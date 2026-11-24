Возвращение Дженсена Хуанга к руководству Nvidia стало хорошей новостью для компаний, развивающих инфраструктуру искусственного интеллекта и зависящих от финансовой поддержки технологического гиганта. Акции Nebius взлетели на 20%, а CoreWeave — на 22%. Инвесторы рассчитывают, что американский производитель чипов и дальше будет вкладывать средства в развитие рынка ИИ.

Возвращение Дженсена Хуанга в руководство Nvidia положительно сказалось на компаниях, которые развивают инфраструктуру для ИИ и рассчитывают на поддержку производителя чипов. Фото: Nebius B.V.

Почему Nvidia называют «банком» ШИ

Nvidia давно вышла за пределы роли поставщика чипов. Компания стала одним из главных финансовых партнеров индустрии искусственного интеллекта. Она инвестирует в разработчиков AI-платформ, среди которых OpenAI, SpaceX Илона Маска и французская Mistral, а также поддерживает компании, строящие дата-центры.

У этой модели Nvidia имеет свой интерес. Финансируя развитие вычислительной инфраструктуры, компания помогает партнерам расширять бизнес. Новые дата-центры нуждаются все больше в графических процессорах, поэтому рост инфраструктуры увеличивает спрос и на продукцию самой Nvidia. О такой взаимозависимости пишет Bloomberg.

Именно из-за этой роли компанию называют «центральным банком» рынка ИИ. После отставки Хуанга инвесторы начали сомневаться, сохранит ли Nvidia готовность финансировать развитие своих партнеров в предыдущих масштабах.

Чего ожидают от Nvidia Волл-стрит

Возвращение Хуанга сняло часть неопределенности вокруг руководства Nvidia. Однако вопрос о будущей инвестиционной политике компании остается открытым.

Аналитик Goldman Sachs Джеймс Шнайдер обращает внимание на то, что пока неизвестно, продолжит ли Nvidia организовывать масштабные общие инвестиции между участниками своей экосистемы.

В качестве примера он приводит августовское соглашение, в рамках которого Nvidia вместе с Goldman Sachs и крупными инвестиционными компаниями Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield и KKR привлекли более $500 млрд для финансирования вычислительной инфраструктуры ИИ.

В UBS предполагается, что производитель чипов может несколько сократить поддержку партнеров. Аналитик банка Тимоти Аркури напоминает об обязательствах Nvidia по поставке продукции на сумму около $390 млрд. Чтобы выполнить эти обязательства, компании нужно поддерживать спрос на свои чипы.

«В определенной степени ей нужно поддерживать этот механизм на полной скорости, чтобы стимулировать клиентов к закупкам», — отмечает Аркури.

Менее оптимистично сконфигурирован независимый технологический аналитик Люк Ланго. Он назвал рост акций по возвращении Хуанга лишь краткосрочным возобновлением котировок на фоне ослабления опасений инвесторов.

По его мнению, смена руководителя не устраняет главный риск для рынка: компании могут начать сокращать капитальные затраты на искусственный интеллект. Ланго также предполагает, что по возвращении Хуанг будет более осторожным в переговорах о новых соглашениях.

«После такого громкого скандала вряд ли он сразу запустит эту машину снова», — сказал аналитик в комментарии, который цитирует Business Insider.

Иного мнения придерживается Хосе Торрес, аналитик Interactive Brokers. Он считает, что возвращение Хуанга укрепляет уверенность инвесторов в дальнейшем развитии технологического сектора и отодвигает опасения сокращения инвестиций на второй план.

Торрес напоминает, что Хуанг играл немаловажную роль в развитии всей отрасли. Он продвигал новые технологии, договаривался о партнерствах, привлекал капитал и поддерживал оптимизм инвесторов, когда возникали сомнения в масштабных расходах на ИИ и перспективах их окупаемости.

Положительно возвращение Хуанга оценивает и Маркус Грир, основатель и главный инвестиционный директор Catatumbo Capital Partners. По его мнению, определенность с руководством Nvidia является хорошим сигналом для компании и всей цепи поставок оборудования для ИИ.

