше, чем в 2026 году. Владельцам квартир и домов будут начисляться налог за недвижимость, которой они владели в 2026 году. Соответствующий порядок предусмотрен статьей 266 Налогового кодекса.

В 2027 году максимальная ставка налога на недвижимость в Украине увеличится

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Сколько придется платить

Размер налога зависит от минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года.

По состоянию на 1 января 2026 года минимальная зарплата составила 8647 грн. Согласно Налоговому кодексу, максимальная ставка налога на недвижимость не может превышать 1,5% этого показателя за каждый квадратный метр налогооблагаемой площади.

Соответственно, максимальная ставка за 2026 год, применяемая при оплате в 2027 году, составляет 129,705 грн, или 129,71 грн после округления.

К примеру, за квартиру площадью 100 кв. м собственник по максимальной ставке оплатит около 5,2 тыс. грн. За здание площадью 200 кв. м — более 10,3 тыс. грн.

В то же время, это не означает, что все владельцы недвижимости будут платить именно такие суммы. Конкретные ставки устанавливают органы местного самоуправления, и они могут быть ниже максимальной.

За какую площадь не нужно платить

Налог начисляют не на всю площадь жилья, а только на ее часть, превышающую установленный законом льготный предел.

Налоговый кодекс предусматривает уменьшение налогооблагаемой базы:

60 кв. м — для квартиры или квартир независимо от их количества;

— для квартиры или квартир независимо от их количества; 120 кв. м — для жилого дома или домов;

— для жилого дома или домов; 180 кв. м — если человек одновременно владеет квартирами и жилыми домами.

К примеру, если в собственности есть только квартира площадью 55 кв. м, налог по общему правилу не начисляется.

Если же человек владеет квартирой площадью 80 кв. м и домом площадью 150 кв. м, их общая площадь составляет 230 кв. м. После применения льготы 180 кв. м налогообложению будут подлежать 50 кв. м.

Когда нужно уплатить налог

В 2027 году физические лица будут платить налог за предыдущий 2026 год.

Налоговая служба самостоятельно рассчитывает сумму обязательства и направляет владельцу налоговое уведомление-решение. После его вручения у плательщика есть 60 календарных дней для оплаты.

Проверить начисления можно в Электронном кабинете плательщика или воспользоваться калькулятором налога на недвижимость ГНС.

Сколько украинцы уже оплатили недвижимость

По данным Государственной налоговой службы, в течение января — октября 2026 года владельцы недвижимости перечислили в местные бюджеты 13,3 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В общей сложности налог уплатили около 1,1 млн собственников.

Поступления от этого налога направляются в местные бюджеты. Поэтому его фактический размер зависит не только от площади недвижимости, но и от решений соответствующего территориального общества.