Однако кадровый вопрос не решает главные проблемы рынка. Инвесторы до сих пор не знают, откуда будут поступать деньги на дальнейшее развитие искусственного интеллекта и смогут ли необлачные провайдеры и ведущие AI-лаборатории выполнить свои обязательства по вычислительным мощностям. Пока ответов нет, Грир ожидает высокой волатильности акций.

Какие компании зависят от финансовой поддержки Nvidia

Среди компаний, для которых финансовая поддержка Nvidia имеет особое значение, MarketWatch называет Oracle, CoreWeave, Nebius и IREN. Все они соединены с развитием облачных вычислений и дата-центров для искусственного ума.

После возвращения Хуанга акции этих компаний пошли вверх. CoreWeave прибавила 22%, Oracle — 12%, IREN — 24%, Nebius — 20%. Инвесторы рассчитывают, что Nvidia и дальше будет поддерживать развитие своих партнеров.

Зависимость хорошо видна на примере Oracle. Крупнейшим клиентом компании является OpenAI, обучающая свои модели преимущественно на графических процессорах Nvidia. OpenAI обязалась потратить $300 млрд на вычислительные мощности Oracle. Эти средства компания использует, в частности, для покупки чипов Nvidia.

По словам аналитика Люка Янга, Oracle постепенно начинает предлагать и оборудование других производителей, однако чипы Nvidia остаются для нее приоритетом.

Тесные связи есть и между Nvidia и CoreWeave. Производитель чипов инвестировал в этого облачного провайдера, использующего его графические процессоры для работы с клиентскими запросами.

Янг считает, что Хуанг активно поддерживает развитие необлачных провайдеров. Другие руководители технологических компаний могли бы не проявлять такой приверженности этому сегменту рынка.

Возвращение Хуанга также может помочь Nvidia возобновить отношения с партнерами. Управляющий директор Baird Тед Мортенсон считает, что неопределенность вокруг руководства компании негативно влияла на весь рынок AI-инфраструктуры.

«Он мастер налаживания связей и привлечения капитала», — сказал Мортенсон в комментарии MarketWatch, отметив способность Хуанга строить партнерства с руководителями других компаний.

Пока возвращение Хуанга стало положительным сигналом для рынка. Однако инвесторы ждут не только стабильности руководства Nvidia, но и понимания того, готова ли компания и дальше финансировать масштабное расширение AI-инфраструктуры.

Окупятся ли миллиардные инвестиции в ИИ

За стремительным развитием искусственного интеллекта стоят огромные капиталовложения. Технологические компании тратят миллиарды долларов на строительство дата-центров, закупку серверов и графических процессоров. Тем не менее, темпы инвестиций пока опережают понимание того, насколько быстро эти расходы начнут приносить прибыль.

Как отмечал «Минфин» в материале о перспективах инвестирования в ИИ, главный риск заключается в возможном несоответствии между масштабами вложений и будущими доходами. Спрос на технологию растет, однако компаниям еще предстоит доказать, что огромные затраты на ее развитие получат должную отдачу.

Опасения по поводу окупаемости инвестиций уже сказались на фондовом рынке. В материале от 21 ноября «Минфин» писал о распродаже американских акций на фоне сомнений инвесторов по поводу доходности ИИ. Рынок все внимательнее оценивает не только перспективы технологии, но и финансовые возможности компаний, вкладывающих в нее деньги.

Именно в этом контексте особое значение приобретает роль Nvidia. Компания остается одним из ключевых поставщиков оборудования и финансовых партнеров в отрасли. Если она сохранит готовность поддерживать своих партнеров, это поможет им продолжать развитие инфраструктуры. Если же Nvidia осторожнее с новыми инвестициями, привлекать средства для таких проектов может быть сложнее.

Возвращение Хуанга важно для рынка не только как кадровое событие. Инвесторы хотят понять, останется ли Nvidia одним из главных источников финансовой поддержки AI-бума.